सिर्फ 100 रुपए हैं? तो दिल्ली-नोएडा में ये 10 चीजें कर सकते हैं आप, दिन बन जाएगा यादगार!

संक्षेप: Travel Ideas: अक्सर लोग सोचते हैं कि दिल्ली या नोएडा में घूमने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 100 रुपये या उससे कम खर्च में आप दिन को यादगार बना सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे-

देश की राजधानी दिल्ली में घूमने के लिए कई जगहें हैं। यहां इतिहास, प्रकृति, विज्ञान और संस्कृति सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि दिल्ली या नोएडा में घूमने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कम बजट में बाहर घूमना चाहते हैं, तो भी आपके पास कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं। सिर्फ 100 रुपये या उससे कम खर्च में आप दिन को यादगार बना सकते हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी की वजह से इन जगहों तक पहुंचना भी बहुत आसान है। अगर आप कम पैसों में दिल्ली–नोएडा को करीब से देखना चाहते हैं, तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में जहां आप कम पैसे में भी एंजॉय कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

नेहरू तारामंडल नेहरू तारामंडल विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए एक शानदार जगह है। यहां अंतरिक्ष, ग्रहों और तारों से जुड़ी जानकारियां बहुत आसान तरीके से दिखाई जाती हैं। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए यह जगह इंट्रेस्टिंग है। यहां का टिकट मात्र 100 रुपये में है। ये जगह उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन के पास ही है।

बांसेरा पार्क बांसेरा पार्क यमुना नदी के किनारे बना एक सुंदर और शांत पार्क है। अगर आप कुछ सुकून के पल नेचर के साथ बिताना चाहते हैं, तो ये पार्क बेस्ट ऑप्शन है। सुबह या शाम के समय यहां टहलना बहुत अच्छा लगता है। इस पार्क में प्रवेश शुल्क 50 रुपये है। इसका नजदीकी मेट्रो स्टेशन सराय काले खां–हजरत निजामुद्दीन है।

जंगल ट्रेल जंगल ट्रेल उन लोगों के लिए बढ़िया जगह है जो नेचर के करीब वक्त बिताना चाहते हैं। यह जगह शांति पसंद करने वालों को जरूर पसंद आएगी। यहां जाने का टिकट 100 रुपये है। आप ओखला बर्ड्स सैंक्चुरी मेट्रो स्टेशन पहुंच कर आसानी से यहां आ सकते है।

साइंस म्यूजियम साइंस म्यूजियम ज्ञान और मनोरंजन का अच्छा मेल है। यहां विज्ञान से जुड़े कई मॉडल और जानकारियां देखने को मिलती हैं। बच्चों के साथ जाने के लिए यह जगह खास तौर पर सही है। यहां का टिकट 80 रुपये का है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है।

ओखला बर्ड्स सैंक्चुरी ओखला बर्ड्स सैंक्चुरी नेचर और बर्डस से प्यार करने वालों के लिए बेहतरीन जगह है। यहां अलग-अलग तरह के पक्षी देखने को मिलते हैं। यह जगह फोटोग्राफी और शांत माहौल के लिए जानी जाती है। यहां प्रवेश शुल्क सिर्फ 30 रुपये है। ओखला बर्ड्स सैंक्चुरी मेट्रो स्टेशन यहां से सबसे नजदीक है।

कुतुब मीनार कुतुब मीनार दिल्ली की पहचान मानी जाती है। यह ऐतिहासिक इमारत देखने में बेहद सुंदर है और इसके आसपास का परिसर भी बहुत साफ और खुला है। इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए यह जगह खास है। यहां भारतीयों के लिए टिकट 35 रुपये का है। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से यहां पहुंचा जा सकता है।

नोएडा हाट नोएडा हाट एक खुला और सांस्कृतिक स्थान है, जहां घूमने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं लगती। यहां स्थानीय कला, छोटे स्टॉल और खुला माहौल देखने को मिलता है। परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए यह अच्छी जगह है। नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन इसके सबसे पास है।

सुंदर नर्सरी सुंदर नर्सरी एक बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह है। यहां बाग-बगीचे, हरियाली और खुला वातावरण मिलता है। यह जगह सैर और आराम के लिए बिल्कुल सही है। यहां जाने का टिकट 50 रुपये है। सराय काले खां–हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है।

दिल्ली हाट दिल्ली हाट भारतीय संस्कृति और हस्तशिल्प को करीब से देखने की जगह है। यहां अलग-अलग राज्यों की चीजें, खाने के स्टॉल और कला देखने को मिलती है। घूमने और खरीदारी के लिए यह जगह पसंद की जाती है। यहां प्रवेश शुल्क 30 रुपये है। दिल्ली हाट आईएनए मेट्रो स्टेशन सबसे नजदीक है।