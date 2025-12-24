ट्रेडिंग Tote Bags की शॉपिंग पर पाएं 50 से 80% का ऑफ, आज ही खरीदें
मार्केट में बढ़ते डिमांड की वजह से tote bags का प्राइस भी काफी बढ़ गया है, परंतु इस समय अमेजॉन पर ये बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Gen Z से लेकर मिलेनियल तक सभी Tote Bags को काफी पसंद कर रहे हैं। वर्किंग महिलाओं से लेकर कॉलेज गर्ल्स सभी इसे अपनी नियमित दिनचर्या में रोजाना इस्तेमाल करती हैं। मार्केट में बढ़ते डिमांड की वजह से इसका प्राइस भी काफी बढ़ गया है, परंतु इस समय अमेजॉन पर ये बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएंगे। साल के आखिरी महीने में चल रहे इन डिस्काउंट ऑफर्स का फायदा उठाएं। वही न्यू ईयर (New year) आ रही है, आप चाहे तो इसे अपने दोस्त, बहन या गर्लफ्रेंड को न्यू ईयर गिफ्ट (New year gift) के तौर पर भी दे सकते हैं। तो ज्यादा इंतजार न करें, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Purple Tree का ये tote bag देखने में एस्थेटिक और स्टाइलिश है, जिसे आप किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। खासकर कॉलेज गर्ल्स (Tote Bags for college girls) को यह बेहद पसंद आएगा। वहीं आप इसे न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर भी किसी को दे सकते हैं। इस समय इस पर 65% का ऑफ उपलब्ध मिल जाएगा, यानी आप इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
The Purple Tree की ये इको फ्रेंडली टोट बैग को सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसे आप बार बार इस्तेमाल कर सकती हैं। वहीं इसे हाई क्वालिटी के रीसाइकिल्ड प्लास्टिक बॉटल्स की फैब्रिक से तैयार किया गया है, ताकि वेस्टेज को जितना हो सके उतना कम किया जा सक। नॉन टॉक्सिक वॉटर बेस्ड इंक के साथ इनपर ग्राफिक पैटर्न बनाए गए हैं, जो देखने में बेहद अट्रैक्टिव हैं। अगर आप भी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दें, और इन्हें खुद कंज्यूम करना शुरू करें।
Teal by Chumbak ब्रांड के इस tote bag को वीगन लेदर से तैयार किया गया है। ये कैनवास Tote Bags पर बने प्रिंट इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। ये आपके डेली लुक में चार्म ऐड कर देंगे। इसे अपनी पसंदीदा आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। खासकर कॉलेज गर्ल्स के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। वहीं जो लोग अक्सर आउटिंग और शॉपिंग पर जाते रहते हैं, वे इसे रोजाना अपने साथ कैरी कर सकते हैं। साल के अंतिम महीने में ये 55% के ऑफ पर आधे दाम पर उपलब्ध मिल जाएगा।
ये tote bag वर्किंग महिलाओं के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। साथ ही न्यू ईयर गिफ्ट के लिए भी बेस्ट रहेगा। आप इसे अपनी दोस्त, बहन या फिर गर्लफ्रेंड को न्यू ईयर पर गिफ्ट कर सकते हैं। इसका लेदर मटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। साथ ही इसमें कई अलग-अलग पैटर्न और कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे, तो ज्यादा न सोचें 81% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें। ये वेस्टर्न और ट्रेडिशनल दोनों आउटफिट के साथ अच्छा लगेगा।
Lavie का TOTE BAG स्टाइलिश और कंफर्टेबल है। खासकर वर्किंग महिलाएं इसे ऑफिस वियर के तौर पर कैरी कर सकती हैं। इसका ड्यूरेबल सिंथेटिक मटेरियल लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। अगर आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो एक्सट्रीम हीट के एक्सपोजर से बचा कर रखें। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे, जिन्हें आप 69% के ऑफ पर ऑर्डर कर सकती हैं।
Eco के इस कैनवास Tote Bags पर बने फ्लोरल प्रिंट इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। ये देखने में बेहद अट्रैक्टिव और इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। इसे कॉलेज गर्ल्स अपनी पसंदीदा आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इसे मेंटेन करना भी बेहद आसान है, आराम से मशीन वॉश कर सकती हैं। वहीं जो लोग अक्सर आउटिंग और शॉपिंग पर जाते रहते हैं, वे इसे रोजाना अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इस समय ये 50% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।
ये प्रिंटेड Tote bag वर्किंग महिलाएं और कॉलेज गर्ल्स के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। शॉपिंग पर जाना हो या आउटिंग पर या किसी को न्यू ईयर गिफ्ट देना हो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं। इसमें अलग-अलग कलर और पैटर्न ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे। ये न केवल देखने में अट्रैक्टिव है, बल्कि इसकी फैब्रिक भी ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होती।
The Purple Tree कैनवास tote bag पर बने प्रिंट आप सभी को पसंद आयेंगे। इसकी क्वालिटी और ड्युरेबिलिटी काफी अच्छी है। इसे कॉलेज गर्ल्स अपनी पसंदीदा आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। वहीं जो लोग अक्सर आउटिंग और शॉपिंग पर जाते रहते हैं, वे इसे रोजाना अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इनमें 3 अलग-अलग कलर और पैटर्न ऑप्शंस उपलब्ध हैं, जिन्हें 69% के ऑफ पर ऑर्डर कर सकती हैं।
लेखक के बारे में
Anjali Kumari
