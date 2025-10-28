सर्दियों की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली के 5 बाजार, बजट में मिलेगा स्टाइलिश लुक

संक्षेप: Cheapest Delhi Markets For Woollen Clothes Shopping : आज इस खबर में आपको दिल्ली के नजदीक 5 ऐसे बाजारों के बारे में बताएंगे, जहां आप बेहद सस्ते दाम में स्टाइलिश और ट्रेंडी विंटर कपड़े खरीद सकते हैं। इन कपड़ों की कीमत इतनी है कि इन्हें स्कूल, कॉलेज के बच्चे भी खुद खरीद सकते हैं।

मौसम में हल्की ठंड बढ़ते ही लोगों ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए विंटर शॉपिंग करनी शुरू कर दी है। अगर हर साल सर्दियों के कपड़े खरीदने में आपके हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं तो इस साल सर्दियों में ऐसी गलती ना करें। अगर आप दिल्ली-एनसीआर के रहने वाले हैं तो आज इस खबर में आपको दिल्ली के नजदीक 5 ऐसे बाजारों के बारे में बताएंगे, जहां आप बेहद सस्ते दाम में स्टाइलिश और ट्रेंडी विंटर कपड़े खरीद सकते हैं। ये मार्केट्स बजट-फ्रेंडली हैं और बारगेनिंग से और भी सस्ते दाम मिल जाते हैं। इन कपड़ों की कीमत इतनी है कि इन्हें स्कूल, कॉलेज के बच्चे भी खुद खरीद सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं विंटर शॉपिंग के लिए दिल्ली के कौन से 5 बाजार फेमस है।

सरोजिनी नगर मार्केट दक्षिण दिल्ली का ये फेमस मार्केट विंटर शॉपिंग के लिए बेस्ट है। यहां जैकेट्स, कोट्स, स्वेटर्स, स्कार्फ्स और बूट्स सुपर अफोर्डेबल प्राइस पर मिलते हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी के रिजेक्टेड आइटम्स यहां कम दामों पर उपलब्ध होते हैं। सरोजिनी नगर बाजार रोजाना 10 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है। बता दें, सोमवार को यह मार्केट बंद रहती है।

लाजपत नगर मार्केट साउथ दिल्ली गर्ल्स का फेवरेट स्पॉट, यहां आपको एथनिक विंटर वियर जैसे शॉल्स, दुपट्टे, स्वेटर्स और जैकेट्स बहुत अच्छे दाम में खरीदने के लिए मिल जाते हैं। ब्राइडल वियर और फैब्रिक्स भी यहां खूब बिकते हैं। थोड़ा महंगा लेकिन वैरायटी कमाल की है। लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट रोजाना 11 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है। यह बाजार सोमवार को बंद रहता है।

जनपथ मार्केट कनॉट प्लेस के पास बनी यह फेमस मार्केट अफोर्डेबल विंटर वियर के लिए परफेक्ट है। ऊनी स्टोल्स, शॉल्स, जैकेट्स और क्वर्की एक्सेसरीज यहां आसानी से मिल जाते हैं। स्ट्रीट शॉपिंग का मजा लेने के लिए यह मार्केट बेस्ट मानी जाती है। आप यहां रोजाना 11 बजे से 8 बजे तक शॉपिंग का मजा ले सकते हैं। यहां शॉपिंग करने से पहले बारगेनिंग टिप्स सीख लें और मेट्रो से आसानी से पहुंचें।

करोल बाग मार्केट यहां लेदर जैकेट्स, बूट्स और विंटर एसेंशियल्स कम दामों पर मिलते हैं। मेन वियर के लिए भी यह मार्केट बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस मार्केट के खुलने का समय सुबह 11 बजे से 9 बजे तक है। यह मार्केट सोमवार को बंद रहती है।