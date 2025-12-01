Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्रा2 Days Jaipur Itinerary for New Year Royal Sights on a 5000 Rupees Budget
2 दिनों की जयपुर ट्रिप कितने रुपए में हो जाएगी? नए साल पर घूमने के लिए परफेक्ट है ये प्लान!

2 दिनों की जयपुर ट्रिप कितने रुपए में हो जाएगी? नए साल पर घूमने के लिए परफेक्ट है ये प्लान!

संक्षेप:

Jaipur Trip For New Year: अगर आप भी नए साल पर ट्रेवलिंग का प्लान बना रहे हैं, तो जयपुर परफेक्ट डेस्टिनेशन रहेगी। रॉयल, वाइब्रेंट और बजट फ्रेंडली भी। तो चलिए पूरी ट्रिप का टोटल खर्च और प्रॉपर प्लान जान लेते हैं।

Mon, 1 Dec 2025 12:08 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
न्यू ईयर की शुरुआत ट्रैवलिंग के साथ हो, तो इससे परफेक्ट कुछ नहीं हो सकता। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने और नए साल का आगाज करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर आप भी ट्रेवलिंग का प्लान बना रहे हैं, तो जयपुर परफेक्ट डेस्टिनेशन रहेगी। रॉयल, वाइब्रेंट और बजट फ्रेंडली भी। वीकेंड्स पर आप दो दिनों का टाइम निकालकर ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सिर्फ पर पर्सन 5000 रूपए में अच्छा ट्रैवल हो जाएगा और आप जयपुर के पॉपुलर स्पॉट्स भी आराम से एक्सप्लोर कर लेंगे। तो चलिए आपके लिए दो दिनों की बजट फ्रेंडली जयपुर ट्रिप का पूरा प्लान देख लेते हैं।

डे 1 पर एक्सप्लोर करें ये जगहें

पहले दिन की ट्रिप की शुरुआत नाहरगढ़ फोर्ट में सनराइज देखने के साथ करें। यहां उगते हुए सूरज को देखना एक मैजिकल एक्सपीरियंस है और यहां सुबह की सनलाइट में फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट मूमेंट्स मिलते हैं। इसके बाद टपरी सेंट्रल में ब्रेकफास्ट करें और फिर अल्बर्ट म्यूजियम हॉल में फटाफट एक विजिट कर आएं। दोपहर में बापू बाजार/जौहरी बाजार में शॉपिंग करना परफेक्ट रहेगा। इसके बाद शाम को जल महल की ब्यूटी एंजॉय करें।

दूसरे दिन पर घूम आएं ये जगहें

जयपुर ट्रिप के दूसरे दिन की शुरुआत हवा महल की खूबसूरत के साथ करें। सुबह की हल्की धूप में इसकी ब्यूटी नेक्स्ट लेवल लगती है। इसके बाद सिटी पैलेस में रॉयल आर्किटेक्चर और हेरिटेज को एक्सप्लोर करें, जो आपको एकदम शाही फील देंगे। अब जंतर मंतर में एक क्विक विजिट कर आएं। दिन को खत्म करें आमेर के किले के साथ। यहां शाम को लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसे लगभग 200 रुपए के टिकट में एंजॉय कर सकते हैं।

यहां देखें पूरा बजट

अगर दो दिनों की ट्रिप का प्लान बनाकर चल रहे हैं, तो पर पर्सन आपको 5000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। रात में ठहरने के लिए आपको 1200 तक के बजट में ठीक ठाक होटल या हॉस्टल मिल जाएंगे। खाने के आप 800 रुपए तक लगा सकते हैं, अगर आप लोकल राजस्थानी स्ट्रीट फूड खाते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का 800 रूपए और किले हवेलियों में एंट्री फीस कुल 1200 तक पड़ जाएगी। शॉपिंग और बाकी खर्चों का 1000 रूपये मानकर चल सकते हैं। इस तरह से आप 5000 के बजट में अच्छी ट्रिप प्लान कर लेंगे।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
