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बारिश के मौसम में घूमने के लिए 5 बेस्ट प्लेसिस, फैमिली के साथ आप भी बना लें घूमने का प्लान

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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बारिश के मौसम में घूमने फिरने का अलग ही मजा होता है। इस मौसम में हर जगह की खुबसूरती चार गुना बढ़ जाती है। यहां हम मानसून में घूमने लायक 5 बेस्ट जगहों के बारे में बता रहे हैं। जहां आप फैमिली के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। 

बारिश के मौसम में घूमने के लिए 5 बेस्ट प्लेसिस, फैमिली के साथ आप भी बना लें घूमने का प्लान

घूमने के शौकीन लोग हर मौसम के मुताबिक ट्रेवल करने के लिए अच्छी जगहों को खोज ही लेते हैं। भारत में मानसून आ गया है और बारिश के मौसम में हर जगह खिल उठती है। हर तरफ मिट्टी की खुशबू, हरे भरे पेड़ पौधे सुंदर दिखने लगते हैं। ऐसे में लोग घूमने फिरने की प्लानिंग करते हैं। अगर आप भी कहीं जाने की प्लानिंग कर रही हैं तो यहां हम 5 जगहों के बारे में बता रहे हैं। ये जगह फैमिली ट्रिप के लिए बेस्ट हैं।

बारिश के मौसम में घूमने के लिए 5 बेस्ट

1) वायनाड, केरल

अगर आप रिमझिम बारिश के बीच चाय और कॉफी के बागानों को निहारना चाहते हैं, तो वायनाड अच्छी जगह है। बारिश के दिनों में इस जगह की हरियाली देखने लायक होती है। यहां घूमने के लिए बाणासुर सागर बांध, एडाक्कल गुफाएं, मीनमुट्टी झरना और चेम्बरा पीक शामिल है। इस जगह पर आप बारिश के मौसम में ट्री-हाउस में रुकने और प्रकृति के बीच शांत पल बिताने का मजा लें।

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2) कुर्ग, कर्नाटक

मानसून के समय पर यहां के पहाड़ों को देखने का अलग मजा है। दूर से देखने पर लगता है कि मानों पहाड़ पर चढ़कर बादलों को आसानी से छू लेंगे। इस समय पर कॉफी के बागानों की खुशबू और झरनों का उफान दिल जीत लेता है। एब्बे फॉल्स, राजा की सीट, इरुप्पु फॉल्स और कावेरी नदी देखने जरूर जाएं। टिप- भारी बारिश के बीच शांति की तलाश में हैं, तो यह जगह आपके लिए बेस्ट रहेगी।

3) उदयपुर, राजस्थान

राजस्थान का नाम सुनकर लोग अक्सर गर्मी के बारे में सोचते हैं। हालांकि, मानसून में उदयपुर बेहद खूबसूरत हो जाता है। यहां का सुहाना और रोमांटिक मौसम हर किसी के मन को खुश कर सकता है। पिछोला झील, फतह सागर झील, सिटी पैलेस और मानसून पैलेस जरूर एक्सप्लोर करें। बारिश के दिनों में पूरे उदयपुर शहर और उसकी झीलों का नजारा देखने के लिए मानसून पैलेस बेहद खूबसूरत दिखता है।

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4) शिलांग, मेघालय

शिलांग मानसून के दौरान बहुत खूबसूरत दिखने लगता है। यहां बादलों को आप अपने बेहद करीब महसूस कर सकते हैं। यहां घूमने के लिए कई जगह हैं लेकिन एलिफेंट फॉल्स, शिलांग पीक, उमियम झील और पास ही स्थित चेरापूंजी व मावसिनराम देखने के लिए जरूर जाएं। अगर आपको तेज बारिश, ऊंचे झरने और बादलों के बीच खो जाना पसंद है तो नॉर्थ-ईस्ट की यह जगह बेस्ट है।

5) लोनावला, महाराष्ट्र

लोनावला मानसून में किसी जन्नत से कम नहीं है। बारिश के दिनों में यहां के पहाड़ हरी चादर ओढ़ लेते हैं और चारों तरफ घने बादल और धुंध छा जाती है। इस जगह पर भुशी डैम, टाइगर पॉइंट, राजमाची फोर्ट और कई खूबसूरत झरने है। वीकेंड ट्रिप के लिए यह सबसे बेहतरीन जगह है।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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