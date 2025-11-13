प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग: हिमाचल की गोद में बसा ‘भारत का मिनी स्विट्जरलैंड’

Travel Destinations in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बसा खज्जियार अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली भरे मैदानों के लिए 'भारत का मिनी स्विट्जरलैंड' कहलाता है। ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा यह छोटा-सा हिल स्टेशन झील, पहाड़ और वादियों का ऐसा संगम है जो हर यात्री का दिल जीत लेता है। डलहौजी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थान सर्दियों में बर्फ की चादर ओढ़ लेता है और गर्मियों में पिकनिक स्पॉट बन जाता है। चाहे आप शांतिपूर्ण पल बिताना चाहें या फोटोग्राफी और एडवेंचर का मजा लेना- खज्जियार हर मौसम में यात्रियों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है।