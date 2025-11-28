Hindustan Hindi News
दिसंबर की छुट्टियों में बर्फबारी का लें मजा, सिर्फ 10 हजार में घूम आएं ये 4 खूबसूरत हिल स्टेशन

संक्षेप:

Hill Stations To Visit For Snowfall : अगर आप भी हर साल बजट की वजह से अपने ट्रैवल प्लान को टालते आ रहे हैं तो आपको बता दें, 4 ऐसे हिल स्टेशन जहां पहुंचकर आपको खूबसूरत नजारों के साथ स्नोफॉल का मजा सिर्फ 10 हजार रुपए में देखने को मिल सकता है।

Fri, 28 Nov 2025 01:34 AMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
दिसंबर की छुट्टियों में ज्यादातर लोग बर्फबारी देखने के लिए हिल स्टेशन जाना पसंद करते हैं। साल के इस आखिरी महीने में, भागदौड़ भरे जीवन और घर-ऑफिस की जिम्मेदारियों के बीच, मन सुकून और शांति के पल गुजारे के लिए शहर की भागदौड़ से दूर कोई खूबसूरत ठिकाना खोजने लगता है। अपने बिजी रूटीन से समय निकालकर कहीं घूम आना किसी व्यक्ति का सिर्फ एक शौक नहीं होता, बल्कि यह समय दौड़ती हुई जिंदगी में खुद को फ्रेश करने का एक नया तरीका होता है। हालांकि कई बार इस ख्वाहिश को पूरा करने में कई लोगों को बजट की अड़चन का भी सामना करना पड़ता है। जिससे मजबूर होकर व्यक्ति को या तो अपनी छुट्टियों का प्लान कैंसिल करना पड़ता है या फिर अपने जरूरी खर्चों में कटौती। अगर आप भी हर साल बजट की वजह से अपने ट्रैवल प्लान को टालते आ रहे हैं तो आपको बता दें, 4 ऐसे हिल स्टेशन जहां पहुंचकर आपको खूबसूरत नजारों के साथ स्नोफॉल का मजा सिर्फ 10 हजार रुपए में देखने को मिल सकता है।

मनाली, हिमाचल प्रदेश

बर्फ पसंद करने वाले लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश का मनाली, किसी जन्नत से कम नहीं है। यहां के ऊंचे देवदार के पेड़, सफेद पहाड़ और बर्फ से भरी नदियां पोस्टकार्ड जैसा नजारा बनाती हैं। यहां की सोलांग वैली और रोहतांग पास सबसे आकर्षण जगहों में से एक हैं, यहां आपको स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और स्नोमोबाइल राइड की सुविधा मिल जाती है।

कसोल, हिमाचल प्रदेश

कसोल हिमाचल का छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो दिसंबर महीने में बर्फीले नजारों, शांत माहौल और कड़के की ठंड के लिए बेहद मशहूर है। सर्दियों में बर्फीली घाटियों और सुकून पसंदीदा लोगों के लिए यह जगह बेस्ट है। यहां पहुंचने के लिए रात में बस लें ताकि होटल का एक दिन का किराया बच सके। यहां पहुंचकर गेस्ट हाउस या होमस्टे में रात गुजारी जा सकती हैं। बात अगर खाने की करें तो लोकल ढाबों और स्टॉल से खाना खाएं, यह सस्ता होने के साथ आपको मजेदार अनुभव भी देगा।

ऋषिकेश, उत्तराखंड

आप उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचने के लिए दिल्ली से सीधा ऋषिकेश जाने वाली बस ले सकते हैं। 10 हजार के बजट में घूमने के लिए ऋषिकेश बेस्ट जगह हो सकती है। यहां आपको सस्ते होटल मिल जाते हैं। यहां के घाट, आरती और शाम को सुकून के लिए गंगा किनारे आराम, जो ऋषिकेश की असल खूबसूरती है।

नैनीताल, उत्तराखंड

नैनीताल पहुंचने के लिए दिल्ली से हल्द्वानी या काठगोदाम तक के लिए बस लें, इसके बाद नैनीताल जाएं। ठंडा मौसम, झीले, पहाड़, हरा-भरा साफ वातावरण और शांति इस जगह की खासियत है। रात की बस लेने से आपका एक दिन का होटल किराया बच सकता है।

