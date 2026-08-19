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अकेले ट्रेवल करने के लिए भारत की 5 जगह हैं बेहतरीन, मौका मिले तो जरूर करें ट्रिप प्लान

By Avantika Jain
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सोलो ट्रैवलिंग पसंद है तो आप भारत की कुछ जगहों पर घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। यहां हम 5 जगहों के बारे में बता रहे हैं। ये जगह अकेले ट्रैवल करने वालों को खूब पसंद आती हैं। 

5 Best Places for Solo Travel
सोलो ट्रैवल करने के लिए 5बेस्ट

घूमना-फिरना मेंटल हेल्थ के लिए काफी अच्छी साबित होता है। नई जगहों पर जाना, रोज की लाइफस्टाइल से ब्रेक लेना और नेचर के करीब पहुंचकर स्ट्रेस, चिंता और डिप्रेशन को कम करने के लिए घूमना फिरना बेहतरीन साबित हो सकता है। बहुत से लोग दोस्तों के साथ घूमने जाना पसंद करते हैं तो वहीं कुछ लोग परिवार के साथ ट्रेवल की प्लानिंग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ अकेले जाना पसंद करते हैं। सोलो ट्रैवलिंग करने से आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, नए लोगों के साथ आसानी से इंटरेक्शन कर सकते हैं। यहां हम सोलो ट्रैवलिंग के लिए5 बेहतरीन जगह बता रहे हैं।

सोलो ट्रैवलिंग के लिए अच्छी जगह

1) ऋषिकेश- दिल्ली या फिर इसके आसपास रहने वालों के लिए ऋषिकेश एक बेहतरीन जगह है। दिल्ली में रहने वाले बहुत से लोग अपनी कार या फिर बाइक से इस जगह पर जाते हैं। एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए ये काफी अच्छी जगह है। अगर बजट कम है तो इस जगह पर आपको जरूर जाना चाहिए। यहां कम दाम में हॉस्टेल रूम मिल जाते हैं जो सोलो ट्रैवलर्स के लिए बेहतरीन है। अगर आप एडवेंचर ट्रिप चाहते हैं तो कैम्प में रुकें।

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2) मनाली- पहाड़ और प्रकृति के सुंदर नजारों को करीब से देखना चाहते हैं तो इस जगह पर जाएं। ये जगह रिलैक्सिंग ट्रिप के लिए सबसे अच्छी है। आरामदायक कैफे में बैठकर बर्फ से ढके पहाड़ों का सुंदर नजारा देखने के लिए ये जगह सबसे अच्छी है।

3) कसोल और तोष- अगर आपको किसी शांत जगह पर जाना है तो आप इस जगह पर जा सकते हैं। बर्फीले पहाड़, चीड़ और देवदार के पेड़ इस जगह की सुंदरता को चार गुना बढ़ाते हैं। कसोल में कैफे और होमस्टे के काफी ऑप्शन हैं। ट्रेकिंग करने के लिए भी ये जगह अच्छी है। कसोल से आगे ऊंचाई पर छोटा पहाड़ी गांव, शांत माहौल और शानदार पहाड़ी नजारों के लिए जाना जाता है।

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4) वायनाड, केरल - अगर आपको प्रकृति, झरने, जंगल, व्यू-पॉइंट और शांत माहौल पसंद है तो केरल का वायनाड बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस जगह पर एडक्कल गुफाएं प्राचीन शैल-चित्रों के लिए फेमस है। खूबसूरत झरना और आसपास का जंगल देखन के लिए सूचीपारा बेहतरीन जगह है। सोलो ट्रिप में आप काफी सुंदर जगहों को करीब से देख सकते हैं।

5) मेघालय- अगर थोड़ा अलग और बेहद खूबसूरत अनुभव चाहिए तो मेघालय जाएं। ये जगह पहाड़ और प्रकृति के लिए फेमस है। सोलो ट्रैवलर्स के लिए ये बेहतरीन जगह है।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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