पतंगों से भरा देखना है आसमान, तो मकर संक्रांति पर दिल्ली की इन 4 जगहों पर जाएं घूमने

मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को देशभर में लोग मनाएंगे। इस खास पर दिन पर खिचड़ी भी बनाई जाती है और लोग पतंग भी उड़ाते है। अगर आप घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, तो दिल्ली की कुछ सुंदर जगहों पर जाएं।

Jan 13, 2026 03:01 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
14 फरवरी को लोग मकर संक्रांति का त्योहार मनाने जा रहे हैं, इसे लोग खिचड़ी फेस्टिवल भी कहते हैं। इस दिन घरों में उड़द के दाल वाली खिचड़ी खाई जाती है और तिल-गुड़ का दान भी दिया जाता है। मकर संक्रांति पर लोग दोस्तों या फैमिली के साथ घूमने का प्लान बनाते हैं। अगर आप कही बाहर घूमने नहीं जा रहे हैं, तो दिल्ली की कुछ जगहों को मकर संक्रांति पर एक्सप्लोर जरूर करें। इन जगहों पर आप पतंगबाजी का अनोखा जश्न देख सकेंगे और कुछ लोग यहां पर खिचड़ी भी बांटते हैं। ऐसे में आप खिचड़ी का मजा भी ले सकते हैं, चलिए इन जगहों के बारे में बताते हैं।

कहां बनाएं घूमने का प्लान-

1- इंडिया गेट

मकर संक्रांति पर इंडिया गेट घूमने जरूर जाएं। इंडिया गेट पर लोगों के बीच पतंगबाजी का कॉम्पिटिशन होता है। यहां पर आसमान में पतंग उड़ने का अनोखा नजारा देखने को मिलता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा आसमान पतंगों से भरा हुआ है। इंडिया गेट पर इस खास दिन पर अनोखी सजावट भी की जाती है और खिचड़ी भी बांटी जाती है। साथ ही यहां आप कई अलग चीजों को घूम और खाने का लुत्फ ले सकते हैं।

2- बांसेरा बम्बू पार्क

दिल्ली के सराय काले खां के पास बांसेरा बम्बू पार्क भी जरूर घूमने जाएं। यहां पर भी मकर संक्रांति का त्योहार खूब धूमधाम से मनाया जाता है। इस पार्क में खूब सारे लोग पतंग उड़ाते हैं और खिचड़ी का स्वाद चखते हैं। कई लोग यहां पर पिकनिक मनाने भी आते हैं।

3- लोधी गार्डन

दिल्ली के लोधी गार्डन में भी आप पतंग उड़ाने का मजा ले सकते हैं। यहां पर कई लोग पतंग उड़ाने और घूमने के लिए पहुंचते हैं। अगर आप कही घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो लोधी गार्डन जाएं। यहां पर गार्डन में बैठकर पिकनिक एन्जॉय कर सकते हैं और खाने का मजा ले सकते हैं।

4- कुतुब मीनार

मकर संक्रांति का मजा लेना है, तो कुतुब मीनार भी जा सकते हैं। कुतुब मीनार की खूबसूरत देखते हुए लोग वहां से पतंगबाजी करते हैं और फोटो क्लिक कराते हैं। अगर आप खिचड़ी पर घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, तो कुतुब मीनार एक्सप्लोर करने जाएं।

कैसे जाएं

दिल्ली की इन जगहों पर घूमने जाने के लिए आपको मेट्रो का साधन मिल जाएगा। इसके अलावा कैब से डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, लेकिन उसमें खर्चा ज्यादा लगेगा। उस दिन त्योहार की वजह से भीड़ हो सकती है, तो समय लेकर निकलें।

