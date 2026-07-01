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टॉयलेट सीट में क्यों इस्तेमाल करते हैं विनेगर? सफाई के लिए बड़े काम की है ये एक ट्रिक

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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टॉयलेट की सफाई करने के लिए सोशल मीडिया पर तरह-तरह के हैक वायरल हो रहे हैं। इन दिनों एक हैक जो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है वह टॉयलेट सीट में विनेगर डालने से जुड़ा है। यहां जानिए ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग और टॉयलेट की सफाई से जुड़ी बड़े काम की ट्रिक्स।

टॉयलेट सीट में क्यों इस्तेमाल करते हैं विनेगर? सफाई के लिए बड़े काम की है ये एक ट्रिक

बाथरूम में सबसे ज्यादा सफाई जिस चीज की करनी पड़ती है वह है टॉयलेट सीट की। ज्यादातर घरों में बाथरूम के अंदर ही टॉयलेट सीट होती है, जिसे हमेशा साफ रखना जरूरी होता है। यहां हम एक ऐसा हैक और ट्रिक बता रहे हैं जिसे आसानी से अपनाया जा सकता है। इस तरीके से हर काम आसान हो जाता है और सीट को साफ करने में कम मेहनत भी लगती है। दोनों तरीके ऐसे हैं जिन्हें अपनाकर आप झटपट टॉयलेट की सफाई कर सकते हैं।

जिद्दी दाग साफ करने के लिए विनेगरी

अक्सर टॉयलेट सीट दूर से देखने पर तो काफी साफ लगती है, लेकिन इसमें जिद्दी लाइमस्केल, पीले दाग या खुरदरी जगहें हो सकती हैं, जिनमें लगभग तुरंत ही गंदगी फिर से जमा हो जाती है। इसीलिए बाथरूम में सिरका का इस्तेमाल बेहतरीन माना जाता है। यह सस्ता है और आसानी से मिल जाता है। सिरका सामान्य गंदगी नहीं बल्कि कठोर पानी से जमा हुआ खनिज को साफ करने के लिए बेहतरीन है। टॉयलेट की सफाई करने के लिए तेज गंध वाले प्रोडक्ट पर निर्भर रहने के बजाय, आप सिरके का इस्तेमाल करके जमाव को नरम कर सकते हैं ताकि उन्हें ब्रश से आसानी से हटाया जा सके। अगर आप घंटों तक झुककर टॉयलेट को रगड़ना पसंद नहीं करते तो ये तरीका आपके खूब काम आएगा।

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कैसे काम करता है विनेगर

टॉयलेट सीट पर पानी की जगह पर एक चॉक जैसा जमाव होता है। ये तब बनता है जब पानी सूख जाता है या लंबे समय तक बाउल में जमा रहता है। ऐसे में सिरका काम आता है। सिरका एसिडिक होता है और इससे मिनरल के जमाव को हटाना बहुत आसान होता है। अगर सिरका सीधे पानी में बह जाता है, तो उसके असरदार होने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए कपड़े वाला तरीका इस समस्या को हल कर सकता है। इसके लिए सिरके में भीगा हुआ कपड़ा सीधे दाग वाली जगह पर रखें। इससे सिरका फिसलकर हटने के बजाय वहीं टिका रहता है जहां आपको उसकी जरूरत होती है।

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टॉयलेट की सफाई में काम आने वाली ट्रिक

टॉयलेट सीट साफ करने के लिए फ्लश टैंक में बहुत गर्म पानी के साथ सिट्रिक एसिड डालें और लगभग एक घंटे के लिए छोड़ दें। इसके लिए जोर-जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं। इस ट्रिक से फर्क लगभग तुरंत ही दिख जाता है। जमी हुई गंदगी ढीली हो जाती है। दाग हल्के पड़ जाते हैं। यहां तक कि टैंक भी नया जैसा दिखने लगता है।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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