Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्रा5 dhanvantari temples in india where unique puja is performed on dhanteras 2025 for bestowing boon of health wellness

भारत के 5 धन्वंतरि मंदिर जहां धनतेरस पर होती है अनोखी पूजा, मिलता है आरोग्य का वरदान

संक्षेप: Dhanvantari Temples To Visit For Good Health : भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। लोग धनतेरस के दिन इन 5 मंदिरों में दूर-दूर से अपनी मन्नत लेकर आते हैं। इतना ही नहीं इन मंदिरों में पूजा करने का तरीका भी बेहद अनोखा है।

Thu, 16 Oct 2025 09:44 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
भारत के 5 धन्वंतरि मंदिर जहां धनतेरस पर होती है अनोखी पूजा, मिलता है आरोग्य का वरदान

धनतेरस 2025 का त्योहार आने वाला है। लोग इस दिन सोना-चांदी जैसे आभूषणों के साथ घर के लिए कई नई चीजों की खरीदारी करने को शुभ मानते हैं। लेकिन आप अगर इस धनतेरस विष्णु भगवान के रूप भगवान धन्वंतरि से अपने लिए आरोग्य का वरदान चाहते हैं तो भारत के इन 5 धन्वंतरि मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर जाएं। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। लोग धनतेरस के दिन इन 5 मंदिरों में दूर-दूर से अपनी मन्नत लेकर आते हैं। इतना ही नहीं इन मंदिरों में पूजा करने का तरीका भी बेहद अनोखा है।

भारत के 5 फेमस धन्वंतरि मंदिर

रंगनाथस्वामी मंदिर (तमिलनाडु)

तमिलनाडु स्थित रंगनाथस्वामी मंदिर, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का मंदिर है, लेकिन धनतेरस पर यहां धन्वंतरि भगवान की विशेष पूजा-अर्चना होती है। जिसमें जड़ी-बूटियों से बना प्रसाद भक्तों को अर्पित किया जाता है।

धन्वंतरि आरोग्य पीठम मंदिर, तमिलनाडु

तमिलनाडु के चेन्नई में प्राचीन श्री धन्वंतरि आरोग्य पीठम मंदिर है, जहां धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि की विशेष आरोग्य पूजा होती है। भक्त इस मंदिर में पहुंचकर औषधीय जड़ी-बूटियों की माला चढ़ाकर आयुर्वेदिक मंत्रों का जाप करते हैं। बता दें, धनतेरस पर होने वाली यह खास पूजा लंबी उम्र और रोगों से निजात पाने के लिए की जाती है।

तिरुमला का धन्वंतरि मंदिर

आंध्र प्रदेश के तिरुमला का धन्वंतरि मंदिर, अपनी सकारात्मक ऊर्जा और रोगों से निजात पाने के लिए फेमस है। मान्यता है कि यहां विशेष पूजा-अर्चना करने से आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ने के साथ धन-धान्य का आशीर्वाद भी मिलता है। यहां हर साल धन्वंतरि होमम होता है, जो वहां के पुजारी करते हैं। ये होमम पूरे देश के कल्याण और महामारी से बचाने के लिए होता है।

थोट्टुवा धन्वंतरि मंदिर

केरल के थोट्टुवा में भी भगवान धन्वंतरि का मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर में खुद भगवान धन्वंतरि वास करते हैं। यहां की गई पूजा का फल भक्त को जरूर मिलता है। धनतेरस के दौरान भगवान धन्वंतरि के दर्शन के लिए मंदिर में भक्तों की लंबी-लंबी लाइनें लगी रहती हैं।

पद्मनाभस्वामी मंदिर (तिरुवनंतपुरम, केरल)

श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर दुनिया के सबसे धनवान मंदिरों में शामिल है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की आराधना होती है। धनतेरस के दिन यहां विशेष 'स्वर्ण पुष्प अर्चना' की जाती है। भक्तों का मानना है कि यहां पूजा करने से जीवन में स्थायी समृद्धि आती है।