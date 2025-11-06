32 साल के ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, एक दिन पहले किया था पोस्ट- यकीन नहीं हो रहा…
संक्षेप: 32 साल के ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद इस दुनिया में नहीं रहे। उनके परिवार की तरफ से इस शॉकिंग खबर की पुष्टि की गई है। अनुनय एक दिन पहले तक इंस्टाग्राम पर एक्टिव थे। उनके निधन के शोक संदेश देख लोग शॉक्ड हैं।
दुबई बेस्ड ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद नहीं रहे। गुरुवार 6 नवंबर को उनके इंस्टाग्राम पर शोक संदेश देखकर उनके फॉलोअर्स शॉक्ड रह गए। अनुनय की उम्र 32 साल थी, उनकी मौत की वजह पता नहीं चल सकी। अनुनय ने 5 नवंबर 2025 को आखिरी पोस्ट किया है। इसमें कई सारी फोटोज हैं और वह लास वेगस में हैं। इंस्टाग्राम पर अनुनय को 1.4 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है जिसके 3.8 लाख फॉलोअर्स हैं।
इंस्टाग्राम पर दिखा शॉकिंग मैसेज
पोस्ट में लिखा है, 'गहरे दुख के साथ हम अपने प्रिय अनुनय सूद के निधन की सूचना साझा कर रहे हैं। इस मुश्किल दौर में हम आपसे समझदारी और निजता की मांग करते हैं। हमारी दरख्वास्त है कि पर्सनल प्रॉपर्टी के पास भीड़ ना जुटाएं। उनके परिवार और प्रियजनों को अपने विचारों और प्रार्थनाओं में रखें। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।'
फोर्ब्स की लिस्ट में आ चुके अनुनय
अनुनय साल 2022, 2023 और 2024 में फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 डिजिटल स्टार लिस्ट में आ चुके हैं। अनुनय को बचपन से घूमने का शौक था। उन्होंने एक वीडियो डाला है जिसमें दिखाया है कि लोग बोलते थे कि ट्रैवलर बनने का शौक है। मां-बाप का पैसा बर्बाद करेगा। इसके बाद उन्होंने अपनी कुछ क्लिप्स के साथ दिखाया था कि ट्रैवलर बनकर कितने खुश हैं। अनुनय ने अपने ट्रैवल वीडियोज इंस्टा पर डालने शुरू किया थे। इन्हें लोग पसंद करने लगे और उनकी पॉप्युलैरिटी बढ़ गई।
अनुनय का आखिरी पोस्ट
अनुनय का आखिरी पोस्ट निधन के खबर के एक दिन पहले का है। वह लास वेगस में थे। पोस्ट में उन्होंने लिखा है, अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने वीकेंड लेजंड्स और ड्रीम मशीन्स के बीच गुजारा है। उनके बैकग्राउंड में कई सारी कारें दिख रही थीं।
