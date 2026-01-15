दीवार से पेन-पेंसिल के निशान हो जाएंगे बिल्कुल साफ, टूथपेस्ट वाली ये ट्रिक है बड़े काम की
बच्चे घर की दीवार पर अक्सर पेन-पेंसिल या फिर कलर चला देते हैं। ऐसे में दीवार का लुक खराब हो जाता है। अगर आपके घर की दीवार भी गंदी हो चुकी है, तो साफ करने के लिए 1 ट्रिक आजमाकर देख लें।
बच्चे जब 2 साल के हो जाते हैं, तब उनका दिमाग क्रिएटिव होता है और वह हर कलर करना चाहते हैं। बच्चे दीवार पर अक्सर पेन, पेंसिल और कलर चला देते हैं। बच्चों को मना करने से भी वह समझते नहीं है और दीवार का लुक खराब हो जाता है। अगर आपके घर की दीवार भी गंदी हो चुकी है, तो उसे साफ करने का आसान तरीका बताते हैं। अगर घर पर कोई मेहमान आने वाला है या कोई खास पार्टी है, तो इस ट्रिक से फटाफट अपने घर की दीवार साफ कर सकते हैं। चलिए बताते हैं आसान तरीका।
साफ करने वाली ट्रिक
आजकल कल की लाइफस्टाइल यूट्यूब पेज पर जुबली ने दीवार से पेन-पेंसिल के निशान साफ करने के लिए घर में रखी कुछ चीजों का इस्तेमाल किया है। आपको दीवार साफ करने के लिए टूथपेस्ट लेना है, उसमें 3 चम्मच बेकिंग सोडा, आधा नींबू का रस, 3 स्पून सिरका, 1 चम्मच डिश लिक्विड मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें।
कैसे साफ करें
अब स्पॉन्ज वाले स्क्रबर में इसे लगाकर दीवार को रगड़ते हुए साफ करें। सब पेन-पेंसिल-कलर के निशान बिल्कुल साफ हो जाएंगे, तब साफ गीले कपड़े से दीवार को पोछ दें। फिर सूखे कपड़े से साफ करें। निशान बिल्कुल गायब हो जाएंगे और दीवार नई जैसी लगेगी।
क्लीनिंग टिप्स
अगर बच्चे ने दीवार पर पेंसिल चलाई है, तो आप उसकी रबर से भी इसे मिटा सकते हैं। रबर से पेंसिल का निशान साफ हो जाएगा। घर की फर्श या टाइल्स पर बच्चे ने कलर या पेन चलाया है, तो नेल पेंट रिमूवर को रुई में लगाकर साफ करें। उससे निशान बिल्कुल गायब हो जाएंगे।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।