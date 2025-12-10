Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्रा10 Most Visited Destinations In 2025 globally tourist attraction including jaipur city of india
साल 2025 में दुनियाभर के 10 डेस्टिनेशन बने टूरिस्ट की पहली पसंद, लिस्ट में शामिल हैं भारत का ये शहर

संक्षेप:

Most Loved Destination Across Globally In 2025: पर्यटन पसंद करने वाले लोगों ने साल 2025 में दुनियाभर के इन 10 डेस्टिनेशन को सबसे ज्यादा पसंद किया। इन 10 प्लेसेज की लिस्ट में भारत का ये शहर भी शामिल है। 

Dec 10, 2025 07:30 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
साल 2025 ट्रैवल के नजरिये से बेहद खास था। हेरिटेज प्लेसेज से लेकर कॉस्मोपोलिटन सिटीज और कैपिटल को देखने के लिए टूरिस्ट में अच्छा खासा क्रेज देखने को मिला। काफी सारे सोर्स और ट्रैवल ट्रेंड की मदद से एक लिस्ट तैयार हुई है। इस लिस्ट को बनाने के लिए लोगों के सर्च किए गए प्लेसेज, बुक किए गए प्लेसेज और हॉलिडे स्पेंड करने गए जगहों के बेस पर इस लिस्ट को तैयार किया गया है। जिसमे साल 2025 के सबसे पॉपुलर प्लेसेज की लिस्ट तैयार की गई है। जिसमे ये 10 Most Visited Destinations In 2025 हैं।

बर्सिलोना, स्पेन

स्पेन का बर्सिलोना शहर मोस्ट पॉपुलर ट्रैवलिंग लिस्ट में टॉप पर है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के नजारों से लेकर सी साइड ( बीच) वाइब्स और एनर्जी के साथ इस शहर में कुछ आइकॉनिक प्लेसज है। जिसे देखने के लिए दुनियाभर के टूरिस्ट्स इंटरेस्टेड हैं।

पेरिस, फ्रांस

दुनियाभर के ट्रैवल प्रेमियों के लिए अभी भी फ्रांस का पेरिस शहर बेस्ट सिटी है। टॉप 10 में ये दूसरे नंबर है है जिसे साल 2025 में लोगों ने घूमने के लिए पसंद किया। एनडीटीवी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 18 मिलियन इंटरनेशनल विजिटर ने अकेले 2025 में पेरिस में ट्रैवल किया।

लंदन, यूनाइटेड किंगडम

दुनियाभर में सबसे ज्यादा सर्च किए गए डेस्टिनेशन में लंदन का नाम भी शामिल है। ट्रिप एडवाइजर च्वॉइस अवॉर्ड के मुताबिक लंदन को टॉप ग्लोबल ट्रैवल डेस्टिनेशन में शामिल किया गया है। लंदन में पुराने म्यूजियम, पैलेस के साथ ही थियेटर, फूड, फैशन और मल्टीकल्चर एनर्जी है। जो ग्लोबल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है।

जापान

साल 2025 के बेस्ट डेस्टिनेशन में जापान देश भी शामिल है। टूरिस्ट इस देश के मॉडर्न और ट्रेडिशन मिक्स कल्चर को देखने के लिए आना पसंद करते हैं। शानदार नेचर के नजारों के साथ ही यहां पर हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, चेरी ब्लॉसम्स जैसे नजारे हैं। जिसे एक्सपीरिएंस करने के लिए टूरिस्ट जापान आना पसंद करते हैं।

ग्रीस

साल 2025 में ग्रीस टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन की लिस्ट में ऊपर है। इस देश को ट्रैवल रीडर्स च्वॉइस अवॉर्ड में ट्रैवलिंग के लिए दूसरी सबसे बेस्ट कंट्री का अवॉर्ड मिला है। आईलैंड्स, बीच, समुंदर के खूबसूरत किनारे, और वाइब्रेंट कल्चर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है।

पुर्तगाल

यूरोपियन कंट्री में पुर्तगाल को ट्रैवल के लिए साल 2025 में सबसे ज्यादा टूरिस्ट ने पसंद किया। नेचुरल ब्यूटी के साथ ही यहां के कुजिन,म्यूजिक के साथ यहां की हिस्ट्री को जानने की उत्सुकता टूरिस्ट को इस देश में खींच लाती है।

जयपुर, भारत

दुनियाभर के टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भारत के जयपुर शहर को भी जगह मिली है। ट्रैवल+लेजर के सर्वे में साल 2025 के पांच ट्रैवल वाली सिटीज में जयपुर को शामिल किया गया है। पिंक सिटी, जयपुर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। आमेर फोर्ट, जंतरमंतर, टैक्सटाइल, ज्वैलरी और हैंडीक्राफ्ट के वैराइटी वाले बाजार और साथ ही जयपुर के शाही विरासत को दर्शाते यहां के राजमहल, हेरिटेज होटल, फूड जिसमे राजस्थानी फ्लेवर मिलता है। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। और इसलिए ग्लोबल ट्रैवल डेस्टिनेशन की लिस्ट में भारत का ये गुलाबी शहर भी शामिल है।

बाली, इंडोनेशिया

2025 में बाली की टूरिज्म में काफी बूम दिखा। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक 697,000 विदेशी पर्यटक अकेले जुलाई के महीने में यहां पहुंचे। बाली का बीच कल्चर, नाइट लाइफ, वेलनेस और हॉस्पिटैलिटी टूरिस्ट को खींचता है। वहीं बाली में बने आकर्षक टैंपल भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं।

थाईलैंड का को समुई आईलैंड

थाईलैंड में फुकेट के बाद दूसरा सबसे बड़ा आईलैंड है को समुई, जिसे ग्लोबल डेस्टिनेशन की लिस्ट में जगह मिली है। ट्रॉपिकल चार्म और हरे-भरे समुंदर के किनारों के साथ बीचसाइड पार्टी और वेलनेस रिजॉर्ट की वजह से टूरिस्ट के बीच मनपसंद डेस्टिनेशन बना।

माउंट एवरेस्ट

सुनकर हैरानी हो रही होगी लेकिन दुनियाभर के बेस्ट डेस्टिनेशन में माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए माउंट एवरेस्ट पर ट्रैकिंग, क्लाइंबिंग करना सपना है। जिसे साल 2025 में काफी सारे लोगों ने पूरा करने के लिए चुना।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें

