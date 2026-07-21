दिल्ली की इन 3 मार्केट्स में मिलते हैं डिजाइनर-स्टाइल पर्स, ₹300 से शुरू होती है कीमत
कूल लुक के लिए अगर आप स्टाइलिश पर्स कलेक्शन रखना पसंद करती हैं लेकिन बजट के कारण ब्रांडेड बैग्स नहीं ले पाती हैं। तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिल्ली की 3 ऐसी मार्केट्स हैं, जहां से आप लग्जरी पर्स सस्ते दाम में ले सकते हैं।
दिल्ली को शॉपिंग हब कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यहां पर कई ऐसी मार्केट्स हैं, जहां आप एक से एक स्टाइल वाले कपड़े, जूते, चप्पल, पर्स खरीद सकते हैं। महिलाएं हर आउटफिट के साथ पर्स कैरी करती हैं और कई तो मैचिंग बैग्स रखने का शौक रखती हैं। वैसे तो सस्ते पर्स भी बाजार में मिल जाते हैं लेकिन स्टाइल के लिए ब्रांडेड पर्स ही अच्छे लगते हैं। अब लग्जरी ब्रांड वाले पर्स हर किसी के बजट में हों, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप भी कम बजट में ब्रांडेड पर्स खरीदना चाहती हैं, तो दिल्ली की 3 मार्केट्स को जरूर एक्सप्लोर करें। इन मार्केट्स में आपको महंगे लग्जरी ब्रांड्स की फर्स्ट कॉपी मिल जाएगी और भी वह कम दाम में। ये पर्स देखने में ब्रांडेड लगेंगे लेकिन असल में काफी सस्ते होंगे। हालांकि, इनकी क्वालिटी ऐसी होगी कि आप 6-8 महीने तक आसानी से रोजाना इस्तेमाल कर सकती हैं।
दिल्ली की ये 3 मार्केट कौन सी हैं?
- इंद्रलोक मार्केट
दिल्ली की इंद्रलोक मार्केट से आप सस्ते लेकिन अच्छी क्वालिटी और ब्रांड्स की फर्स्ट कॉपी वाली पर्स खरीद सकते हैं। इंद्रलोक मार्केट में सिर्फ पर्स ही नहीं बल्कि कपड़े, सैंडल भी स्टाइलिश मिलेंगे। यहां पर हर थर्सडे को बड़ी मार्केट लगती है, जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहां से आप 2000 रुपये में अच्छी पर्स खरीद सकती हैं और इससे कम में भी कुछ डिजाइनर पर्स मिल जाएंगे।
- करोलबाग मार्केट
दिल्ली की करोलबाग मार्केट में भी आपको अच्छे ब्रांड वाले पर्स के फर्स्ट कॉपी मिल जाएंगे। करोलबाद में ऐसी कई दुकानें हैं, जहां पर अच्छी पर्स के डिजाइन आपको मिलेंगे। इसके अलावा कुछ लोग सड़कों के किनारे भी पर्स लगाते हैं, जहां से आप खरीद सकते हैं। यहां पर पर्स के दाम 300 रुपये से शुरू होकर 5000 रुपये तक रहते हैं लेकिन आपको हर महंगे ब्रांड की कॉपी यहां मिलेगी।
- लाजपत नगर मार्केट
दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में भी आपको महंगे वाले पर्स कम रेट में मिल जाएंगे। लाजपत नगर में पर्स के अलावा आप स्टाइलिश कपड़े, सैंडल्स, ब्राइडल लहंगा भी कम दाम में ले सकती हैं। ये मार्केट काफी बड़ी है और सस्ती भी। साथ ही यहां की चीजों की क्लाविटी भी अच्छी होती है, जो जल्दी खराब नहीं होते।
खास सलाह- सभी मार्केट्स के एक दिन तय है, जब वह बंद होती हैं। इन बाजारों में सभी चीजें कम दाम में मिल जाती हैं, बाकि आप कुछ चीजों में बार्गेनिंग करके भी रेट कम करवा सकते हैं। इसके अलावा सभी बाजारों के बंद होने वाले दिन का पता लगाकर ही जाएं और मेट्रो से आसानी से पहुंच सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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