सास-बहू की नोक-झोंक वाले 25 चुटकुले, पढ़िए मजेदार जोक्स

Apr 11, 2026 06:55 am IST

सास बहू का रिश्ता खट्टा-मीठा होता है और इसमें थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती रहती है। ऐसे में इसी नोक-झोंक से जुड़े 25 चुटकुले हम आपके लिए लेकर आए हैं, पढ़िए।

सास-बहू के रिश्ते में प्यार, तकरार, अधिकार और समर्पण के अलग-अलग रंग देखने को मिलते हैं। अक्सर इस रिश्ते में नोक-झोंक भी देखने को मिलती है। ऐसे में यहां हम लेकर आए हैं सास-बहू से जुड़े 25 चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आपको भी यकीनन खूब हंसी आएगी। ये फनी चुटकुले आप अपनी सास के साथ भी शेयर कर सकते हैं।

1) बहू-मां जी, आज काम वाली नहीं आई।

सास-तो?

बहू-तो क्या, चलिए साथ में सेल्फी लेते हैं, लोग समझेंगे मां-बेटी मिलकर काम कर रही हैं।

2) सास- बहू, तुम मुझे मां क्यों नहीं कहती?

बहू- क्योंकि मां कभी ताने नहीं मारती, वो तो बस प्यार करती है।

3) पंडित-आपकी बहू पर मंगल भारी है।

सास- पंडित जी, मंगल का तो पता नहीं, पर मुझ पर तो ये बहू ही भारी है।

4) बहू- मम्मी जी, ऑफिस से आने में देर हो जाएगी।

सास- ठीक है, चाबी पड़ोसिन को दे देना।

बहू- क्यों, वो खाना बना देगी क्या?

5) सास- बहू, जरा पानी पिला दो।

बहू- मां जी, खुद ही ले लो, आत्मनिर्भर बनो!

6) सास- (फोन पर) हेलो, पुलिस? मेरी बहू खो गई है।

पुलिस- कब से?

सास- 10 मिनट से, पर मुझे लग रहा है जैसे सदियां बीत गई हों (शांति में)।

7) बहू- मां जी, आप तो टीवी की सास जैसी बिल्कुल नहीं हो।

सास- अच्छा! धन्यवाद।

बहू- हां, वो तो फिर भी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती हैं।

8) सास- बहू, इस बार दिवाली पर क्या गिफ्ट दोगी?

बहू- मां जी, शांति! बस 2 दिन के लिए मायके जा रही हूं।

9) सास- बहू, मेरी नजर कमजोर हो गई है।

बहू- भगवान का शुक्र है मां जी, अब कम से कम मेरी गलतियां तो कम दिखेंगी।

10) बहू- मां जी, फेसबुक पर आपकी फोटो डाल दी है।

सास- कितने 'लाइक' आए?

बहू- मां जी, लाइक तो छोड़िए, 'Animal Planet' वालों ने तो फॉलो भी करना शुरू कर दिया!

11) सास- बहू, ये 'गूगल' क्या है?

बहू- मां जी, ये वो है जो सवाल पूछने से पहले ही जवाब दे देता है।

सास- अच्छा! बिल्कुल मेरी सास की तरह।

12) बहू- मां जी, जरा पासवर्ड बता दीजिए।

सास- चुप रहो

बहू- क्या कहा?

सास- पासवर्ड बताया है, 'सब कुछ कैपिटल में'।

13) सास- बहू, आज खाने की फोटो नहीं खींची?

बहू- नहीं मां जी, आज खाना अच्छा बना है, इसलिए सोचा खा ही लूं।

14) बहू- मम्मी जी, मुझे अपनी फोटो भेज दो।

सास- क्यों? याद आ रही है मेरी?

बहू- नहीं, वो चूहों को डराना है।

15) सास- मेरी उम्र देखो और अपनी देखो, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो सारा घर संभाल लेती थी।

बहू- मां जी, तब 'मम्मी जी' भी तो सीधी-सादी रही होंगी!

16) सास- (गुस्से में) आज के बाद अगर तुमने पलटकर जवाब दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।

बहू- चलिए, कम से कम आपने अपनी असलियत तो मानी!

17) पड़ोसन- तुम्हारी बहू बहुत सुंदर है।

सास- हां, बस भगवान जुबान देना भूल गया और कान कुछ ज्यादा ही बड़े कर दिए।

18) सास- बहू, आज खाने में क्या बनाया है?

बहू- मम्मी जी, मेरे बायो में लिंक है, वहां देख लीजिए!

19) सास- (गुस्से में) बहू, तूने मेरी नई साड़ी पहनकर फोटो इंस्टाग्राम पर क्यों डाली?

बहू- मम्मी जी, पुरानी वाली पर 'रीच' कम आ रही थी!

20) सास- बहू, ये रोज कोरियर वाला क्या दे जाता है?

बहू- मां जी, खुशियां हैं, जो ऑनलाइन ऑर्डर की हैं।

सास- अच्छा! जरा मेरे लिए 'शांति' भी ऑर्डर कर दे, बहुत जरूरत है।

21) बहू- मां जी, मुझे नया आईफोन चाहिए।

सास- क्यों, पुराना वाला क्या ताने नहीं मारता जो अब नया चाहिए?

22) सास- बहू, ये एलेक्सा मेरी बात क्यों नहीं मानती?

बहू- मां जी, क्योंकि उसे 'बहू' की ट्रेनिंग मिली हुई है!

23) बहू- मम्मी जी, इस बार दिवाली पर मैं रॉकेट नहीं, ड्रोन उड़ाऊंगी।

सास- हां-हां, उड़ा ले, ताकि तू घर बैठे-बैठे पड़ोसियों के किचन में झांक सके!

24) सास- बहू, तू सारा दिन फोन में क्या देखती रहती है?

बहू- मां जी, देख रही हूं कि 'सास को वश में कैसे करें'।

सास- (हंसते हुए) पगली, वो ऐप मैंने ही 'हैक' कर रखी है!

25) सास- बहू, व्हाट्सएप पर मुझे ब्लॉक क्यों किया?