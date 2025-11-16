Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्रा5 Best place for 3 days trip in india with family in december
दिसंबर में परिवार संग घूमने के लिए परफेक्ट हैं ये जगहें, कम बजट में बनेगी यादगार ट्रिप

दिसंबर में परिवार संग घूमने के लिए परफेक्ट हैं ये जगहें, कम बजट में बनेगी यादगार ट्रिप

संक्षेप: Travel Places for December: साल के आखिरी महीने में परिवार संग घूमने का प्लान बना रहे हैं और लोकेशन समझ नहीं आ रही। तो हम आपको कुछ सुंदर और लो बजट वाली जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं।

Sun, 16 Nov 2025 11:04 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिसंबर साल का आखिरी महीना होता है, ऐसे में जो लोग अपनी छुट्टियां बचाकर रखते हैं, वह घूमने का प्लान बना लेते हैं। अगर आप फैमिली ट्रिप पर कही जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो भारत की कुछ खूबसूरत जगहों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इन जगहों पर कम बजट में यादगार ट्रिप का मजा ले सकते हैं, यहां की शांति, खूबसूरती आपका मन मोह लेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

असम- हरे-भरे जंगलों, चाय के बगानें, ऊंचे पहाड़ों को देखना चाहते हैं, तो असम की वादियों में जाएं। असम में घूमने के लिए टी गार्डन, काजीरंगा नेशनल पार्क, कामाख्या मंदिर, सिवासागर जैसी तमाम चीजें हैं। असम में घूमने और जाना ज्यादा महंगा भी नहीं है।

दार्जिलिंग- भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है दार्जिलिंग। यहां का मौसम हर वक्त सुहाना रहता है और यहां पर आप टॉय ट्रेन, टाइगर हिल्स, तासिया लूप, जापानी मंदिर और रॉक गार्डन जैसी जगहों पर घूम सकते हैं। दार्जिलिंग का लोकल फूड खाना बिल्कुल न भूलें।

उदयपुर- परिवार के साथ आप रॉयल सिटी भी घूमने जा सकते हैं। जी हां, फैमिली ट्रिप के लिए उदयपुर भी बेहतरी जगहों में से एक है। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है और यहां पर ऐतिहासिक महल आपको इतिहास से रूबरू कराएंगे।

शिमला- बर्फबारी का मजा परिवार संग लेना चाहते हैं, तो हिमाचल के खूबसूरत शहर शिमला जाएं। शिमला में घूमने के अलावा आप बर्फ वाली एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। यहां पर स्नोफॉल का नजारा भी अद्भुत होता है।

family trip in december

जैसलमेर- राजस्थान का गोल्डन सिटी जैसलमेर भी दिसंबर में घूमने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है। जैसलमेर में दिसंबर में भी ज्यादा ठंड नहीं होती है और यहां पर रेगिस्तान में ऊंट की सवारी का मजा ले सकते हैं। जैसलमेर में भी आप इतिहास से जुड़ी चीजें देख सकते हैं।

कैसे करें प्लान- आप कहां जाना चाहते हैं वहां के बारे में पूरी जानकारी निकाल लें। फिर वहां के मौसम और घूमने की जगहों के बारे में जानें। इससे आपको जगह का चुनाव करना आसान हो जाएगा। जो भी डेस्टिनेशन आप चुनें, वहां के लिए पहले से ही होटल बुकिंग कर लें। दिसंबर के महीने में ट्रैवल प्लेसेस पर काफी रश रहता है।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Travel Tips Travel Places

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।