Smart Home Storage: घर को व्यवस्थित रखने के लिए खरीदें ड्रॉवर और कैबिनेट्स

घर में चीजें इधर-उधर बिखरी रहती है, तो अब आप खुद अपना स्मार्ट स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बजट में! खरीदें ड्रॉवर और कैबिनेट के ये 6 बेहतरीन विकल्प!

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घर में चाहे कितने भी वार्डरोब हो मगर रोजाना इस्तेमाल में आने वाली छोटी-मोटी चीजें इधर-उधर जरूर बिखरी रहती हैं। बच्चों की किताबें खिलौने कपड़े आदि घर के हर कोने में नजर आते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे में भला क्या करें? इसमें ड्रॉवर और केबिनेट्स आपकी मदद कर सकते हैं। Amazon पर बेस्ट रेटेड ड्रॉवर और केबिनेट्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिन्हें आप घर बैठे बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती है। इन्हें किचन से लेकर लिविंग रूम हो या बेडरूम कहीं भी ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकते हैं। आसपास बिखरे सामान इनमें समेट कर रखे जा सकते हैं। तो अब इंतजार किसका है? डिस्काउंटेड प्राइस पर एक्सप्लोर करें ड्रॉवर और ऑर्गेनाइजर्स के 6 बेहतरीन विकल्प!

खरीदें ड्रॉवर और कैबिनेट्स के ये 8 विकल्प

Kuber Industries का 5 लेयर का प्लास्टिक ड्रॉवर ऑर्गेनाइजर आपके बहुत काम आएगा। इस ड्रॉवर की प्रीमियम प्लास्टिक क्वालिटी इसे मजबूत और टिकाऊ बनाती है। लंबे इस्तेमाल के बाद भी इसे कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें 5 लेयर है, जो 48 लीटर की कैपेसिटी के साथ आएगा। आप इसमें आवश्यकता अनुसार कई सारी चीजों को एक साथ ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकती हैं। साथ ही इस ऑर्गेनाइजर को क्लीन करना भी काफी आसान है। इस स्टोरेज ड्रॉवर को घर के किसी भी कोने को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

यह मॉड्यूलर स्टोरेज केबिनेट का प्रीमियम डिजाइन न केवल इसे स्टोरेज ऑर्गेनाइजर की तरह इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि ये आपके घर को मॉडर्न और एस्थेटिक लुक देगा। इसे अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक मटेरियल से तैयार किया गया है, जो मजबूत और टिकाऊ है। लंबे इस्तेमाल के बाद भी इसे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसमें 3 कंपार्टमेंट आएंगे और सभी में डोर भी मिल जाएगा। खासकर स्टूडेंट या फिर वो लोग जिन्हें जॉब के सिलसिले में अक्सर शिफ्टिंग करनी पड़ती है, उनके लिए इस तरह के प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर परफेक्ट रहेंगे। इसके टूटने फूटने का कोई झंझट नहीं रहता। वहीं अगर आप नए पेरेंट्स बने हैं और बच्चों की चीजों के लिए अलग स्पेस चाहिए तो ये विकल्प अच्छा रहेगा।

Tex-Ro प्लास्टिक वार्डरोब स्टोरेज ऑर्गेनाइजर घर के नियमित इस्तेमाल में आने वाली चीजों को स्टोर करने के लिए एक बढ़िया विकल्प है। घर में छोटे बच्चे हैं और उनकी चीजें इधर-उधर बिखरी रहती है, तो इस अट्रैक्टिव ऑर्गेनाइजर ड्राइवर की मदद ले सकती हैं। इस 4 लेयर हैं, जिनमें स्लाइड होने वाले दरवाजे भी आयेंगे। इस प्रकार इनमें अंदर रखी सभी चीजें धूल गंदगी से पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। बच्चों के कपड़े हो या पूजा का सामान ये घर की छोटी-मोटी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रखने के काम आएंगे। रेंट पर रहने वाले बच्चों के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, जो आसानी से खराब नहीं होगा। बेफिक्र होकर इसे लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं।

5 लेयर वाला ये प्लास्टिक मॉड्यूलर ड्राइवर ऑर्गेनाइजर बच्चों के कमरे के लिए एक अच्छा विकल्प है। आप चाहे तो इसे लिविंग रूम, बेडरूम या फिर घर के किसी भी कोने में स्मार्ट स्पेस जनरेट करने के लिए रख सकती हैं। इनमें अलग-अलग रंग के ड्रॉवर्स आएंगे जो देखने में काफी अट्रैक्टिव हैं। विशेष रूप से ये बच्चों को अट्रैक्ट करेंगे और उन्हें अपनी चीजों को जगह पर रखने की आदत बनाने में मदद करेंगे। बेहद कम दाम में आपके घर को एक नया लुक जोड़ सकते हैं, साथ ही आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा जिससे घर में बिखरी रहने वाली छोटी-मोटी चीजें इनमें आराम से एडजस्ट हो जाएंगी। तो अभी भी क्या सोच रहे हो, 46% की ऑफ पर इसे लगभग आधे दाम में आज ही ऑर्डर करें।

Amazon Basics का स्टोरेज ऑर्गेनाइजर आपके घर को मॉडर्न लुक देगा। इसमें 8 अलग-अलग कंपार्टमेंट आएंगे। हालांकि, आप चाहे तो कम कंपार्टमेंट वाला ऑर्गेनाइजर ऑर्डर कर सकते हैं। विशेष रूप से जो लोग पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहते हैं, या जिन्हें जॉब के सिलसिले में अक्सर इधर से उधर शिफ्ट करना पड़ता है, उनके लिए ये एक अच्छा विकल्प है। क्योंकि ये आसानी से फोल्ड हो जाता है और बाद में आप इसे असेंबल कर सकते हैं। इस तरह मूविंग में किसी तरह की परेशानी नहीं आती।

5 लेयर वाले इस ड्रॉवर स्टोरेज ऑर्गेनाइजर को अपने आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करें, ये आपके घर में स्मार्ट स्पेस क्रिएट करने में मदद करेंगे। इसमें किताब से लेकर कपड़े हों या किचन का सामान इसे घर के किसी भी कोने में आराम से रख सकते हैं। ये आपके छोटे से घर में एक्स्ट्रा जगह बनाने में मदद करेगा। वहीं बच्चों के कमरे के लिए भी ये एक बेहतरीन विकल्प है। इन्हें खोलने और इन्हें बंद करना आसान है, इस तरह चीजें रखते हुए बच्चों को चोट लगने की संभावना भी कम हो जाएगी। अगर आपको भी ये प्रोडक्ट पसंद आया है, तो आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

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