ठंड में लोहड़ी के मौके पर अपना लुक फ्लॉन्ट करना है, तो ऑर्डर करें वेलवेट कुर्ता सेट्स

संक्षेप:

अगर आप भी लोहड़ी पर नए आउटफिट की तलाश में हैं, तो वेलवेट कुर्ता सेट्स ट्राई करें। ये एक आरामदायक और खूबसूरत विकल्प हैं।

Jan 05, 2026 03:06 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
लोहड़ी का त्यौहार आने वाला है, इस साल 13 जनवरी को लोहड़ी मनाई जाएगी। इस दिन के लिए आप सभी बेहद एक्साइटेड होंगे। असल में ये त्यौहार उत्तर भारत के हिस्से में खासकर पंजाब में मनाया जाता है। पर अब भारत के लगभग सभी राज्यों में लोहड़ी सेलिब्रेशन होने लगा है। अगर आप भी लोहड़ी (Lohri) के लिए ट्रेडिशनल आउटफिट्स (Lohri Outfits) की तलाश में हैं, तो वेलवेट फैब्रिक से तैयार कुर्ता सेट्स (Velvet Kurta Sets) पर एक नजर जरूर डालें। लोहड़ी ठंड में मनाई जाती है, इसलिए वेलवेट सूट को स्टाइल करना आसान रहेगा। ये ट्रेडिंग एथनिक वियर सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेंगी। तो इंतजार कैसा आइए एक्सप्लोर करते हैं, वेलवेट कुर्ता सेट्स के कुछ बेस्ट ऑप्शंस।

ठंड में लोहड़ी के मौके पर अपना लुक फ्लॉन्ट करना है, तो ऑर्डर करें वेलवेट कुर्ता सेट्स
Trendmalls की वेलवेट सलवार सूट का डिजाइन बेहद खूबसूरत है। इसपर की गई एंब्रॉयडरी इसके लुक में चार चांद लग रही है। साथ ही इसमें बॉर्डर वर्क के साथ दुपट्टा मिल जाएगा, जो एक परफेक्ट फेस्टिव वाइव क्रिएट कर रहा है। सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। लोहड़ी के त्योहार पर स्टाइल करने के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। यह लाइट वेट और कंफर्टेबल है, इसमें बॉडी पूरी तह रिलैक्स्ड रहती है।

इस बार त्योहार पर सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए तो वेलवेट फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता सेट ट्राई करें। इस पर की गई एंब्रॉयडरी काफी खूबसूरत है, साथ ही इसका रंग भी फेस्टिव वाइब दे रहा है। इसके साथ आपको ऑर्गेंजा का दुपट्टा मिल जाएगा, जिस पर खूबसूरत सी एंब्रॉयडरी की गई है। लोहड़ी के त्योहार पर कैरी करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इसमें सर्दी भी कम लगेगी और आप चाहे तो इसे ओवरकोट के साथ भी स्टाइल कर सकती हैं।

वेलवेट फैब्रिक से तैयार ये सलवार सूट आप सभी को बेहद पसंद आएगी। इसके साथ टील ब्लू रंग का कंट्रास्ट ऑर्गेंजा फैब्रिक का दुपट्टा मिल जाएगा, जो इसके लुक में चार चांद लग रहा है। इसका एलिगेंट कलर लोहड़ी में ट्रेडिशनल लुक के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए तो इसे जरूर ट्राई करें। इस समय इस पर 53% का ऑफ उपलब्ध है।

Ishin ब्रांड का पर्पल रंग के इस खूबसूरत कुर्ता सेट पर की गई एंब्रॉयड्री इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही है। अगर लोहड़ी आउटफिट की तलाश है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। सर्दी में सेलिब्रेशन के दौरान ये बॉडी को रिलैक्स रखेगा और आपको ठंड नहीं लगेगी। वहीं चाहें तो इसे ओवरकोट या शाल के सह भी पेयर कर सकती हैं। महिलाओं के अलावा लड़कियों को भी ये काफी पसंद आएगा। लोहड़ी पर इस खूबसूरत आउटफिट में अपना लुक फ्लॉन्ट करें।

Indo Era के इस वेलवेट सलवार सूट पर की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही है। इसका सिंपल और एलिगेंट लुक महिलाओं को बेहद पसंद आएगा। इसके साथ ऑर्गेंजा का दुपट्टा आएगा जिसके बॉर्डर पर भी एंब्रॉयडरी की गई है। इसका कलर काफी यूनिक है, ये लोहड़ी पर कैरी करने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। ये देखने में बेहद आकर्षक है, साथ ही इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है।

Sanisa ब्रांड का वेलवेट फैब्रिक से तैयार कुर्ता सेट देखने में काफी खूबसूरत है, साथ ही इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है। अगर डार्क रंग का कुर्ता पसंद है, तो इसे जरूर ट्राई करें। इसपर की गई एंब्रॉयडरी की डिटेलिंग भी काफी खूबसूरत है। साथ ही इसमें आपको ऑर्गेंजा फैब्रिक का दुपट्टा मिल जाएगा जिस पर भी एंब्रॉयडरी की गई है। लोहड़ी पर स्टाइल करने के लिए बेस्ट रहेंगे। इसे बड़े झुमके और बैंगल्स के साथ स्टाइल करें। साथ ही ठंड में इसपर शाल लेना न भूलें।

लोहड़ी पर वेलवेट सूट पहनने का सोच रही हैं, तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। जरी डिजाइन के साथ मैरून रंग का ये कुर्ता, पजामा और दुपट्टा सेट आकर्षक लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। खास कर इसका रंग पूरी तरह फेस्टिव वाइव दे रहा है। अगर आपको भी लोहड़ी पर नया आउटफिट चाहिए तो इसे ट्राई कर सकती हैं। ट्रेडीशनल वियर में सिंपल और अट्रैक्टिव लुक के लिए ये बेस्ट आउटफिट है।

वेलवेट फैब्रिक से तैयार कुर्ता सेट परफेक्ट फेस्टिव वाइव दे रहा है। ये महिलाओं को काफी पसंद आएगा। इसे शादी, पार्टी, एनिवर्सरी यहां तक कि ऑफिस के ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी कैरी किया जा सकता है। इस पर की गई एंब्रॉयडरी बेहद आकर्षक है और इसका दुपट्टा भी आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस की उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 70% के आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
