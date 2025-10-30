ऋषिकेश में 2 दिन में कर सकते हैं इन चीजों को एक्सप्लोर, वीकेंड पर ऐसे बनाएं प्लान

संक्षेप: Rishikesh Tour Plan: वीकेंड पर आसपास की जगह एक्सप्लोर करने के साथ ही सुकून और शांति चाहते हैं तो ऋषिकेश बेस्ट प्लेस हो सकता है। यहां पर दो से तीन दिन में इन जगहों को जरूर एक्सप्लोर कर लें।

ऋषिकेश की सैर काफी खास है। वजह है एडवेंचर के साथ आध्यात्मिक यात्रा का होना। गंगा किनारे इस छोटे से शहर में मन का सुकून तलाशने के लिए अक्सर दिल्ली और आसपास के इलाके के लोग पहुंच जाते हैं। तो अगर आप भी इस मौसम में ऋषिकेश जाने का प्लान बना रहे तो जान लें कौन सी चीजों को देखे बगैर अधूरी रह जाएगी ट्रिप। सबसे खास बात कि ऋषिकेश में ग्लास ब्रिज बन चुका है और आने वाले साल में इसका उद्घाटन हो जाएगा।

एंडवेंचर एक्टीविटी ऋषिकेश अपनी एडवेंचर एक्टीविटी के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। अक्टूबर से राफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है लेकिन यहां पर राफ्टिंग का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च तक का होता है। इसके साथ ही बंजी जंपिंग जैसी एक्टीविटी भी यहां की पॉपुलर है।

गंगा आरती और सनसेट आध्यात्म में रुचि है तो यहां की गंगा आरती को भी जरूर देखें। साथ ही यहां गंगा नदी के किनारे डूबते सूरज को देखने के लिए भी भीड़ जुटती है। तो ऋषिकेश आएं तो ये दोनों ही चीजों को मिस ना करें।

नीलकंठ महादेव टेंपल मन में सुकून और शांति की तलाश है तो यहां बने कुछ मंदिरों के दर्शन भी जरूर करने चाहिए। जैसे नीलकंठ महादेव टेंपल, 13 मंजिला मंदिर, भूतनाथ टेंपल को एक बार जरूर देख लें।

सफेद रेत जैसे गंगा के सुंदर किनारे यहां पर गंगा नदी के किनारे सफेद रेत के किनारे किसी समंदर किनारे वाले बीच की फीलिंग देते हैं। जहां पर आप घंटों समय बिता सकते हैं। तो ऋषिकेश जा रहे हैं तो इस मोमेंट को जरूर बिताएं। जो काफी सुकून और शांतिभरा पल होता है।

नीर वाटरफॉल और कैंपिंग ऋषिकेश में बने नीर वाटरफॉल को देखन का भी लुत्फ उठाएं और साथ ही कैंपिंग करने का मौका बिल्कुल ना छोड़े। नदी किनारे नेचर के करीब रहने का मौका बिल्कुल ना छोड़ें।

लक्ष्मण झूला और राम झूला ऋषिकेश की खास पहचान लक्ष्मण झूला और राम झूला को जरूर देख लें। हिलते-डुलते इस झूले पर चलने की अपनी फीलिंग है। जिसे बिल्कुल ना मिस करें।

बीटल्स आश्रम ऋषिकेश में फेमस बीटल्स आश्रम को भी जरूर देख लें। इसी आश्रम में बीटल्स ने 40 गानों को लिखा था। जिसकी वजह से ये जगह फेमस हुई और लोग इसे देखने जरूर जाते हैं।