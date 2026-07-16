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बरसात में बाथरूम से आती है गंदी बदबू? पानी में ये 4 चीजें घोलकर डाल दें, बैक्टीरिया होंगे खत्म!

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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Toilet Cleaning Solution: बरसात के मौसम में बाथरूम से गंदी बदबू आना एक कॉमन प्रॉब्लम है। कितनी भी साफ-सफाई कर लो, बदबू बनी ही रहती है। ऐसे में ये हैक आपके बड़े काम आ सकता है।

बरसात में बाथरूम से आती है गंदी बदबू? पानी में ये 4 चीजें घोलकर डाल दें, बैक्टीरिया होंगे खत्म!

टॉयलेट की सफाई कितनी भी कर लो, कई बार बदबू जाने का नाम ही नहीं लेती। खासकर बरसात के मौसम में तो टॉयलेट से गंदी बदबू आना बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। खूब सारा पानी डालने और साफ सफाई के बावजूद भी इस प्रॉब्लम का कोई खास सॉल्यूशन दिखाई नहीं देता। दरअसल बरसात के सीजन में नमी बढ़ने की वजह से बैक्टीरिया और फंगस तेजी से पनपते हैं, जिससे टॉयलेट और ड्रेन से गंदी बदबू आने लगती है। ऐसे में सिर्फ नॉर्मल साफ-सफाई काफी नहीं है। इसके साथ आप सोशल मीडिया पर वायरल ये तरीका फॉलो कर के देख सकते हैं। इसमें पानी में कुछ चीजें घोलकर आपको टॉयलेट में डाल देनी हैं, बदबू और जर्म्स दोनों काफी हद तक खत्म हो जाएंगे।

टॉयलेट की गंदी बदबू दूर करेगा ये वायरल हैक

बरसात के मौसम में साफ-सफाई के बावजूद भी टॉयलेट से गंदी बदबू आती रहती है। इसे दूर करने के लिए आप ये मिक्सचर बनाकर तैयार कर सकते हैं, बदबू के साथ साथ गंदे बैक्टीरिया भी काफी हद तक कम हो जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ पुरानी एक्सपायर्ड टैबलेट्स (दवा), 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा सफेद सिरका लेना है। आइए अब जानते हैं कि इस मिक्सचर को बनाना कैसे हैं।

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इस तरह तैयार करें ये टॉयलेट क्लीनर घोल

टॉयलेट की गंदी बदबू को दूर करने वाला घोल बनाने के लिए सबसे पहले एक मग में सादा पानी लें। इसमें दो से तीन पुरानी एक्सपायर्ड टैबलेट्स मिला दें। जब ये पानी में अच्छे से घुल जाएं, तो इसमें एक चम्मच हल्दी, नमक और थोड़ा सा वाइट विनेगर यानी सफेद सिरका मिलाकर अच्छे से घोल लें। इस सॉल्यूशन को आपको टॉयलेट में डालना है। इससे टॉयलेट में पनपने वाले बैक्टीरिया और फंगस खत्म हो जाते हैं, जिससे बदबू भी काफी हद तक चली जाती है।

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क्या सच में काम करता है ये वायरल हैक?

इस सॉल्यूशन में मौजूद एक्सपायर्ड दवाएं, हल्दी, नमक और सिरका ना सिर्फ बैक्टीरिया और जर्म्स को कम करते हैं। बल्कि उनसे पनपने वाली बदबू भी काफी हद तक खत्म हो जाती है। बरसात के मौसम में टॉयलेट से गंदी बदबू आने का कारण ही यही होता है कि इन दिनों बैक्टीरिया काफी ज्यादा पनपते हैं। नॉर्मल सफाई से ये ज्यादा कम नहीं होते, इसलिए बदबू बनी रहती है। ऐसे में ये हैक एक बार आप ट्राई कर के देख सकते हैं। इसमें मौजूद चीजें साफ-सफाई के अलावा जर्म्स से पनपने वाली बदबू को भी कम करती हैं।

इन बातों का भी ध्यान रखें

टॉयलेट की नियमित साफ-सफाई का ध्यान रखें। अच्छी वेंटिलेशन रखें और समय-समय पर बाथरूम क्लीनर या डिसइन्फेक्टेंट का इस्तेमाल करें। साथ ही मार्केट में मिलने वाले एयर फ्रेशनर्स भी बरसात के दिनों में बदबूदार टॉयलेट से राहत दिला सकते हैं।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

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