गुजरात के भुज में क्या-क्या देखें? रण उत्सव कितनी दूर है और कैसे पहुंचें
गुजरात के भुज में घूमने के लिए पुराने महल, खूबसूरत झील, म्यूजियम और कच्छ की कला देखने को मिलती है। जानें यहां की 5 खास जगहों के बारे में और भुज से रण उत्सव पहुंचने का तरीका।
अगर आप ऐसी जगह घूमना चाहते हैं, जहां पुराने महल, खूबसूरत नजारे और लोकल कल्चर सब एक साथ देखने को मिलें, तो गुजरात का भुज अच्छा ऑप्शन है। कच्छ जिले में बसा यह शहर अपने पुराने महलों, म्यूजियम और रंग-बिरंगे हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। यहां आपको शीशों से सजा शाही महल देखने को मिलेगा, तो कहीं पुराने समय की चीजों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। भुज की एक और खास बात है कि यहां से कच्छ का मशहूर सफेद रण और रण उत्सव भी ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में आप अपनी ट्रिप में शहर घूमने के साथ रण उत्सव भी शामिल कर सकते हैं।
भुज में घूमने की जगहें
1. आइना महल
भुज जाएं तो आइना महल देखना न भूलें। करीब 18वीं सदी में बने इस महल को शीशों का महल भी कहा जाता है। यहां की दीवारों और छत पर शीशों और रंगीन कांच का खूबसूरत काम देखने को मिलता है। महल के अंदर पुराने समय के शाही सामान और पेंटिंग भी रखी गई हैं। अगर आपको पुरानी इमारतें और शाही लाइफस्टाइल देखना पसंद है, तो यह जगह आपको जरूर पसंद आएगी।
2. प्राग महल
आइना महल के पास ही प्राग महल है। इसकी बनावट बाकी पुराने महलों से काफी अलग है। ऊंची इमारत, बड़े दरवाजे और शानदार घड़ी वाला टावर इसे खास बनाते हैं। महल के अंदर बड़ा दरबार हॉल भी है। इसकी बनावट में यूरोपियन स्टाइल की झलक देखने को मिलती है।
3. कच्छ म्यूजियम
अगर आप कच्छ की पुरानी जिंदगी, कला और कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, तो कच्छ म्यूजियम जरूर जाएं। यह गुजरात के सबसे पुराने म्यूजियम में से एक है। यहां पुराने सिक्के, हथियार, कपड़े और कच्छ के अलग-अलग समुदायों से जुड़ी चीजें देखने को मिलती हैं। यहां घूमकर आपको पता चलेगा कि कच्छ की कला और यहां के लोगों की जिंदगी कितनी खास है।
4. स्वामीनारायण मंदिर
भुज का स्वामीनारायण मंदिर अपनी सफेद संगमरमर की इमारत और बारीक नक्काशी के लिए जाना जाता है। मंदिर के अंदर और बाहर की सजावट काफी खूबसूरत है। यहां कुछ देर शांति से बैठने और दर्शन करने का मौका मिलता है। अगर आप धार्मिक जगहों पर जाना पसंद करते हैं, तो इसे अपनी लिस्ट में जरूर रखें।
5. हमीरसर झील
भुज के बीचोंबीच मौजूद हमीरसर झील घूमने और कुछ देर आराम करने के लिए अच्छी जगह है। दिनभर शहर घूमने के बाद शाम को यहां आ सकते हैं। झील के किनारे टहलने और पानी के पास बैठकर कुछ समय बिताने का अपना अलग मजा है। अगर आपको शांत जगहों पर घूमना पसंद है, तो इसे अपनी लिस्ट में जरूर रखें।
भुज से रण उत्सव कैसे जाएं और कितना समय लगेगा?
- भुज घूमने के बाद आप कच्छ के मशहूर रण उत्सव को भी अपनी ट्रिप में शामिल कर सकते हैं। रण उत्सव का मुख्य सेंटर धोरडो गांव में लगता है, जहां सफेद रण देखने के लिए देशभर से लोग पहुंचते हैं। भुज से धोरडो की दूरी करीब 80 से 85 किलोमीटर है। कार या टैक्सी से यहां पहुंचने में करीब डेढ़ से दो घंटे लगते हैं।
- आप भुज से टैक्सी बुक कर सकते हैं या अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। बस से जाने का ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन इसमें करीब दो से ढाई घंटे लग सकते हैं। अगर आप रण उत्सव की टेंट सिटी में रुकने की बुकिंग करते हैं, तो पैकेज के साथ भुज एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से आने-जाने की सुविधा भी मिल सकती है। इसकी जानकारी बुकिंग करते समय जरूर लें।
भुज घूमने का सही समय
भुज घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च के बीच का समय अच्छा रहता है। इस दौरान गर्मी कम होती है और आप आराम से शहर की जगहें देख सकते हैं। अगर रण उत्सव भी देखना चाहते हैं, तो अपनी ट्रिप सर्दियों में प्लान करें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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