Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़Toothpaste Hacks to clean pencil and pen marks from walls
दीवार से पेन-पेंसिल के निशान हो जाएंगे बिल्कुल साफ, टूथपेस्ट वाली ये ट्रिक है बड़े काम की

दीवार से पेन-पेंसिल के निशान हो जाएंगे बिल्कुल साफ, टूथपेस्ट वाली ये ट्रिक है बड़े काम की

संक्षेप:

बच्चे घर की दीवार पर अक्सर पेन-पेंसिल या फिर कलर चला देते हैं। ऐसे में दीवार का लुक खराब हो जाता है। अगर आपके घर की दीवार भी गंदी हो चुकी है, तो साफ करने के लिए 1 ट्रिक आजमाकर देख लें।

Jan 15, 2026 04:21 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बच्चे जब 2 साल के हो जाते हैं, तब उनका दिमाग क्रिएटिव होता है और वह हर कलर करना चाहते हैं। बच्चे दीवार पर अक्सर पेन, पेंसिल और कलर चला देते हैं। बच्चों को मना करने से भी वह समझते नहीं है और दीवार का लुक खराब हो जाता है। अगर आपके घर की दीवार भी गंदी हो चुकी है, तो उसे साफ करने का आसान तरीका बताते हैं। अगर घर पर कोई मेहमान आने वाला है या कोई खास पार्टी है, तो इस ट्रिक से फटाफट अपने घर की दीवार साफ कर सकते हैं। चलिए बताते हैं आसान तरीका।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

साफ करने वाली ट्रिक

आजकल कल की लाइफस्टाइल यूट्यूब पेज पर जुबली ने दीवार से पेन-पेंसिल के निशान साफ करने के लिए घर में रखी कुछ चीजों का इस्तेमाल किया है। आपको दीवार साफ करने के लिए टूथपेस्ट लेना है, उसमें 3 चम्मच बेकिंग सोडा, आधा नींबू का रस, 3 स्पून सिरका, 1 चम्मच डिश लिक्विड मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें।

कैसे साफ करें

अब स्पॉन्ज वाले स्क्रबर में इसे लगाकर दीवार को रगड़ते हुए साफ करें। सब पेन-पेंसिल-कलर के निशान बिल्कुल साफ हो जाएंगे, तब साफ गीले कपड़े से दीवार को पोछ दें। फिर सूखे कपड़े से साफ करें। निशान बिल्कुल गायब हो जाएंगे और दीवार नई जैसी लगेगी।

क्लीनिंग टिप्स

अगर बच्चे ने दीवार पर पेंसिल चलाई है, तो आप उसकी रबर से भी इसे मिटा सकते हैं। रबर से पेंसिल का निशान साफ हो जाएगा। घर की फर्श या टाइल्स पर बच्चे ने कलर या पेन चलाया है, तो नेल पेंट रिमूवर को रुई में लगाकर साफ करें। उससे निशान बिल्कुल गायब हो जाएंगे।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Cleaning Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।