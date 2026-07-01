टॉयलेट सीट में क्यों इस्तेमाल करते हैं विनेगर? सफाई के लिए बड़े काम की है ये एक ट्रिक

टॉयलेट की सफाई करने के लिए सोशल मीडिया पर तरह-तरह के हैक वायरल हो रहे हैं। इन दिनों एक हैक जो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है वह टॉयलेट सीट में विनेगर डालने से जुड़ा है। यहां जानिए ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग और टॉयलेट की सफाई से जुड़ी बड़े काम की ट्रिक्स।

बाथरूम में सबसे ज्यादा सफाई जिस चीज की करनी पड़ती है वह है टॉयलेट सीट की। ज्यादातर घरों में बाथरूम के अंदर ही टॉयलेट सीट होती है, जिसे हमेशा साफ रखना जरूरी होता है। यहां हम एक ऐसा हैक और ट्रिक बता रहे हैं जिसे आसानी से अपनाया जा सकता है। इस तरीके से हर काम आसान हो जाता है और सीट को साफ करने में कम मेहनत भी लगती है। दोनों तरीके ऐसे हैं जिन्हें अपनाकर आप झटपट टॉयलेट की सफाई कर सकते हैं।

जिद्दी दाग साफ करने के लिए विनेगरी अक्सर टॉयलेट सीट दूर से देखने पर तो काफी साफ लगती है, लेकिन इसमें जिद्दी लाइमस्केल, पीले दाग या खुरदरी जगहें हो सकती हैं, जिनमें लगभग तुरंत ही गंदगी फिर से जमा हो जाती है। इसीलिए बाथरूम में सिरका का इस्तेमाल बेहतरीन माना जाता है। यह सस्ता है और आसानी से मिल जाता है। सिरका सामान्य गंदगी नहीं बल्कि कठोर पानी से जमा हुआ खनिज को साफ करने के लिए बेहतरीन है। टॉयलेट की सफाई करने के लिए तेज गंध वाले प्रोडक्ट पर निर्भर रहने के बजाय, आप सिरके का इस्तेमाल करके जमाव को नरम कर सकते हैं ताकि उन्हें ब्रश से आसानी से हटाया जा सके। अगर आप घंटों तक झुककर टॉयलेट को रगड़ना पसंद नहीं करते तो ये तरीका आपके खूब काम आएगा।

कैसे काम करता है विनेगर टॉयलेट सीट पर पानी की जगह पर एक चॉक जैसा जमाव होता है। ये तब बनता है जब पानी सूख जाता है या लंबे समय तक बाउल में जमा रहता है। ऐसे में सिरका काम आता है। सिरका एसिडिक होता है और इससे मिनरल के जमाव को हटाना बहुत आसान होता है। अगर सिरका सीधे पानी में बह जाता है, तो उसके असरदार होने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए कपड़े वाला तरीका इस समस्या को हल कर सकता है। इसके लिए सिरके में भीगा हुआ कपड़ा सीधे दाग वाली जगह पर रखें। इससे सिरका फिसलकर हटने के बजाय वहीं टिका रहता है जहां आपको उसकी जरूरत होती है।