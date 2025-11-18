DIY: प्लास्टिक की पुरानी बोतलों से बनाएं सुंदर गमले, फूलों के साथ बालकनी में सजाएं

Hindustan Hindi News
संक्षेप: घर की बालकनी में अगर आप कुछ अट्रैक्टिव सजाना चाहते हैं, तो पुरानी प्लास्टिक की बोतलों से फ्लॉवर पॉट बना सकते हैं। इन पॉट में सुंदर फूल वाले पौधे लगाकर बालकनी या घर के अंदर सजावट करें।

Tue, 18 Nov 2025 03:43 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
पानी की पुरानी प्लास्टिक की बोतलों को हम अक्सर कूड़े में फेंक देते हैं लेकिन क्या आप जानती हैं, उससे आप घर को सजा सकती हैं। अगर आप पेड़-पौधों को बालकनी या घर में लगाने का शौक रखती हैं, तो प्लास्टिक की पुरानी बोतलों से सुंदर फ्लॉवर पॉट बना सकती हैं। इसे बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी बस आपको अच्छी धार वाली कैंची और कुछ वॉटर कलर्स चाहिए होंगे। चलिए आपको बोतल से बनने वाले कुछ फ्लॉवर पॉट की डिजाइंस दिखाते हैं।

बोट डिजाइन

बड़ी वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल को बीच से काट लें और इसमें मिट्टी भर दें। फिर आप छोटे फूल वाले पोधे इसमें लगाकर बालकनी या घर की दीवानों पर टांग दें। घर के अंदर टांग रहे हो, तो ध्यान रखें ज्यादा पानी लेने वाले पौधे न हो। इसे आप मनपसंद कलर कर सकतें हैं।

स्टाइलिश पॉट

बड़ी बोतल को नीचे से लेयर में काट लें और बीच से पूरा काटें लेकिन सपोर्ट के लिए साइड में थोड़ा हिस्सा छोड़ें। इसमें मिट्टी भरकर नौबजिया का पौधा लगाएं। इसे कलर करें या कोई डिजाइन बना लें।

डॉटेड पॉट

बोतल को आधा-आधा काट लें। फिर नीचे वाले हिस्से को रखें। बोतल का जो बीच वाला हिस्सा बचा है, उसे गोल पाइप की तरह बनाकर सपोर्ट के लिए निचले हिस्से पर लगाएं। फिर ऊपर का हिस्सा भी इसी पर टिका दें। इससे थोड़ा अलग पॉट बनेगा। इसमें आप कलर करें और व्हाइट डॉट स्टाइल बनाएं।

सिंपल पॉट

बड़ी बोतल को दीवार पर टांग दें और बोतल के मुंह वाले हिस्से पर पौधे को सेट करें। बोतल में थोड़ी मिट्टी भरकर अंदर भी पौधा लगाएं। ये सजावट में अच्छा लगेगा।

फ्लोर बोट डिजाइन

प्लास्टिक की बोतलों को बीच से काट लें और इनमें कलर करें। फिर इसमें मिट्टी भरकर जमीन पर सजाकर रखें। ये सभी बोतल और इनमें लगे पौधे सुंदर लुक देंगे।

हैंगिंग फनी फेस पॉट

दीवार पर टांगने के लिए बोतल में फनी कैट फेसेस बना सकते हैं, जो देखने में अच्छे लगेंगे। इसे बनाने के लिए बोतल को आधा काट लें और कान के लिए तिकोना हिस्सा छोड़ दें। बस फिर कलर करें और आंख-नाक-मुंह बनाएं। फिर डोरी से इसे दीवार पर टांग दें।

स्टैंडिंग पॉट

बिल्ली या अन्य किसी कार्टून वाले फेसेस को आप बोतल पर बनाएं। बोतल के ढक्कन से उनकी आंखें बना लें और फिर इसमें जेड प्लांट या फिर मनी प्लांट लगाएं। इन्हें आप घर पर भी सजा सकते हैं।

मिडिल कट डिजाइन

बोतलों को आधा काट लें और बीच में एक जैसे आकार वाला गोल शेप काट लें। अब कोई रॉट या डंडा लें, जिसमें सभी बोतल फंसकर टंग सके। बोतलों को कलर करें, इनमें मिट्टी भरकर पौधा लगाएं। फिर रॉड के सपोर्ट से टांग दें।

