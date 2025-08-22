फैमिली के साथ रोड ट्रिप पर जाना है तो दिल्ली से मात्र 6 घंटे की ड्राईव पर हैं ये खूबसूरत प्लेसेज 5 best places for road trip with family from delhi to 6 hours away, Travel news in Hindi - Hindustan
फैमिली के साथ रोड ट्रिप पर जाना है तो दिल्ली से मात्र 6 घंटे की ड्राईव पर हैं ये खूबसूरत प्लेसेज

Best Road Trip Destination From Delhi: फैमिली के साथ रोड ट्रिप के लिए जाना चाहते हैं तो दिल्ली से मात्र 6 घंटे की दूरी पर बने हैं ये सुंदर प्लेसेज। जहां बच्चों से लेकर पैरेंट्स के साथ जाकर ट्रिप को यादगार बनाया जा सकता है।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 06:17 PM
फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है और दिल्ली एनसीआर से कम दूरी की ट्रिप प्लान करना चाहते हैं। तो जान लें 6 घंटे की दूरी पर बनें ये खूबसूरत प्लेसेज। जहां जाकर वेकेशन एंज्वॉय करने में ना केवल मजा आएगा बल्कि ये ट्रिप भी यादगार बन जाएगी। तो जान लें वो कौन से हैं बेस्ट प्लेसेज।

मथुरा-वृंदावन

दिल्ली से 160 किमी की दूरी पर मथुरा-वृंदावन धार्मिक जगह है। जहां आप अपने पैरेंट्स के साथ ट्रिप प्लान कर सकते हैं। मथुरा-वृंदावन में कई सारे मंदिर हैं जहां जाकर कृष्ण की भक्ति में रंग जाएंगे। गोकुल से लेकर बरसाना और नंदगांव में जाना बिल्कुल ना भूलें।

भरतपुर

राजस्थान में बसा भरतपुर अपने बर्ड सेंचुर के लिए फेमस है। दिल्ली से 195 किमी की दूरी पर बने इस बर्ड सेंचुरी में बच्चों के साथ जरूर जाएं। रोड ट्रिप यादगार बनने के साथ बच्चों को यहां ढेर सारे अतरंगी पक्षियों को देखने का लुत्फ उठाएंगे।

ऋषिकेश

दिल्ली से 230 किमी दूर ऋषिकेश जाने में लगभग 5 घंटे का समय लगता है। ये जगह एडवेंचर के शौकीन लोगों के साथ ही यहां पर गंगा के किनारे खूबसूरत नजारे भी देखने को मिलते हैं। वहीं फैमिली के साथ ऋषिकेश की रोड ट्रिप भी शानदार रहेगी।

लैंसडाउन

अगर आप नॉनस्टॉप ड्राईविंग कर सकते हैं तो लैंसडाउन बेस्ट प्लेस होगा। दिल्ली से लैंसडाउन की दूरी लभग 260 किमी के करीब है। लैंसडाउन में पहाड़ों के नजारे के साथ ही ओल्ड चर्च, टिप एंन टॉप प्लेस, तारकेश्वर महादेव का मंदिर भी है। वहीं यहां पर और भी कई सारे सुंदर नजारों वाले प्लेसेज देखने को मिल जाएंगे।

मंडावा

दिल्ली से लगभग 6-7 घंटे की दूरी पर राजस्थान की छोटी सी जगह है मंडावा। जहां पर आपको फोर्ट, हवेली से लेकर राजपूत कल्चर के बारे में भी देखने को मिलेगा। बच्चों को हिस्ट्री के बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो झूंझनू जिले में बने इस छोटे से कस्बे की यात्रा कर सकते हैं।

