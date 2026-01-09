Safari और VIP के ट्रॉली सेट्स पर मिल रहा है मिनिमम 65% का ऑफ, आज ही खरीदें

संक्षेप: American Tourister हो या VIP सभी टॉप ब्रांड्स के Trolley Sets पर 85% तक आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है। इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

लॉन्ग वीकेंड आने वाला है, क्या आप भी ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो इन ट्रॉली सेट्स पर एक नजर जरूर डालिए, ये आपका सफर आसान बना देंगे। अगर आप ट्रैवल करना पसंद करते हैं, या ऑफिस मीटिंग्स के लिए बार-बार बाहर जाना होता है, तो आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का ट्रॉली बैग तो जरूर होना चाहिए। Safari, American Tourister और VIP जैसे टॉप ब्रांड्स के Trolley Sets पर Amazon आकर्षक ऑफ दे रहा है। इस समय ये मिनिमम 65% के डिस्काउंट ऑफर के साथ उपलब्ध मिल जाएंगे, तो ज्यादा न सोचें बड़ी बचत के साथ इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Skybags का ये ट्रॉली लगेज सेट आपकी यात्रा की आसान और आनंदित बना देगा। इसमें 3 ट्रॉली आएंगी, जिनका साइज 55cm, 65cm और 75cm है। इसमें छोटे से लेकर बड़े साइज के ट्रॉली बैग्स आएंगे, जिन्हें अलग-अलग आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एक बड़ा जीपर पॉकेट मिल जाएगा ताकि चीजों को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सके। साथ ही चार चक्के मिलेंगे जिससे ट्रॉली को कैरी करना आसान हो जाएगा। आरामदायक और आसान यात्रा के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इनका मटेरियल काफी मजबूत है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होंगे। इस पर 1 साल की वारंटी भी मिल रही है।

Kamliant American Tourister 3 सेट ट्रॉली बैग लॉन्ग वीकेंड जर्नी को आसान बना देगा। इसमें 56cm, 68cm और 78cm का स्मॉल, मीडियम और लार्ज, Polyptopylene हार्ड सील्ड ट्रॉली बैग्स मिल जाएंगे। इनमें 4 स्पिनर चक्के लगे हैं, इस तरह इन्हें कैरी करना आसान हो जाता है। अगर लंबा सफर तय करना है, तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। साथ ही इनमें सिक्योर्ड कांबिनेशन लॉक मिल जाएगा, जिससे यात्रा के दौरान सामान पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इसपर 3 साल की वारंटी भी मिल रही है, तो इंतजार कैसा बड़ी बचत के साथ इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Aristocrat Airpro ट्रॉली सेट में 55cm, 66cm और 75cm के कैबिन, मीडियम और लार्ज, हार्ड सील्ड लाइटवेट बैग्स मिल जाएंगे। अगर आपको सुरक्षित और आरामदायक यात्रा करनी है, तो यह विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। Aristocrat आपको किफायती दाम पर ऐसा प्रोडक्ट दे रहा है, ताकि ज्यादातर लोग इसे खरीदें और एक सुरक्षित यात्रा का आनंद ले सके। इनमें 8 मजबूत चक्के हैं, इस तरह आपके लिए इन्हें मूव करना आसान हो जाएगा। वहीं इसमें सिक्योर्ड कांबिनेशन लॉक मिल जाएगा, जिससे यात्रा के दौरान आपको सामान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस प्रोडक्ट पर 3 साल की वारंटी उपलब्ध है, इसे आराम से इस्तेमाल करें, ये जल्दी खराब नहीं होंगे।

इस Safari ट्रॉली सेट का लुक यूनिक और अट्रैक्टिव है। इस बजट फ्रेंडली बैग की क्वालिटी और ड्युरेबिलिटी दोनों ही कमाल की है। इसमें 55, 66 और 77cm के बैग्स आयेंगे। साथ ही 8 चक्के लगे हैं, जो 360 डिग्री पर घूमते हैं। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। अगर आप भी सही प्राइस में मजबूत ट्रॉली सेट की तलाश में हैं, तो ये विकल्प आपके लिए है। इस पर 82% का ऑफ उपलब्ध है, केवल 4999 में इसे घर बैठे फ्री डिलीवरी की सुविधा के साथ ऑर्डर कर सकते हैं। इस पर 3 साल की इंटरनेशनल वारंटी भी मिल जाएगी।

American Tourister का ये इस ट्रॉली सेट में 55cm, 68cm और 79cm के बैग्स आएंगे। ये ट्रैवल ट्रॉली बैग लंबी यात्रा के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। साथ ही अगर आप फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इसके साथ ही इसमें कांबिनेशन लॉक मिल जाएगा, जिससे आपका सामान पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इसमें लगे चक्कों की मदद से इन्हें स्मूदली कैरी कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट पर 3 साल की इंटरनेशनल वारंटी भी मिल रही है। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, तो इंतजार कैसा बड़ी बचत के साथ इन्हें 65% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें।

