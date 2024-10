कमर और गर्दन का दर्द है स्पाइन में तनाव का संकेत, जानिए कैसे रखना है अपनी स्पाइन को हेल्दी

गर्दन और पीठ शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि ये हमारे सिर, धड़ और सभी अंगों को सहारा देते हैं। इसलिए इनमें चोट या खिंचाव आम बात है। पूरी दुनिया में लाखों लोग गर्दन और पीठ के दर्द से पीड़ित हैं। गर्दन और पीठ में लोगों को अनेक कारणों से दर्द सहना पड़ता है, जिनमें उनकी शारीरिक मुद्रा का सही न होना, चोट, या फिर कोई अंतर्निहित समस्या शामिल है। यहां हम उन टिप्स को साझा कर रहे हैं, जो आपकी रीढ़ की हड्डी को हेल्दी (Tips for healthy spine) रख सकते हैं। जिससे आप कमर या गर्दन के दर्द (How to avoid back pain) से बची रहें। महिलाओं को अधिकतर कमर दर्द की समस्या से जूझना पड़ता है।