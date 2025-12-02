Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्रा5 Best Places to Celebrate New Year in India Other than Mountains
इस बार पहाड़ नहीं! भारत में ये 5 जगहें बनाएंगी आपका New Year यादगार

इस बार पहाड़ नहीं! भारत में ये 5 जगहें बनाएंगी आपका New Year यादगार

संक्षेप:

अगर आप इस न्यू ईयर पर भीड़भाड़ वाले हिल स्टेशन नहीं जाना चाहते, तो भारत में कई शानदार जगहें हैं जहां आप बीच पार्टी, लग्जरी स्टे, संस्कृति और नाइटलाइफ के साथ यादगार जश्न मना सकते हैं।

Tue, 2 Dec 2025 09:06 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
नया साल मनाने की प्लानिंग होते ही ज्यादातर लोग पहाड़ों की ओर रुख करते हैं लेकिन हर कोई ट्रैफिक, कड़ाके की ठंड और भीड़भाड़ का सामना नहीं करना चाहता। ऐसे में भारत में कई शानदार डेस्टिनेशन हैं जो बिना हिल स्टेशन जाए भी यादगार और अनोखा न्यू ईयर अनुभव दे सकती हैं। चाहे बात हो बीच पर फायरवर्क्स देखने की, किसी शहर की नाइटलाइफ में डूबने की, समुद्र किनारे डिनर का आनंद लेने की या रॉयल महलों में जश्न मनाने की- देश में ऐसे विकल्पों की कमी नहीं है। यहां आपको पार्टी, संस्कृति, स्वादिष्ट भोजन, लग्जरी स्टे और खूबसूरत मौसम- सब कुछ एक ही पैकेज में मिल जाता है।

न्यू ईयर सिर्फ काउंटडाउन का पल नहीं बल्कि नए साल की शुरुआत को खुशनुमा बनाने का मौका है, इसलिए जगह का चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इस आर्टिकल में हम आपके लिए भारत की ऐसी 5 बेहतरीन जगहें लेकर आए हैं जहां आप पहाड़ों की भीड़ से दूर रहकर एक अलग, उत्साहपूर्ण और यादगार New Year Celebration का मजा ले सकते हैं।

1. गोवा: गोवा न्यू ईयर का सबसे हॉटस्पॉट डेस्टिनेशन है। कैफे, बीच क्लब्स, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, फायरवर्क्स और बीच फेस्ट- यहां जश्न पूरी रात चलता है। भीड़ के बावजूद माहौल इतना जीवंत होता है कि अनुभव हर बार नया लगता है।

2. पुड्डुचेरी: अगर आप शांति और सादगी के साथ न्यू ईयर मनाना चाहते हैं, तो पुड्डुचेरी परफेक्ट है। सी-व्यू कैफे, फ्रेंच गलियां, बोनफायर और बीचसाइड डिनर यहां की खासियत हैं। कपल्स के लिए विशेष रूप से बेहतरीन विकल्प।

3. मुंबई: मुंबई की न्यू ईयर नाइट सबसे ग्लैमरस मानी जाती है। Marine Drive हो या Rooftop Clubs- हर जगह म्यूजिक, चमक और उत्साह का नजारा दिखता है। Concerts और Luxury Parties इसे युवाओं का फेवरेट गंतव्य बनाते हैं।

4. हैदराबाद: हैदराबाद में 5-सितारा होटल्स, झील किनारे पार्टीज, लाइव म्यूजिक और फूड फेस्टिवल न्यू ईयर को खास बना देते हैं। यहां पार्टी और खाने—दोनों का मजा दोगुना है।

5. जयपुर: जयपुर में किलों और महलों में होने वाली न्यू ईयर पार्टियां पूरी तरह रॉयल महसूस कराती हैं। लाइव फोक म्यूजिक, रजवाड़ी मेहमाननवाजी और लग्जरी रिसॉर्ट्स इसे एक कल्चरल और प्रीमियम अनुभव बनाते हैं।

