छुट्टियों पर जाने से पहले ये 10 गलतियां भूलकर भी ना करें, बाद में होगा पछतावा

Things to do before going on vacation: गर्मियों की छुट्टियों में लंबे वेकेशन पर जाने का प्लान है और पूरी फैमिली जा रही, तो बैग पैक करने के साथ इन चीजों को जरूर करें। भूलकर की गईं ये 10 गलतियां घर लौटने के बाद आपको मुसीबत में डाल देंगी।

गर्मी की छुट्टियां एंज्वॉय करने का प्लान है। तो इन 10 गलतियों को भूलकर भी ना करें। नहीं तो वेकेशन से आने के बाद पछतावा भी होगा और आपका काम भी बढ़ जाएगा। अक्सर लोग समर वेकेशन पर ज्यादा दिनों की छुट्टियों का प्लान करते हैं और चले जाते हैं। इस दौरान घर खाली होता है और आपकी ये भूल घर को तहस-नहस और गंदा कर देती है। तो जब भी छुट्टियों पर जाना हो तो इन गलतियों को भूलकर भी ना करें।

1- पूजा घर में जलता दीया या अगरबत्ती वेकेशन पर जाने से पहले पूजा-पाठ तो सभी करते हैं। लेकिन जब घर से निकलने लगें तो इस बात का खास ध्यान रखें कि पूजा का दीया, अगरबत्ती या कोई भी जिसमे आग वो अच्छी तरह से बुझा हो। एक छोटी सी चिंगारी भी नुकसान पहुंचा सकती है।

2- मेन गेट की चॉबी जब भी घर में ताला लगाकर लंबी छुट्टियों पर जाने का प्लान है तो घर के मेन गेट की एक चाबी किसी भरोसेमंद पड़ोसी या शख्स को जरूर देकर जाएं। जिससे कभी रास्ते में चाबी खो जाए तो घर लौटकर आपको घर में एंट्री करने में दिक्कत ना हो।

3- गैस की नॉब हमेशा घर से निकलने से पहले गैस की नॉब को जरूर अच्छी तरह से चेक करें। सिलेंडर या पाइप में लगे रेगुलेटर और स्विच को पूरी तरह से ऑफ करके ही घर से निकलें।

4- आईडी प्रूफ पर्स में पहले ही रख लें परिवार के जितने सदस्य वेकेशन पर जा रहे हैं उन सबका फोटो आईडी पहले ही पर्स में रख लें और उसकी फोटो फोन में रख लें। कई बार बच्चों और बूढ़ों का फोटो आईडी लोग भूल जाते हैं। जिससे लंबे रास्ते या ट्रिप पर दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है।

5- फ्रिज में ना छोड़ें सामान फ्रिज में रखा खराब होने वाला सामान जैसे दूध, फल, सब्जी, आटा वगैरह निकालकर किसी जरूरतमंद को दे कर खाली कर दें। बहुत ज्यादा दिन के लिए जा रहे तो फ्रिज को बंद रखना भी सही होगा।

6- इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बंद करके ही घर से निकलें। अगर हो सके तो बिजली का मेन कनेक्शन भी बंद कर देना चाहिए।

7- दवाएं और डॉक्टर का प्रिसक्रिप्शन बच्चों की दवाओं के प्रिसक्रिप्शन की फोटो और अपनी दवाओं के साथ डॉक्टर के प्रिसक्रिप्शन की फोटो जरूर रख लें। वेकेशन पर तबियत खराब होने पर आपके पास जरूरी दवाएं होने चाहिए। वहीं कुछ दवाएं जो कभी-कभार जरूरत पड़ती हैं उन्हें डॉक्टर के प्रिसक्रिप्शन से खरीदना आसान होगा।

8- मौसम चेक करके ही कपड़े पैक करें अगर किसी ऐसी जगह जा रहे जहां का मौमस अलग होगा। तो गूगल पर वेदर अपडेट लेने के बाद ही कपड़ों की पैकिंग करें।

9- मोबाइल, चार्जर बैग में मोबाइल, चार्जर के साथ ही ईयरफोन और यूएसबी केबल और हो सके तो पावर बैंक जरूर पास रखें। जिससे इमरजेंसी में फोन को चार्ज किया जा सके।