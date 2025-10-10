बजट में करनी है दिवाली की शॉपिंग? दिल्ली के इन 5 बाजारों में मिलेगा बेस्ट सामान

इस दिवाली अगर आप चाहते हैं कि कम बजट में कहीं से अच्छी शॉपिंग की जाए, तो दिल्ली-एनसीआर के कुछ बाजार आपके लिए एकदम परफेक्ट हैं। यहां ना सिर्फ सभी चीजों की खूब वैरायटी मिलती है, बल्कि दाम भी कम होते हैं।

दिवाली का नाम आते ही मन खुशियों से भर जाता है। हर तरफ रोशनी, मिठाइयों की खुशबू और खरीदारी का जोश दिखने लगता है। घर सजाने के लिए डेकोरेटिव आइटम से लेकर नए कपड़े, दीये, लाइट्स और गिफ्ट तक, दिवाली के त्यौहार पर ना जाने कितनी शॉपिंग करनी होती है। इस दिवाली अगर आप चाहते हैं कि कम बजट में कहीं से अच्छी शॉपिंग की जाए, तो दिल्ली-एनसीआर के कुछ बाजार आपके लिए एकदम परफेक्ट हैं। यहां ना सिर्फ सभी चीजों की खूब वैरायटी मिलती है, बल्कि दाम भी इतने कम होते हैं कि शॉपिंग करते वक्त आपको बजट की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए जानते हैं दिल्ली के ऐसे ही कुछ स्पेशल मार्केट के बारे में जहां बहुत शॉट दाम में दिवाली की भरपूर शॉपिंग की जा सकती है।

चांदनी चौक से करें दिवाली की शॉपिंग पुरानी दिल्ली का चांदनी चौक दिवाली के वक्त देखने लायक जगह बन जाता है। यहां की गलियां रंग-बिरंगी लाइटों और दीयों से जगमगा उठती हैं। इस बाजार में घर की सजावट का हर सामान मिल जाएगा। दीये, लाइट्स, रंगोली सामग्री, गिफ्ट पैकिंग पेपर और मिठाइयों की बड़ी रेंज। खास बात यह है कि इस मार्केट में हर सामान की कीमत बहुत कम होती हैं और साथ ही मोलभाव का भी अच्छा मौका रहता है। अगर आप इस दिवाली सस्ती और बेहतरीन खरीदारी चाहते हैं, तो चांदनी चौक आपके लिए परफेक्ट जगह है।

डेकोरेटिव आइटम के लिए जाएं लाजपत नगर मार्केट लाजपत नगर मार्केट दिवाली के लिए डेकोरेशन का स्वर्ग कहा जा सकता है। यहां दीये, तोरण, आर्टिफिशियल फूलों की मालाएं और खूबसूरत लाइट्स की भरमार मिलती है। साथ ही, अगर आप गिफ्ट बॉक्स या पारंपरिक कपड़े जैसे सूट और साड़ियां लेना चाहते हैं, तो यहां की वैरायटी आपको जरूर पसंद आएगी। सस्ते दामों में अच्छे प्रोडक्ट्स मिलने की वजह से यह मार्केट दिल्लीवासियों की पहली पसंद है।

सदर बाजार में करें हर चीज की शॉपिंग एक ही जगह पर दिल्ली का सदर बाजार दिवाली शॉपिंग के लिए सबसे व्यस्त और लोकप्रिय बाजारों में से एक है। यहां पूजा की सामग्री से लेकर पटाखे, कपड़े और डेकोरेशन तक, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां मोलभाव खूब चलता है, जिससे आप महंगे सामान भी सस्ते में खरीद सकते हैं। अगर आप एक ही दिन में पूरी दिवाली की शॉपिंग निपटाना चाहते हैं, तो इसके लिए सदर बाजार ही जाना बेस्ट है।

बजट फ्रेंडली शॉपिंग के लिए जाएं सरोजिनी नगर मार्केट सरोजिनी नगर मार्केट खास तौर पर युवाओं के बीच काफी फेमस है। यहां आपको ट्रेंडी कपड़े, जूते और एक्सेसरीज बेहद कम दाम में मिल जाते हैं। कॉलेज जाने वाले लड़के-लड़कियों की भीड़ इस मार्केट में हर वक्त देखने को मिलती है। दिवाली के मौके पर यहां की दुकानों पर नए-नए कलेक्शन आते हैं, जिससे आप कम खर्च में भी शानदार शॉपिंग कर सकते हैं।