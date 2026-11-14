4 दिन में घूमें मध्य प्रदेश के 4 शहर, मंदिर, किला और लजीज स्ट्रीट फूड्स से ट्रिप बनेगी यादगार
नवंबर का महीना घूमने-फिरने के लिहाज से बेस्ट होता है। हल्की गुलाबी सर्दी की दस्तक मौसम को सुहाना बना देती है। ऐसे मौसम में अगर आप आसपास कहीं जाने का प्लान बना रहे तो मध्यप्रदेश के ये 4 शहर बेस्ट होंगे। जहां पर आपको एक साथ कई चीजें देखने को मिलेंगी।
घूमने-फिरने के शौकीन हैं तो अपनी ट्रैवल लिस्ट में मध्य प्रदेश को जरूर शामिल करें। इंडिया का हार्ट एमपी एक्स्प्लोर करने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। खासतौर पर नवंबर के महीने में अगर आप नेक्स्ट ट्रैवल ट्रिप का प्लान बना रहे तो 4 दिन में मध्य प्रदेश के ये 4 शहर जरूर घूम लें। इन शहरों में आपको मंदिर, किले, पहाड़, नेचर के नजारे और साथ ही लजीज स्ट्रीट फूड्स का स्वाद चखने को मिलेगा। अगर 4 दिन में घूमना है तो उज्जैन, मांडु, इंदौर और माहेश्वर ये 4 जगहों को घूमने का प्लान बना लें।
पहले दिन घूमें उज्जैन
एमपी का पहला दिन एक्सप्लोर करना है तो उज्जैन जाएं। 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल महाकाल के दर्शन के साथ ही क्षिप्रा नदी के किनारे बसे इस शहर में 100 के करीब मंदिर है। मान्यता है कि पहला दर्शन यहां कालभैरव का किया जाता है, जो शिव के अवतार हैं और इन्हें एल्कोहल चढाई जाती है। वहीं दूसरा दर्शन बड़ा गणपति टेंपल का किया जाता है। मंदिरों के अलावा भी उज्जैन में देखने के लिए कई चीजें हैं वेधशाला, लाइट एंड साउंड शो।
दूसरा दिन बिताएं माहेश्वर
एमपी ट्रैवल का दूसरा दिन माहेश्वर में बिताएं। उज्जैन से लगभग 150 किमी की दूरी पर माहेश्वर शहर बसा है। जहां पर 3-4 घंटे में पहुंचा जा सकता है। माहेश्वर एमपी के राजाओं का शाही शहर है। यहां पर बना अहिल्याबाई किला मराठा राजाओं का इतिहास दिखाता है। इस महल का इंटीरियर खास है। वहीं नर्मदा के घाट में शाम के समय बोट राइड काफी सुकून देने वाली लगती है। इसके अलावा दत्तात्रेय का मंदिर एक मुखी दत्ता टेंपल शांत जगह है। जहां पर आकर मन को सुकून मिलता है। तो अगर आप किसी आध्यात्मिक ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहें जहां पर सुकुन भी मिले तो ये 4 दिन की ट्रिप बेस्ट प्लान हो सकती है।
मांडु में बिताएं तीसरा दिन
माहेश्वर से मात्र 40-45 किमी की दूरी पर बसा है छोटा सा शहर मांडु, जहां की हर चीज खास है। अफगान और मुगल के आर्किटेक्ट से बना जहाज महल दिखने में खास है। वहीं पास में बना हिंडोला महल जरूर देखें, जहां की दीवारें हिलती हैं। वहीं बाज बहादुर का महल, रानी रूपमती पवेलियन देखने जरूर जाएं। इन जगहों का इतिहास इन महलों को देखने के बाद और भी ज्यादा सुनने में दिलचस्प लगता है।
चौथा और आखिरी दिन बिताएं इंदौर में
एमपी का आखिरी दिन इंदौर में बिताएं। इंदौर का स्टेशन इंडिया भर के बड़े शहरों से कनेक्टेड है और आमतौर पर टूरिस्ट इंदौर आकर ही ट्रिप की शुरुआत करते हैं। तो अपने ट्रिप का आखिरी दिन इंदौर में बिताएं। यहां का स्ट्रीट फूड लाजवाब है और वहीं यहां पर बना नीलकंठ महल, जामी मस्जिद जरूर देखें। अगर आप किसी सुकून भरी आध्यात्मिक ट्रिप पर जाना चाहते हैं जहां पर फोर्ट, नदी, महल और मंदिर सबकुछ मिले और साथ ही बहुत दूर भी ना जाना पड़े तो नवंबर के महीने में मध्य प्रदेश की ट्रिप जरूर प्लान कर लें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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