दिसंबर में परिवार संग घूमने के लिए परफेक्ट हैं ये जगहें, कम बजट में बनेगी यादगार ट्रिप

संक्षेप: Travel Places for December: साल के आखिरी महीने में परिवार संग घूमने का प्लान बना रहे हैं और लोकेशन समझ नहीं आ रही। तो हम आपको कुछ सुंदर और लो बजट वाली जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं।

दिसंबर साल का आखिरी महीना होता है, ऐसे में जो लोग अपनी छुट्टियां बचाकर रखते हैं, वह घूमने का प्लान बना लेते हैं। अगर आप फैमिली ट्रिप पर कही जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो भारत की कुछ खूबसूरत जगहों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इन जगहों पर कम बजट में यादगार ट्रिप का मजा ले सकते हैं, यहां की शांति, खूबसूरती आपका मन मोह लेगी।

असम- हरे-भरे जंगलों, चाय के बगानें, ऊंचे पहाड़ों को देखना चाहते हैं, तो असम की वादियों में जाएं। असम में घूमने के लिए टी गार्डन, काजीरंगा नेशनल पार्क, कामाख्या मंदिर, सिवासागर जैसी तमाम चीजें हैं। असम में घूमने और जाना ज्यादा महंगा भी नहीं है।

दार्जिलिंग- भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है दार्जिलिंग। यहां का मौसम हर वक्त सुहाना रहता है और यहां पर आप टॉय ट्रेन, टाइगर हिल्स, तासिया लूप, जापानी मंदिर और रॉक गार्डन जैसी जगहों पर घूम सकते हैं। दार्जिलिंग का लोकल फूड खाना बिल्कुल न भूलें।

उदयपुर- परिवार के साथ आप रॉयल सिटी भी घूमने जा सकते हैं। जी हां, फैमिली ट्रिप के लिए उदयपुर भी बेहतरी जगहों में से एक है। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है और यहां पर ऐतिहासिक महल आपको इतिहास से रूबरू कराएंगे।

शिमला- बर्फबारी का मजा परिवार संग लेना चाहते हैं, तो हिमाचल के खूबसूरत शहर शिमला जाएं। शिमला में घूमने के अलावा आप बर्फ वाली एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। यहां पर स्नोफॉल का नजारा भी अद्भुत होता है।

जैसलमेर- राजस्थान का गोल्डन सिटी जैसलमेर भी दिसंबर में घूमने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है। जैसलमेर में दिसंबर में भी ज्यादा ठंड नहीं होती है और यहां पर रेगिस्तान में ऊंट की सवारी का मजा ले सकते हैं। जैसलमेर में भी आप इतिहास से जुड़ी चीजें देख सकते हैं।