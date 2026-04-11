सास-बहू की नोक-झोंक वाले 25 चुटकुले, पढ़िए मजेदार जोक्स
सास बहू का रिश्ता खट्टा-मीठा होता है और इसमें थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती रहती है। ऐसे में इसी नोक-झोंक से जुड़े 25 चुटकुले हम आपके लिए लेकर आए हैं, पढ़िए।
सास-बहू के रिश्ते में प्यार, तकरार, अधिकार और समर्पण के अलग-अलग रंग देखने को मिलते हैं। अक्सर इस रिश्ते में नोक-झोंक भी देखने को मिलती है। ऐसे में यहां हम लेकर आए हैं सास-बहू से जुड़े 25 चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आपको भी यकीनन खूब हंसी आएगी। ये फनी चुटकुले आप अपनी सास के साथ भी शेयर कर सकते हैं।
1) बहू-मां जी, आज काम वाली नहीं आई।
सास-तो?
बहू-तो क्या, चलिए साथ में सेल्फी लेते हैं, लोग समझेंगे मां-बेटी मिलकर काम कर रही हैं।
2) सास- बहू, तुम मुझे मां क्यों नहीं कहती?
बहू- क्योंकि मां कभी ताने नहीं मारती, वो तो बस प्यार करती है।
3) पंडित-आपकी बहू पर मंगल भारी है।
सास- पंडित जी, मंगल का तो पता नहीं, पर मुझ पर तो ये बहू ही भारी है।
4) बहू- मम्मी जी, ऑफिस से आने में देर हो जाएगी।
सास- ठीक है, चाबी पड़ोसिन को दे देना।
बहू- क्यों, वो खाना बना देगी क्या?
5) सास- बहू, जरा पानी पिला दो।
बहू- मां जी, खुद ही ले लो, आत्मनिर्भर बनो!
6) सास- (फोन पर) हेलो, पुलिस? मेरी बहू खो गई है।
पुलिस- कब से?
सास- 10 मिनट से, पर मुझे लग रहा है जैसे सदियां बीत गई हों (शांति में)।
7) बहू- मां जी, आप तो टीवी की सास जैसी बिल्कुल नहीं हो।
सास- अच्छा! धन्यवाद।
बहू- हां, वो तो फिर भी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती हैं।
8) सास- बहू, इस बार दिवाली पर क्या गिफ्ट दोगी?
बहू- मां जी, शांति! बस 2 दिन के लिए मायके जा रही हूं।
9) सास- बहू, मेरी नजर कमजोर हो गई है।
बहू- भगवान का शुक्र है मां जी, अब कम से कम मेरी गलतियां तो कम दिखेंगी।
10) बहू- मां जी, फेसबुक पर आपकी फोटो डाल दी है।
सास- कितने 'लाइक' आए?
बहू- मां जी, लाइक तो छोड़िए, 'Animal Planet' वालों ने तो फॉलो भी करना शुरू कर दिया!
11) सास- बहू, ये 'गूगल' क्या है?
बहू- मां जी, ये वो है जो सवाल पूछने से पहले ही जवाब दे देता है।
सास- अच्छा! बिल्कुल मेरी सास की तरह।
12) बहू- मां जी, जरा पासवर्ड बता दीजिए।
सास- चुप रहो
बहू- क्या कहा?
सास- पासवर्ड बताया है, 'सब कुछ कैपिटल में'।
13) सास- बहू, आज खाने की फोटो नहीं खींची?
बहू- नहीं मां जी, आज खाना अच्छा बना है, इसलिए सोचा खा ही लूं।
14) बहू- मम्मी जी, मुझे अपनी फोटो भेज दो।
सास- क्यों? याद आ रही है मेरी?
बहू- नहीं, वो चूहों को डराना है।
15) सास- मेरी उम्र देखो और अपनी देखो, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो सारा घर संभाल लेती थी।
बहू- मां जी, तब 'मम्मी जी' भी तो सीधी-सादी रही होंगी!
16) सास- (गुस्से में) आज के बाद अगर तुमने पलटकर जवाब दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
बहू- चलिए, कम से कम आपने अपनी असलियत तो मानी!
17) पड़ोसन- तुम्हारी बहू बहुत सुंदर है।
सास- हां, बस भगवान जुबान देना भूल गया और कान कुछ ज्यादा ही बड़े कर दिए।
18) सास- बहू, आज खाने में क्या बनाया है?
बहू- मम्मी जी, मेरे बायो में लिंक है, वहां देख लीजिए!
19) सास- (गुस्से में) बहू, तूने मेरी नई साड़ी पहनकर फोटो इंस्टाग्राम पर क्यों डाली?
बहू- मम्मी जी, पुरानी वाली पर 'रीच' कम आ रही थी!
20) सास- बहू, ये रोज कोरियर वाला क्या दे जाता है?
बहू- मां जी, खुशियां हैं, जो ऑनलाइन ऑर्डर की हैं।
सास- अच्छा! जरा मेरे लिए 'शांति' भी ऑर्डर कर दे, बहुत जरूरत है।
21) बहू- मां जी, मुझे नया आईफोन चाहिए।
सास- क्यों, पुराना वाला क्या ताने नहीं मारता जो अब नया चाहिए?
22) सास- बहू, ये एलेक्सा मेरी बात क्यों नहीं मानती?
बहू- मां जी, क्योंकि उसे 'बहू' की ट्रेनिंग मिली हुई है!
23) बहू- मम्मी जी, इस बार दिवाली पर मैं रॉकेट नहीं, ड्रोन उड़ाऊंगी।
सास- हां-हां, उड़ा ले, ताकि तू घर बैठे-बैठे पड़ोसियों के किचन में झांक सके!
24) सास- बहू, तू सारा दिन फोन में क्या देखती रहती है?
बहू- मां जी, देख रही हूं कि 'सास को वश में कैसे करें'।
सास- (हंसते हुए) पगली, वो ऐप मैंने ही 'हैक' कर रखी है!
25) सास- बहू, व्हाट्सएप पर मुझे ब्लॉक क्यों किया?
बहू- मम्मी जी, वो गलती से 'म्यूट' की जगह 'ब्लॉक' हो गया, डिजिटल मिस्टेक!
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
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