इस बार कुछ नया ट्राई करें, Amazon से घर बैठे ऑर्डर करें चंदेरी कुर्ता सेट्स
प्रोडक्ट्स के सुझाव
कॉटन और जॉर्जेट के सलवार सूट पहनकर बोर हो गई हैं, और कुछ नया ट्राई करना है, तो चंदेरी फैब्रिक से तैयार कुर्ता सेट्स ट्राई करें (chanderi kurta sets)। Amazon पर आपको चंदेरी सिल्क से लेकर चंदेरी कॉटन कुर्ता सेट्स की वैरायटी उपलब्ध मिल जाएगी। इनकी लाइटवेट फैब्रिक बॉडी पर बेहद आरामदायक महसूस होगी, साथ ही फेस्टिवल्स पर कैरी करने के अलावा आप इन्हें ऑफिस वियर के तौर पर भी पहन सकती हैं। ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करने के लिए ये एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन है। अगर आपने अभी तक इन्हें ट्राई नहीं किया, तो यहां आपके लिए कुछ बेस्ट विकल्प उपलब्ध हैं। जिन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
Nixa का ये कुर्ता सेट आपके लुक में जान डाल देगा। चंदेरी सिल्क फैब्रिक मैटेरियल से तैयार इस कुर्ता सेट पर लाइनिंग एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसे अधिक अट्रैक्टिव बना रही। इसके साथ सिल्क दुपट्टा आयेगा, जो इसका लुक कंप्लीट कर रहा। ये सभी बॉडी टाइप की महिलाओं को एलिगेंट लुक देगा। इसपर 72% का ऑफ उपलब्ध है, आप इसे डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकते हैं।
SIRIL के इस चंदेरी फैब्रिक से तैयार कुर्ता सेट पर सीक्वेंस एंब्रायडरी किया गया है, जो इसका लुक एनहांस कर रहा। ये स्टाइलिश है और आपके लुक में चार चांद लगा देगा। अगर आपको शादी अटेंड करनी है, या आपके घर में कोई ट्रेडिशनल फंक्शन है, तो ये कुर्ता सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। Amazon इस प्रोडक्ट पर 77% का शानदार डिस्काउंट दे रहा, यानी आप इस खूबसूरत सूट को बेहद कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
चंदेरी कॉटन के इस आरामदायक और खूबसूरत कुर्ता सेट को आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। घर में किसी की शादी हो या त्योहार, आप इसे किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर कैरी कर सकती हैं। वहीं ये ऑफिस इवेंट्स के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इसकी खूबसूरत शाइनी फैब्रिक इसे एक परफेक्ट पार्टी वियर आउटफिट बनाती है। अगर आप बजट फ्रेंडली आउटफिट की तलाश में हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें।
GOSriKi का ये स्टाइलिश चंदेरी कॉटन अनारकली कुर्ता सेट, देखने में जितना अट्रैक्टिव है, बॉडी पर उतना ही आरामदायक महसूस होगा। ये एक सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। ऑर्गेंजा की शाइनी फैब्रिक इसे एक परफेक्ट पार्टी ड्रेस बनाती है, जिसे पहनने के बाद आप पार्टी की जान बन जाएंगी। अगर आपको बजट फ्रेंडली आउटफिट की तलाश है, तो 60% के अट्रैक्टिव डिस्काउंट के साथ इसे में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
अगर आपको ट्रेडिशनल पार्टी में सबसे हट कर दिखना है, तो ये कुर्ता सेट ट्राई करें। चंदेरी फैब्रिक से तैयार इस कुर्ता सेट की शाइनी और लाइटवेट फैब्रिक आपके लुक में चार चांद लगा देगी। इसपर सीक्वेंस एंब्रायडरी की गई है, जो इसे एक परफेक्ट पार्टी वियर आउटफिट बनाती है। यह किसी भी ट्रेडिशनल पार्टी में पहनने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है, वहीं आप इन्हें फेस्टिवल्स पर भी कैरी कर सकती हैं। इस पर अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है, इस फेस्टिव सीजन इसे जरूर ट्राई करें।
चंदेरी कॉटन फैब्रिक से तैयार ये प्रिंटेड स्ट्रेट कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट एक बेहद खूबसूरत आउटफिट है, जिसे किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर कैरी किया जा सकता है। ये काफी आकर्षक है, और आपके लुक में चार चांद लगा देगा। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। वेडिंग फंक्शन, फेस्टिवल और ट्रेडिशनल इवेंट्स पर इसे कैरी करना एक अच्छा आईडिया है, ये आपके ऊपर बेहद खूबसूरत लगेगा। वहीं ये लाइटवेट है आप इसे लंबे समय तक कैरी कर सकती हैं।
चंदेरी कॉटन सिल्क कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट पर जरी एंब्रॉयडरी की गई है, जो बेहद स्टाइलिश है और आपके लुक में चार चांद लगा देगी। अगर आप अपने लिए कॉटन और जॉर्जेट से हटकर कुछ अलग ढूंढ रही हैं, तो ये कुर्ता सेट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये मॉडर्न और ट्रेडिशनल ड्रेस का कांबिनेशन है। Amazon इसपर 57% का भारी डिस्काउंट दे रहा, यानी आप इसे बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
Indo Era की इस चंदेरी सिल्क कुर्ता सेट में अपना स्टाइल प्लांट करें। इस बार फेस्टिवल पर इसे जरूर ट्राई करें। इसका लुक बेहद अट्रैक्टिव है, साथ ही ये बॉडी पर भी कंफर्टेबल महसूस होगा। इस पर की गई एंब्रायडरी की डिटेलिंग क्लियर है, जो इसे बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है। अगर बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट की तलाश में हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा।
Fiorra का पीले रंग का चंदेरी स्ट्रेट कुर्ता और प्लाजो सेट आपके लुक में चार चांद लगा देगा। ये देखने में जितना अट्रैक्टिव है, बॉडी पर उतना ही कंफर्टेबल महसूस होगा। इस पर की गई एंब्रॉयडरी बेहद अट्रैक्टिव है, जिसे फेस्टिवल्स पर कैरी करने के अलावा किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर पहन सकती हैं। वही ये ऑफिस वियर के तौर पर भी अच्छा लगेगा। तो ज्यादा न सोचे डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
Naixa के इस मस्टर्ड कलर का चंदेरी कॉटन कुर्ता सेट के साथ आपको सिल्क का प्रिंटेड दुपट्टा मिल जाएगा, जो इसका आकर्षण बढ़ा रहा है इस पर की गई एंब्रॉयडरी देखने में बेहद अट्रैक्टिव है, आप इसे फेस्टिवल के अलावा किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर कैरी कर सकती हैं। ये सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी। तो इस बार इस कुर्ता सेट को जरूर ट्राई करे
