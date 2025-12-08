मध्य प्रदेश की इन खूबसूरत जगहों पर मनाएं नए साल का जश्न, उत्तराखंड-हिमाचल जाएंगे भूल
Madhya Pradesh Tourism: मध्य प्रदेश में एक से बढ़कर एक सुंदर जगहें हैं, जहां आप घूमने का प्लान बना सकते हैं। इन जगहों पर नए साल का जश्न भी बेहद यादगार बन सकता है। चलिए इनके बारे में बताते हैं।
ज्यादातर लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश को चुनते हैं। इन जगहों पर नए साल पर ऐसी भीड़ हो जाती है, जिसमें पैर रखना भी मुश्किल होता है। अगर आप शोरगुल और भीड़ से दूर पार्टी करना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश घूमने जाइये। मध्य प्रदेश में एक से बढ़कर एक सुंदर जगहें हैं, जहां आपको मन की शांति और सुकून मिलेगा। इन जगहों पर आप अच्छे से नया साल परिवार, दोस्तों संग मना सकते हैं। चलिए मध्य प्रदेश की इन जगहों के बारे में बताते हैं।
1- हनुवंतिया टापू
मध्य प्रदेश का मिनी गोवा कहा जाता है हनुवंतिया टापू। अगर आप बीच का मजा लेना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित हनुवंतिया टापू जाएं। इस टापू पर समुद्र की बड़ी लहरें और बीच का मजा मिलेगा। यहां पर वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं और बोटिंग या शिप का मजा भी ले सकते हैं। इस टापू से 50 किमी दूर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी बना है, जिसके दर्शन कर सकते हैं।
2- रीवा
मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर रीवा के क्योटी स्पॉट देखने जरूर जाएं। क्योटी को विंध्य का मिनी पिकनिक स्पॉट भी कहा जाता है। यहां पर बड़ा सा झरना गिरते हुए दिखेगा, जिसे देखना किसी अद्भुत नजारे से कम नहीं होता। रीवा इतिहास से भरा शहर है, जहां पर आप नए साल का जश्न धूमधाम से मना सकते हैं।
3- पंचमढ़ी
सतपुड़ा की रानी के नाम से मशहूर है पंचमढ़ी। कहते हैं यहां पर जो एक बार आया, वह हर साल यहां छुट्टियां मनाने आता है। अगर आप पहाड़, घने जंगल, झरने पसंद करते हैं, तो ये जगह आपके लिए है। यहां पर आप ट्रेकिंग का मजा भी ले सकते हैं। यहां पर कई गुफाएं हैं, जिनके आस-पास बड़े झरने गिरते हैं।
4- ओरछा
मध्य प्रदेश का अनोखा शहर है ओरछा, जहां पर ऐतिहासिक इमारतें, किले बने हुए हैं। यहां पर राजपूताना वास्तुकला देखने को मिलेगी और सूरज डूबने का खूबसूरत नजारा भी देखने को मिलेगा। ओरछा के किलों या इतिहास के करीब भी नया साल का जश्न धूमधाम से मना सकते हैं।
5- खजुराहो
मध्य प्रदेश का खूबसूरत शहर है खजुराहो, जो दुनियाभर में मशहूर है। यहां पर बने मंदिरों की नक्काशी को आप घंटों तक निहार सकते हैं। ये इतने सुंदर बने हुए हैं कि देखते रह जाएंगे। खजुराहो की खूबसूरती के बीच भी आप नया साल मना सकते हैं। यहां के मंदिरों के दर्शन कर नए साल की शुरुआत करें।
कैसे जाएं
मध्य प्रदेश की इन जगहों पर जाने के लिए बस, ट्रेन का साधन मिल जाएगा। इन जगहों पर होटल भी कम बजट में मिल जाते हैं और खाना भी। अगर आप नया साल यहां मनाने का प्लान कर रहे हैं, तो अभी से होटल बुकिंग कर लें। मध्य प्रदेश में आपको प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलेगी।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
