Jokes Of The Day: चिंटू-पिंटू के धमाकेदार फनी जोक्स, सुबह को मजेदार बनाने के लिए जरूर पढ़ें

Apr 25, 2026 06:37 am IST

हंसना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। जब आप मजेदार जोक्स पढ़ते हैं और खिलखिलाकर हंसते हैं, तो शरीर में फील गुड हार्मोन रिलीज होते हैं। आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ मजेदार चुटकुले।

हंसने को सेहत के लिए सबसे अच्छी दवा माना जाता है। रोजाना की टेंशन, स्ट्रेस और भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हंसना भूल चुके हैं। कुछ लोगों का रूटीन इतना ज्यादा बिजी होता है कि उनके पास इतना भी समय नहीं होता कि वह अपने अपनों के साथ बैठ सकें। ऐसे में फोन पर भेजे जाने वाले जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। यहां हम लेकर आए हैं चिंटू-पिंटू से जुड़े कुछ बेहतरीन जोक्स जिन्हें पढ़ते ही आपको हंसी आएगी।

1) चिंटू: भाई, तुझे पता है मच्छर रात को क्यों काटते हैं?

पिंटू: क्योंकि दिन में उन्हें भी ऑफिस जाना होता होगा।

2) पिंटू: चिंटू, तूने अपना कुत्ता क्यों बेच दिया?

चिंटू: यार, वो रात भर भौंकता था कि चोर आएंगे, पर चोर तो आए ही नहीं। मुझे लगा कुत्ता झूठ बोल रहा है।

3) चिंटू: पिंटू, तूने कभी चांद देखा है?

पिंटू: हां, पर उसे हाथ नहीं लगा पाया, मम्मी ने कहा था गरम होगा।

4) पिंटू: भाई, मेरी बीवी मुझे बहुत मारती है।

चिंटू: तो तू भी उसे मार।

पिंटू: पागल है क्या, फिर खाना कौन बनाएगा?

5) चिंटू: पिंटू, एक आखिरी सवाल, 'इंसान' और 'गधे' में क्या फर्क है?

पिंटू: तू ही बता दे।

चिंटू: इंसान गधे को पाल सकता है, पर गधा इंसान को नहीं

पिंटू: (सोचते हुए) भाई, तूने मुझे पाला है क्या?

6) चिंटू: पिंटू, अंधेरे में सुई कैसे ढूंढेंगे?

पिंटू: सिंपल है भाई, सुई को वहीं रहने दे और लाइट जला ले!

7) पिंटू: चिंटू, अगर तू जंगल में अकेला हो और शेर सामने आ जाए, तो क्या करेगा?

चिंटू: मैं क्या करूंगा, जो करेगा शेर ही करेगा!

8) चिंटू: कल रात मेरे सपने में एक परी आई थी।

पिंटू: फिर क्या हुआ?

चिंटू: कुछ नहीं, उसने मुझे देखा और बोली 'सॉरी, गलत पते पर आ गई'।

9) पिंटू: चिंटू, ये बता कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है?

चिंटू: सलाह! हर कोई मुफ्त में दे देता है।

10) चिंटू: मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है।

पिंटू: कौन सा?

चिंटू: 'चुप रहने का कोर्स'।

पिंटू: फीस कितनी है?

चिंटू: 500 रुपये, पर आपको चुप रहना पड़ेगा।

11) पिंटू: भाई, जीवन में शांति कैसे मिलेगी?

चिंटू: रिमोट अपने हाथ में रख और बीवी को शॉपिंग पर भेज दे।

12) चिंटू: चिड़िया आकाश में क्यों उड़ती है?

पिंटू: क्योंकि वो पैदल नहीं चल सकती!

13) पिंटू: चिंटू, तू फोन चार्ज क्यों नहीं करता?

चिंटू: यार, डर लगता है कहीं 'करंट' न लग जाए।

14) पिंटू: चिंटू, तूने शादी क्यों नहीं की?

चिंटू: यार, मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो मुझसे ज्यादा समझदार हो।

पिंटू: और अगर मिल गई तो?

चिंटू: तो वो मुझसे शादी क्यों करेगी?

15) चिंटू: भाई, मेरी बीवी और मुझमें बड़ा प्यार है।

पिंटू: वो कैसे?

चिंटू: वो बर्तन फेंकती है, और मैं उसे कैच कर लेता हूं।

16) पिंटू: चिंटू, लड़कियां शादी के बाद बदल क्यों जाती हैं?