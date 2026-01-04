Hindustan Hindi News
Top rated sofa covers to add new life to your old sofa

लिविंग एरिया के नए और एस्थेटिक लुक के लिए ऑर्डर करें सोफा कवर्स के ये ऑप्शंस



अगर आपका सोफा भी पुराना हो गया है, तो अमेजॉन से सोफा कवर्स की शॉपिंग करें। यहां आपको सभी सोफा कवर्स आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएंगे।

Jan 04, 2026 12:40 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
अगर आपके घर में भी बहुत धूल-गंदगी आती है, और आपका सोफा बार-बार गंदा हो जाता है? या आपका सोफा कवर पुराना हो गया है, तो अब समय है नया सोफा कवर लाने की। बेस्ट क्वालिटी के सोफा कवर्स आपको बेहद सस्ते दाम पर उपलब्ध मिल जाएंगे। डार्क से लेकर लाइट रंग के कवर्स वो भी अलग-अलग फैब्रिक में आएंगे। इस प्रकार आप अपने लिविंग एरिया में एक नया और एस्थेटिक लुक ऐड कर सकते हैं। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

ये एंटी स्किड 5 सीटर सोफा कवर सेट, एक एस्थेटिक और ड्यूरेबल ऑप्शन है। ग्रे रंग के इस सोफा कवर पर बने फ्लोरल पैटर्न बेहद अट्रैक्टिव हैं। ये न केवल आपके फर्नीचर को मॉडर्न लुक देगा बल्कि उन्हें डस्ट से प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपके घर में पुराना 5 सीटर सोफा है, तो ये सोफा कवर उसे एक नया लुक देंगे। इस समय इसे 78% के ऑफ पर ऑर्डर कर सकते हैं।

Kuber Industries का नेट कॉटन 3+2 सोफा कवर का लुक मॉडर्न और एस्थेटिक है। ये आपके पुराने सोफे में नई जान डाल देंगे। इसे 5 सीटर सोफा के लिए तैयार किया गया है, जो उन्हें एक मॉडर्न लुक देगा। साथ ही धूल गंदगी से भी प्रोटेक्टेड रखेगा। इतना ही नहीं इसपर बने पैटर्न लिविंग एरिया में आकर्षण ऐड करेंगे। तो ज्यादा न सोचें इसे 77% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें।

अगर फ्लोरल प्रिंट पसंद हैं, तो ये सोफा कवर आपको बेहद पसंद आएगा। साधारण से हटकर प्रीमियम क्वालिटी के इस सोफा कवर को नजरअंदाज न करें। ये 5 सीटर फ्लोरल सोफा कवर एंटी स्किड बेनिफिट्स के साथ आयेगा। डिजिटल प्रिंट के साथ ये आपके लिविंग एरिया में मॉडर्न और एस्थेटिक ऐड करेगा। अगर आपको भी ये ऑप्शन पसंद आया है, तो इसे आज ही ऑर्डर करें।

सोफा पुराना हो गया है, तो परेशान न हों, प्रीमियम क्वालिटी का ये सोफा कवर ट्राई करें। इस इटालियन वेलवेट सोफा कवर पर फ्लोरल पैटर्न बने हैं, जो लिविंग रूम को मॉडर्न लुक देंगे। इसकी प्रीमियम क्वालिटी की फैब्रिक सोफे को धूल गंदगी से प्रोटेक्ट करेंगी। इस तरह सोफा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इसकी फैब्रिक ड्यूरेबल है और लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगी।

क्रीम रंग का ये सोफा कवर आपके पुराने सोफा को नया लुक देगा और उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखेगा। ये 5 सीटर सोफा कवर एंटी स्किड बेनिफिट्स के साथ आयेगा। इसका हल्का रंग लिविंग एरिया में एस्थेटिक ऐड करने में मदद करेगा। अगर आपको भी ये ऑप्शन पसंद आया है, तो 77% के ऑफ के साथ केवल 497 में इसे आज ही ऑर्डर करें।

Nendle का ये 5 सीटर सोफा कवर लिविंग रूम के सोफे में एक नई जान डाल देगा। इसपर फ्लोरल पैटर्न बने हैं, साथ ही गोल्डन का बॉर्डर भी दिया गया है। ये फ्लोरल कवर्स देखने में काफी अट्रैक्टिव हैं, साथ ही इसकी फैब्रिक क्वालिटी भी काफी अच्छी है। इसे बेफिक्र होकर लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं सोफा भी धूल गंदगी और नमी से बचा रहता है। इस समय यह 50% के ऑफ पर उपलब्ध है, यानी आधे दाम में आप इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

पॉलिस्टर फैब्रिक से तैयार ये 5 सीटर सोफा कवर देखने में काफी अट्रैक्टिव है। इसके साथ आपको सेंटर टेबल कवर भी मिल जाएगा। प्रीमियम क्वालिटी के इस सोफा कवर पर फ्लोरल पैटर्न बने हैं, जो लिविंग एरिया को एक एस्थेटिक लुक देंगे। इसकी फैब्रिक ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगी। इसपर 42% का ऑफ उपलब्ध है, बेहद सस्ते में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

सफेद रंग का सोफा कवर पसंद है, तो ये फ्लोरल प्रिंटेड कवर ऑर्डर कर सकते हैं। ये फ्लोरल कवर्स देखने में काफी अट्रैक्टिव है, साथ ही इसकी फैब्रिक क्वालिटी भी काफी अच्छी है। इसे बेफिक्र होकर लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे 5 सीटर सोफा के लिए तैयार किया गया है, जो उन्हें एक मॉडर्न लुक देगा। साथ ही धूल गंदगी से भी प्रोटेक्टेड रखेगा।

Healthy Lifestyle

