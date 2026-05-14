गंदे मार्बल और टाइल्स को कैसे साफ करें? पानी में 2 चीजें घोलकर डाल दो, चमक उठेगा फर्श!
Cleaning Tips: समय के साथ मार्बल या टाइल्स फ्लोर का रंग फीका पड़ने लगता है। जिद्दी काले दाग, पीलापन हटने का नाम नहीं लेता। ऐसे में आपको ये वाली ट्रिक जरूर ट्राई करनी चाहिए।
आजकल ज्यादातर घरों में मार्बल या टाइल्स के फ्लोर रहते हैं। ये फर्श साफ-सुथरे और चमकदार रहें, तो देखने में काफी सुंदर लगता है। लेकिन रोजाना धूल-मिट्टी, पानी के दाग और लगातार इस्तेमाल की वजह से ये काला पड़ने लगता है। खासकर अगर व्हाइट मार्बल या टाइल्स हैं, तब तो इनका रंग बड़ी जल्दी फीका पड़ता है। रोजाना झाड़ू-पोछे की सफाई के बावजूद इनपर काली परत या दाग रह जाते हैं, जिन्हें साफ करना मुश्किल हो जाता है। कई बार सफेद मार्बल या टाइल्स में पीलापन भी आ जाता है, जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके लिए मंहगे मार्बल क्लीनर मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन जब ये काम आप फ्री में कर सकते हैं तो पैसे क्यों खर्चने? यहां हम आपके साथ इन्हीं बदरंग पड़ गई टाइल्स और मार्बल को साफ करने का तरीका शेयर कर रहे हैं, आइए जानते हैं।
किन चीजों से नहीं साफ करना चाहिए मार्बल फ्लोर
घर के मार्बल और टाइल्स को साफ करने के लिए कई लोग ऐसी चीजें इस्तेमाल लेते हैं, जिससे फर्श की चमक धीरे-धीरे फीकी पड़ जाती है। जैसे- टॉयलेट क्लीनर, डिटर्जेंट पाउडर या शैंपू। टॉयलेट क्लीनर तो इतना हार्श होता है कि कुछ ही दिनों में मार्बल और टाइल्स की शाइन चली जाती है। वहीं डिटर्जेंट और शैंपू भी धीरे-धीरे फ्लोर को बदरंग बना देते हैं, जिससे साफ-सफाई के बाद भी फर्श गंदा ही लगता है।
फिर कैसे साफ करें मार्बल/ टाइल्स फ्लोर?
मार्बल या टाइल्स पर पीलापन आ गया है या काले दाग जम गए हैं, तो ये DIY क्लीनर आप फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस दो चीजें चाहिए, बेकिंग सोडा और व्हाइट विनेगर यानी सफेद सिरका। एक बाउल में मीठा सोडा (बेकिंग सोडा) और विनेगर का घोल बना लें और उसे दाग वाली जगह पर अप्लाई करें। इसे दस मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, फिर गर्म पानी डालकर ब्रश से हल्का-हल्का रगड़ते हुए फ्लोर को क्लीन कर लें। कितना भी गंदा मार्बल/ टाइल्स फ्लोर हो, दो-तीन बारे में बिल्कुल चमक उठेगा।
काम की बात: अगर आपको पूरे फर्श की सफाई करनी है तो इसके लिए एक बाल्टी में गर्म पानी लें, उसमें बेकिंग सोडा और विनेगर डालकर मिक्स कर दें। इस पानी को फर्श पर डालें, फिर 10 मिनट बाद किसी ब्रश या नारियल वाली झाड़ू से रगड़ते हुए फर्श को क्लीन कर लें। ऐसा अगर आप हफ्ते में 1 बार भी करती हैं, तो मार्बल और टाइल्स बिल्कुल क्लीन और चमकदार बनी रहेंगी।
डेली साफ-सफाई भी है जरूरी
हफ्ते में एक बार बेकिंग सोडा और विनेगर वाली सफाई तो आपको करनी ही चाहिए, लेकिन डेली की सफाई भी काफी जरूरी है। रोज अच्छे से डस्टिंग करें, ताकि कहीं भी धूल इक्कठी ना हो। इसके अलावा हल्के गुनगुने पानी और नमक का पोछा रोज लगाएं। इससे फर्श क्लीन भी हो जाता है और बैक्टीरिया भी नहीं पनपते।
(Images Credit- You Tube)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।