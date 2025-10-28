Hindustan Hindi News
5 Divine Temples in India Known for Fulfilling Devotees Wishes
भारत के 5 मंदिर जहां पूरी होती हैं हर मनोकामना, जीवन में एक बार जरूर जाएं

Tue, 28 Oct 2025 02:45 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
भारत आस्था और श्रद्धा की भूमि है। यहां अनगिनत मंदिर हैं, जिनकी महिमा विश्व भर में प्रसिद्ध है। हर राज्य, हर शहर में कोई ना कोई ऐसा पवित्र स्थान है, जहां लाखों श्रद्धालु हर साल अपनी मनोकामनाओं के पूरा होने की आस मन में ले कर पहुंचते हैं। इन मंदिरों में केवल पूजा ही नहीं, बल्कि विश्वास की गूंज सुनाई देती है। ऐसे में देश में कुछ ऐसे प्रसिद्ध मंदिर है जिनके बारे में यह आस्था बहुत गहरी है कि यहां पहुंचने मात्र से मन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ चमत्कारी मंदिरों के बारे में, जिनके बारे में ऐसी मान्यता है कि यहां पहुंचने वाले हर भक्त के मन की मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर को भगवान शिव का निवास माना जाता है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। काशी को शिव की नगरी कहा जाता है, जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यहां एक बार सच्चे मन से भगवान शिव के दर्शन करने से जीवन के सारे पाप और कष्ट मिट जाते हैं। सावन के महीने में यहां विशेष जलाभिषेक और श्रृंगार किया जाता है, जिनमें देशभर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। शिवजी के इस मंदिर में पहुंचने मात्र से भक्तों के मन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।

तिरुपति बालाजी मंदिर, आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर रूप को समर्पित है। यह मंदिर तिरुमला पर्वत पर स्थित है और इसे भारत के सबसे प्रसिद्ध और धनी मंदिरों में गिना जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि यहां दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में शुभता आती है। यहां बाल अर्पित करने की परंपरा भी है। भक्त अपने मन की मुराद पूरी होने के आस लेकर यहां पहुंचते हैं। जब किसी की विशेष मुराद पूरी हो जाती है, तो वे अपने बाल भगवान को समर्पित करते हैं।

शिरडी साईं बाबा मंदिर, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के शिरडी गांव में स्थित यह मंदिर साईं बाबा को समर्पित है, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म से जुड़े लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। साईं बाबा ने प्रेम, समानता और सेवा का संदेश दिया था। ऐसा माना जाता है कि शिरडी की यात्रा करने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और बाबा स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को सिर्फ बाबा का आशीर्वाद ही नहीं मिलता बल्कि उनके मन को गहरी शांति और आत्मिक सुकून भी मिलता है।

खाटू श्याम मंदिर, राजस्थान

राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित यह मंदिर भगवान श्रीकृष्ण के अवतार खाटू श्याम जी को समर्पित है। खाटू श्याम जी महाभारत के वीर योद्धा बर्बरीक का ही रूप माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कलियुग में वे भगवान के नाम से ही भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। यहां का श्याम कुंड भी बहुत प्रसिद्ध है, जहां भक्त स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता हैं कि इस कुंड में स्नान करने से मन की हर इच्छा पूरी होती है।

वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू-कश्मीर

त्रिकूट पर्वत पर बसा वैष्णो देवी मंदिर देवी शक्ति का पवित्र धाम है। यह भारत के सबसे पूजनीय तीर्थस्थलों में से एक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। मान्यता है कि देवी वैष्णो अपने भक्तों की सभी परेशानियां दूर करती हैं और उन्हें सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती हैं। यहां की यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन माना जाता है कि मां के दरबार तक पहुंचने वाले हर भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और उसके जीवन में नई ऊर्जा आती है।

