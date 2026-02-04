इन 5 देशों में नहीं मनाया जाता वैलेंटाइन डे, गुलाब-टेडी बियर बेचने पर भी हो सकती है जेल!

संक्षेप: 14 फरवरी को कई जगहों पर वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया जाता है लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं, जहां इसे मनाना बैन है। चलिए इन देशों के बारे में बताते हैं, जहां वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं कर सकते।

14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की धूम ज्यादातर जगहों पर होती है और लोग इसे सेलिब्रेट करने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। अब कपल्स हर दिन को खास तरीके से मनाने लगे हैं, फिर चाहे वो रोज डे हो या चॉकलेट डे। वैलेंटाइन डे वेस्टर्न कल्चर की देन है, जिसे अब ज्यादातर देशों ने अपना लिया है और इसे मनाने लगे हैं। प्राचीन रोमन त्योहार 'लूपर्कालिया' से वैलेंटाइन डे जुड़ा हुआ है। वसंत के बाद इस फेस्टिवल को मनाया जाता था। फिर 14वीं शताब्दी में पोप गेलैसियस फर्स्ट ने इस त्योहार को खत्म कर इसे सेंट वैलेंटाइन डे के रूप में मनाने की शुरुआत की। ऐसे वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन दुनिया भर में प्यार और रोमांस के लिए मशहूर हुआ। चलिए अब बताते हैं किन देशों में इसे किया गया है बैन और यहां पर इसे सेलिब्रेट करने पर क्या हो सकता है?

किन देशों में वैलेंटाइन है बैन- 1- सउदी अरब एथिया के साउथ वेस्ट में बसा सउदी अरब एक मुस्लिम देश है। ये देश इस्लामिक विचारधारा को मानता है और यहां ज्यादातर नियम-कानून भी इसी आधार पर बने हुए हैं। वैलेंटाइन डे पश्चिमी देशों का त्योहार माना जाता है और यहां पर इसे मनाने की अनुमति नहीं दी गई है। इस देश में काफी संख्या में क्रिश्चियन है लेकिन वैलेंटाइन डे नहीं सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि यहां इन दिनों में गुलाब, टेडी बियर बेचना भी बैन है।

2- उज्बेकिस्तान साल 1991 में उज्बेकिस्तान सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से अलग होकर संयुक्त देश बना था। साल 2012 तक यहां वैलेंटाइन डे मनाया जाता था लेकिन फिर देश के शिक्षा मंत्रालय ने इस पर रोक लगा दी। इसकी वजह 14 फरवरी को हीरो और मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर का जन्मदिन होता है। इस वजह से यहां पर वैलेंटाइन डे नहीं सेलिब्रेट किया जाता है।

3- मलेशिया सऊदी अरब और उज्बेकिस्तान की कुछ जगहों पर तो लोग वैलेंटाइन डे फिर भी मना लेते हैं लेकिन मलेशिया में इस पर बिल्कुल बैन लगा है। वहां की सरकार ने साल 2005 में फतवा जारी किया था, जिसमें कहा गया कि वैलेंटाइन डे युवाओं को बर्बाद कर रहा है। अगर इस दिन कोई सार्वजनिक रूप से कपल दिखता है या सेलिब्रेशन करता है, तो उसे जेल हो सकती है।

4- ईरान ईरान ने भी वैलेंटाइन डे को बैन कर रखा है। ईरान में मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के कारण और वेस्टर्न कल्चर को देश से दूर रखने के लिए वैलेंटाइन डे नहीं सेलिब्रेट किया जाता है। 14 फरवरी को वहां सरकार 'सेपंदारमजगान' (Sepandarmazgan) को बढ़ावा देती है, जो एक प्राचीन पारसी प्रेम दिवस है।