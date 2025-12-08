Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्रा5 Best tourist destinations of Madhya Pradesh for celebrate New Year 2026
मध्य प्रदेश की इन खूबसूरत जगहों पर मनाएं नए साल का जश्न, उत्तराखंड-हिमाचल जाएंगे भूल

संक्षेप:

Madhya Pradesh Tourism: मध्य प्रदेश में एक से बढ़कर एक सुंदर जगहें हैं, जहां आप घूमने का प्लान बना सकते हैं। इन जगहों पर नए साल का जश्न भी बेहद यादगार बन सकता है। चलिए इनके बारे में बताते हैं।

Dec 08, 2025 07:59 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
ज्यादातर लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश को चुनते हैं। इन जगहों पर नए साल पर ऐसी भीड़ हो जाती है, जिसमें पैर रखना भी मुश्किल होता है। अगर आप शोरगुल और भीड़ से दूर पार्टी करना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश घूमने जाइये। मध्य प्रदेश में एक से बढ़कर एक सुंदर जगहें हैं, जहां आपको मन की शांति और सुकून मिलेगा। इन जगहों पर आप अच्छे से नया साल परिवार, दोस्तों संग मना सकते हैं। चलिए मध्य प्रदेश की इन जगहों के बारे में बताते हैं।

1- हनुवंतिया टापू

मध्य प्रदेश का मिनी गोवा कहा जाता है हनुवंतिया टापू। अगर आप बीच का मजा लेना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित हनुवंतिया टापू जाएं। इस टापू पर समुद्र की बड़ी लहरें और बीच का मजा मिलेगा। यहां पर वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं और बोटिंग या शिप का मजा भी ले सकते हैं। इस टापू से 50 किमी दूर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी बना है, जिसके दर्शन कर सकते हैं।

2- रीवा

मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर रीवा के क्योटी स्पॉट देखने जरूर जाएं। क्योटी को विंध्य का मिनी पिकनिक स्पॉट भी कहा जाता है। यहां पर बड़ा सा झरना गिरते हुए दिखेगा, जिसे देखना किसी अद्भुत नजारे से कम नहीं होता। रीवा इतिहास से भरा शहर है, जहां पर आप नए साल का जश्न धूमधाम से मना सकते हैं।

3- पंचमढ़ी

सतपुड़ा की रानी के नाम से मशहूर है पंचमढ़ी। कहते हैं यहां पर जो एक बार आया, वह हर साल यहां छुट्टियां मनाने आता है। अगर आप पहाड़, घने जंगल, झरने पसंद करते हैं, तो ये जगह आपके लिए है। यहां पर आप ट्रेकिंग का मजा भी ले सकते हैं। यहां पर कई गुफाएं हैं, जिनके आस-पास बड़े झरने गिरते हैं।

4- ओरछा

मध्य प्रदेश का अनोखा शहर है ओरछा, जहां पर ऐतिहासिक इमारतें, किले बने हुए हैं। यहां पर राजपूताना वास्तुकला देखने को मिलेगी और सूरज डूबने का खूबसूरत नजारा भी देखने को मिलेगा। ओरछा के किलों या इतिहास के करीब भी नया साल का जश्न धूमधाम से मना सकते हैं।

Madhya Pradesh Tourism

5- खजुराहो

मध्य प्रदेश का खूबसूरत शहर है खजुराहो, जो दुनियाभर में मशहूर है। यहां पर बने मंदिरों की नक्काशी को आप घंटों तक निहार सकते हैं। ये इतने सुंदर बने हुए हैं कि देखते रह जाएंगे। खजुराहो की खूबसूरती के बीच भी आप नया साल मना सकते हैं। यहां के मंदिरों के दर्शन कर नए साल की शुरुआत करें।

कैसे जाएं

मध्य प्रदेश की इन जगहों पर जाने के लिए बस, ट्रेन का साधन मिल जाएगा। इन जगहों पर होटल भी कम बजट में मिल जाते हैं और खाना भी। अगर आप नया साल यहां मनाने का प्लान कर रहे हैं, तो अभी से होटल बुकिंग कर लें। मध्य प्रदेश में आपको प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलेगी।

लेखक के बारे में

दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Travel Tips

