बारिश के मौसम में घूमने के लिए 5 बेस्ट प्लेसिस, फैमिली के साथ आप भी बना लें घूमने का प्लान

बारिश के मौसम में घूमने फिरने का अलग ही मजा होता है। इस मौसम में हर जगह की खुबसूरती चार गुना बढ़ जाती है। यहां हम मानसून में घूमने लायक 5 बेस्ट जगहों के बारे में बता रहे हैं। जहां आप फैमिली के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं।

घूमने के शौकीन लोग हर मौसम के मुताबिक ट्रेवल करने के लिए अच्छी जगहों को खोज ही लेते हैं। भारत में मानसून आ गया है और बारिश के मौसम में हर जगह खिल उठती है। हर तरफ मिट्टी की खुशबू, हरे भरे पेड़ पौधे सुंदर दिखने लगते हैं। ऐसे में लोग घूमने फिरने की प्लानिंग करते हैं। अगर आप भी कहीं जाने की प्लानिंग कर रही हैं तो यहां हम 5 जगहों के बारे में बता रहे हैं। ये जगह फैमिली ट्रिप के लिए बेस्ट हैं।

बारिश के मौसम में घूमने के लिए 5 बेस्ट 1) वायनाड, केरल अगर आप रिमझिम बारिश के बीच चाय और कॉफी के बागानों को निहारना चाहते हैं, तो वायनाड अच्छी जगह है। बारिश के दिनों में इस जगह की हरियाली देखने लायक होती है। यहां घूमने के लिए बाणासुर सागर बांध, एडाक्कल गुफाएं, मीनमुट्टी झरना और चेम्बरा पीक शामिल है। इस जगह पर आप बारिश के मौसम में ट्री-हाउस में रुकने और प्रकृति के बीच शांत पल बिताने का मजा लें।

2) कुर्ग, कर्नाटक मानसून के समय पर यहां के पहाड़ों को देखने का अलग मजा है। दूर से देखने पर लगता है कि मानों पहाड़ पर चढ़कर बादलों को आसानी से छू लेंगे। इस समय पर कॉफी के बागानों की खुशबू और झरनों का उफान दिल जीत लेता है। एब्बे फॉल्स, राजा की सीट, इरुप्पु फॉल्स और कावेरी नदी देखने जरूर जाएं। टिप- भारी बारिश के बीच शांति की तलाश में हैं, तो यह जगह आपके लिए बेस्ट रहेगी।

3) उदयपुर, राजस्थान राजस्थान का नाम सुनकर लोग अक्सर गर्मी के बारे में सोचते हैं। हालांकि, मानसून में उदयपुर बेहद खूबसूरत हो जाता है। यहां का सुहाना और रोमांटिक मौसम हर किसी के मन को खुश कर सकता है। पिछोला झील, फतह सागर झील, सिटी पैलेस और मानसून पैलेस जरूर एक्सप्लोर करें। बारिश के दिनों में पूरे उदयपुर शहर और उसकी झीलों का नजारा देखने के लिए मानसून पैलेस बेहद खूबसूरत दिखता है।

4) शिलांग, मेघालय शिलांग मानसून के दौरान बहुत खूबसूरत दिखने लगता है। यहां बादलों को आप अपने बेहद करीब महसूस कर सकते हैं। यहां घूमने के लिए कई जगह हैं लेकिन एलिफेंट फॉल्स, शिलांग पीक, उमियम झील और पास ही स्थित चेरापूंजी व मावसिनराम देखने के लिए जरूर जाएं। अगर आपको तेज बारिश, ऊंचे झरने और बादलों के बीच खो जाना पसंद है तो नॉर्थ-ईस्ट की यह जगह बेस्ट है।