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बच्चों को समर वेकेशन में घूमाने के लिए देखिए एडवेंचर वाली 5 बेस्ट जगह, खुश होकर बच्चे कहेंगे 'थैंक्यू'

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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गर्मियों की छुट्टियां होते ही बच्चे घूमने फिरने की जिद्द करने लगते हैं। अगर आपके बच्चे को अलग-अलग एक्टिविटीज करना अच्छा लगता है तो हम आपको 5 ऐसी जगहों के बारे में बता रहे हैं जहां जाकर बच्चे खुश हो जाएंगे। 

बच्चों को समर वेकेशन में घूमाने के लिए देखिए एडवेंचर वाली 5 बेस्ट जगह, खुश होकर बच्चे कहेंगे 'थैंक्यू'

बच्चों की छुट्टियां शुरू होते ही उनका हुड़दंग चालू हो जाता है। समर वेकेशन का इंतजार बच्चों को अपने दोस्तों के साथ खेलने-कूदने के लिए और नानी के घर जाने के लिए पूरे साल रहता है। इसके अलावा जो समर वेकेशन में सबसे खास होता है वह है अपनी मम्मी पापा के साथ किसी अच्छी जगह पर घूमने जाना। ये एक ऐसा समय होता है जब बच्चे अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं और अपनी मनपसंद चीजों को एंजॉय करते हैं। यहां हम आपको 5 उन जगहों के बारे में बता रहे हैं जो एडवेंचर वाली हैं। इन जगहों पर जाकर बच्चों की खुशी डबल हो जाएगी।

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आइ1) ऋषिकेश, उत्तराखंड

परिवार के साथ घूमने के लिए ऋषिकेश शानदार जगह है। यहां आप शांति, आध्यात्मिकता और हल्के एडवेंचर का मजा ले सकते हैं। यहां परिवार के लिए सबसे सुरक्षित और मजेदार एक्टिविटीज को एंजॉय कर सकते हैं। यहां आप बच्चों के साथ नदी के किनारे कैम्पिंग करें। इसके अलावा बच्चों को उनके लिए बने जिपलाइनिंग का अनुभव करवाएं।

2) जैसलमेर, राजस्थान

सुनहरे किले, विशाल रेत के टीलों और रंगीन संस्कृति वाले इस शहर में बच्चे बहुत चीजों का मजा ले सकते हैं। यहां थार रेगिस्तान में ऊंट की सफारी करना, लक्जरी रेगिस्तानी कैम्प में सोना और जैसलमेर किलों को एक्सप्लोर करना बच्चों को पसंद आएगा।

3) मनाली और सोलांग वैली, हिमाचल प्रदेश

भीषण गर्मी में ठंडी वादियों को घूमने का अलग मजा है। मनाली से कुछ ही दूरी पर स्थित सोलांग वैली भारत के नेचुरल ऐडवेंचर पार्क है। गर्मियों में ये जगह हरी घास से कवर हो जाती है और सर्दियों में बर्फ से ढक जाती है। यहां बजोरबिंग, एटीवी की सवारी करना, स्कीइंग या स्नोबोर्डिंग सीखना, और केबल कार की सैर करना बच्चों को पसंद आएगा।

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4) अंडमान आइलैंड

बच्चों के साथ अंडमान की यात्रा एक बेहतरीन और यादगार अनुभव साबित हो सकता है। यहां के शांत सफेद रेतीले समुद्र किनारे, साफ नीला पानी और रोमांचक गतिविधियां बच्चों को बहुत आकर्षित करती हैं। बच्चे यहां सी वॉक का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हैवलॉक आइलैंड के क्रिस्टल-क्लियर पानी में स्नोर्कलिंग करना और रात में कयाक टूर पर जाकर बायोल्यूमिनसेंट प्लैंकटन को अंधेरे में चमकते हुए देखना बच्चों को खूब पसंद आएगा।

5) जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड

अगर आपके बच्चे जानवरों और द जंगल बुक से आकर्षित हैं, तो यह जगह परफेक्ट रहेगी। यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। घने जंगल के बीच से एक खुली छत वाली जिप्सी सफारी में सवारी करना, बंगाल टाइगर के पैरों के निशान पर नजर रखना, रिजर्व के अंदर फोरेस्ट रेस्ट हाउस में रात भर रुकना और कोसी नदी पर बने झूलते पुलों को पार करना बच्चों को खूब पसंद आएगा।

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लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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