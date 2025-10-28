Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्रा5 cheapest delhi markets best for winter shopping get stylish woollen clothes at very low price
सर्दियों की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली के 5 बाजार, बजट में मिलेगा स्टाइलिश लुक

सर्दियों की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली के 5 बाजार, बजट में मिलेगा स्टाइलिश लुक

संक्षेप: Cheapest Delhi Markets For Woollen Clothes Shopping : आज इस खबर में आपको दिल्ली के नजदीक 5 ऐसे बाजारों के बारे में बताएंगे, जहां आप बेहद सस्ते दाम में स्टाइलिश और ट्रेंडी विंटर कपड़े खरीद सकते हैं। इन कपड़ों की कीमत इतनी है कि इन्हें स्कूल, कॉलेज के बच्चे भी खुद खरीद सकते हैं।

Tue, 28 Oct 2025 11:16 AMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मौसम में हल्की ठंड बढ़ते ही लोगों ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए विंटर शॉपिंग करनी शुरू कर दी है। अगर हर साल सर्दियों के कपड़े खरीदने में आपके हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं तो इस साल सर्दियों में ऐसी गलती ना करें। अगर आप दिल्ली-एनसीआर के रहने वाले हैं तो आज इस खबर में आपको दिल्ली के नजदीक 5 ऐसे बाजारों के बारे में बताएंगे, जहां आप बेहद सस्ते दाम में स्टाइलिश और ट्रेंडी विंटर कपड़े खरीद सकते हैं। ये मार्केट्स बजट-फ्रेंडली हैं और बारगेनिंग से और भी सस्ते दाम मिल जाते हैं। इन कपड़ों की कीमत इतनी है कि इन्हें स्कूल, कॉलेज के बच्चे भी खुद खरीद सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं विंटर शॉपिंग के लिए दिल्ली के कौन से 5 बाजार फेमस है।

सरोजिनी नगर मार्केट

दक्षिण दिल्ली का ये फेमस मार्केट विंटर शॉपिंग के लिए बेस्ट है। यहां जैकेट्स, कोट्स, स्वेटर्स, स्कार्फ्स और बूट्स सुपर अफोर्डेबल प्राइस पर मिलते हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी के रिजेक्टेड आइटम्स यहां कम दामों पर उपलब्ध होते हैं। सरोजिनी नगर बाजार रोजाना 10 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है। बता दें, सोमवार को यह मार्केट बंद रहती है।

लाजपत नगर मार्केट

साउथ दिल्ली गर्ल्स का फेवरेट स्पॉट, यहां आपको एथनिक विंटर वियर जैसे शॉल्स, दुपट्टे, स्वेटर्स और जैकेट्स बहुत अच्छे दाम में खरीदने के लिए मिल जाते हैं। ब्राइडल वियर और फैब्रिक्स भी यहां खूब बिकते हैं। थोड़ा महंगा लेकिन वैरायटी कमाल की है। लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट रोजाना 11 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है। यह बाजार सोमवार को बंद रहता है।

जनपथ मार्केट

कनॉट प्लेस के पास बनी यह फेमस मार्केट अफोर्डेबल विंटर वियर के लिए परफेक्ट है। ऊनी स्टोल्स, शॉल्स, जैकेट्स और क्वर्की एक्सेसरीज यहां आसानी से मिल जाते हैं। स्ट्रीट शॉपिंग का मजा लेने के लिए यह मार्केट बेस्ट मानी जाती है। आप यहां रोजाना 11 बजे से 8 बजे तक शॉपिंग का मजा ले सकते हैं। यहां शॉपिंग करने से पहले बारगेनिंग टिप्स सीख लें और मेट्रो से आसानी से पहुंचें।

करोल बाग मार्केट

यहां लेदर जैकेट्स, बूट्स और विंटर एसेंशियल्स कम दामों पर मिलते हैं। मेन वियर के लिए भी यह मार्केट बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस मार्केट के खुलने का समय सुबह 11 बजे से 9 बजे तक है। यह मार्केट सोमवार को बंद रहती है।

चांदनी चौक

चांदनी चौक पुरानी दिल्ली का हिस्टोरिकल मार्केट है, जहां स्टाइलिश ऊनी कोट्स, स्वेटर्स, शॉल्स और एथनिक वियर बेहद सस्ते दाम पर मिल जाते हैं। विंटर वेडिंग शॉपिंग के लिए यह जगह आइडियल है। यह बाजार रोजाना सुबह 10 बजे से 7 बजे तक खुला रहता है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Travel Tips Travel Places

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।