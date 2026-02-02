1 लाख रुपये में घूम सकते हैं ये 4 देश, भारतीयों को मिलेगी ये सुविधा और दिखेगा स्वर्ग सा सुंदर नजारा

संक्षेप: विदेश घूमने जाने का सपना हर किसी का कभी न कभी होता है। अगर आप भी विदेश की धरती पर कदम रखना चाहते हैं, तो कुछ जगहों पर घूमने का प्लान बनाएं। यहां सिर्फ 1 लाख रुपये में आप घूम सकते हैं और भारतीयों को कुछ सुविधा भी मिलेगी।

कई लोगों का सपना विदेश घूमने का होता है और कुछ लोग इसे आसानी से पूरा भी कर लेते हैं। तो वही कुछ लोग बजट के चक्कर में इंतजार ही करते रहते हैं। अगर आप विदेश यात्रा का सपना देख रहे हैं, तो 1 लाख रुपये जेब में होने का इंतजाम कर लें। जी हां, दुनिया के 4 ऐसे देश हैं जहां आप सिर्फ 1 लाख रुपये में आसानी आना-जाना, घूमना, रहना, खाना सबकुछ कर सकते हैं। वैसे तो 1 लाख रुपये कोई छोटी रकम नहीं है लेकिन विदेश यात्रा के लिहाज से ये काफी कम है और इतने में आप विदेश के कुछ सुंदर डेस्टिनेशन का मजा ले सकते हैं, साथ ही भारतीय होने का फायदा भी ले सकते हैं। चलिए बताते हैं क्या है फायदा और कैसे करें ट्रैवल प्लान?

कौन से देश घूमें- 1- नेपाल भारत का पड़ोसी देश नेपाल अपनी सुंदरता, सभ्यता, संस्कृति के लिए जाना जाता है। नेपाल जाने के लिए भारतीयों को किसी भी वीजा की जरूरत नहीं होती। पहाड़ों के बीच बसा ये देश बेहद खूबसूरत है और यहां का नजारा काफी अच्छा है। नेपाल की ट्रेकिंग एक्टिविटीज दुनियाभर में फेसम है। यहां पर अन्नपूर्णा, धौलागिरी जैसे पहाड़ों पर ट्रेकिंग कराई जाती है। नेपाल के सैनिक अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं और भारतीयों को यहां आने के लिए फ्री वीजा दिया जाता है।

2- मालदीव्स हिंद महासागर में स्थित एक बेहद खूबसूरत द्वीप है मालदीव्स, जो नीले रंग के क्रिस्टल क्लियर पानी के लिए जाना जाता है। मालदीव्स में सफेद रेत और पानी के ऊपर बने विला दुनियाभर में मशहूर है। यहां के लग्जरी रिजॉर्ट और समुद्री जीवन का खास अनुभव कर सकते हैं। भारतीयों के लिए यहां भी वीजा फ्री सेवा है।

3- मॉरीशस मॉरीशस को हिंद महासागर का रत्न कहा जाता है। ये देश अपनी संस्कृित, कला, टेस्टी फूड्स, वाटर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर है। यहां पर समुद्र के किनारे आपको अनोखे नजारे देखने को मिलेंगे। खास बात ये है कि मॉरीशस में हिंदी और भोजपुरी दोनों भाषा बोली जाती है और यहां पर भी भारतीयों के लिए वीजा फ्री है।

4- वियतनाम वियतनाम इन दिनों ट्रैवल में ट्रेंड पर है। लोग वियतनाम की खूबसूरती देखने के लिए खूब जा रहे हैं। वियतनाम सुंदर और मॉडर्न देश है, जहां भारतीयों के लिए वीजा फ्री की सुविधा है। वियतनाम घूमने भी आप जा सकते हैं। यहां जाने के लिए ज्यादा बड़ा बजट नहीं चाहिए। आप इसकी राजधानी हनोई और सबसे बड़ा शहर हो ची मिन्ह सिटी घूमने का प्लान बनाएं।