यहां करें टॉप रेटेड टिंटेड लिप बाम की शॉपिंग, होठ रहेंगे लंबे समय तक मॉइश्चराइज

सर्दियां शुरू होते ही ड्राइनेस की समस्या भी बढ़ जाती है, त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है। इस दौरान होठों की पर भी असर होता है, और नमी छीन जाने के कारण होठ फटने लगते हैं। ऐसे में हाइड्रेटेड लिप बाम आपकी मदद कर सकते हैं। वहीं अगर आपको टिंटेड लिप बाम मिल जाए तो लिपस्टिक लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। ये आपके होठों को लंबे समय तक मॉइश्चराइज रखने के साथ ही उन्हें एक खूबसूरत पिगमेंट प्रदान करते हैं, जिससे आपके होठों की कोमलता और चमक दोनों बरकरार रहती है। यहां हम टॉप रेटेड टिंटेड लिप बाम के कुछ बेस्ट विकल्प लेकर आए हैं, जिन्हें घर बैठे आराम से ऑर्डर कर सकती हैं।

The Plant Fix Plix के इस टिंटेड लिप बाम में विटामिन E, विटामिन C, और शिया बटर की गुणवत्ता है। ये सभी पोषक तत्वों का कॉन्बिनेशन होठों को लंबे घंटों तक मॉइश्चर एवं हाइड्रेशन प्रदान करता है और फटे होठों से छुटकारा पाने में मदद करता है। विटामिन सी मेलानिन प्रोडक्शन को कम कर देती हैं, और समय के साथ पिगमेंटेशन और डार्क लिप्स को हल्का करती हैं। वहीं विटामिन ई होठों को पर्याप्त मॉइश्चर और हाइड्रेशन प्रदान करते हैं। साथ ही शिया बटर होठों के अंदरूनी परतों में हाइड्रेशन को लॉक कर देती है। इसमें SPF 30 PA+++ प्रोटेक्शन फैक्टर मौजूद है, जो सूरज की हानिकारक किरणों के प्रभाव से होठों को प्रोटेक्ट करते हैं। इस लिप बाम में खूबसूरत टिंटेड रंग है, जिससे इन्हें अप्लाई करने के बाद लिपस्टिक लगाने की आवश्यकता नहीं होती।

Kaumudi handmade & 100% नेचुरल 3 इन 1 लिप बाम होठों को मॉइश्चराइज रखने के साथ ही चिक और आईशैडो टिंट की तरह भी काम करता है। इसमें रोज और केसर एसेंशियल ऑयल की गुणवत्ता है, जो ड्राई और डैमेज स्किन को रिपेयर करने के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इस प्रकार इसे अप्लाई करने से आपके फटे होठों को रिपेयर होने में मदद मिलती है और आपके होंठ लंबे समय तक हाइड्रेटेड और मॉइश्चराइज रहते हैं। साथ ही साथ इसमें एक खूबसूरत पिगमेंट है, जो आपके होठों को चमकदार बनाता है। यह कई अलग-अलग पिगमेंटेड शेड्स में उपलब्ध है, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

अगर आप वीगन हैं, तो हमारे पास आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। Plum का ये candy melts मॉइश्चराइजिंग लिप बाम नेचरली टिंटेड है, जो आपके होठों को मॉइश्चर और हाइड्रेशन प्रदान करने के साथ ही साथ एक खूबसूरत ग्लो देता है। इस तरह आपको सर्दी में लिपस्टिक अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती। सिया और कोको बटर की गुणवत्ता के साथ ये लॉन्ग लास्टिंग मॉइश्चर और हाइड्रेशन प्रदान करता है, साथ ही ये नॉन टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स से बना है। आप बेफिक्र होकर इसे अपने होठों पर अप्लाई कर सकती हैं। इसमें कैरेट सीड ऑयल है, जो सन प्रोटेक्शन की तरह काम करते हुए, सनलाइट और एनवायरमेंटल डैमेज से भी होठों को प्रोटेक्ट करता है।

सर्दियों में आपके होठो भी ड्राई और डैमेज हो जाते हैं, तो Vaseline से बेहतर और क्या हो सकता है। इसका ये मॉइश्चराइजिंग टिंटेड लिप बाम होठों को पर्याप्त मॉइश्चर और हाइड्रेशन प्रदान करने के साथ ही उन्हे ग्लौसी शाइन देता है। विटामिन ई की गुणवत्ता से भरपूर ये लिप बाम होठों को हेल्दी और मुलायम रखते हैं। इसमें पिंक टिंट है, जिसका पिगमेंट काफी अच्छा है और ये लंबे समय तक होठों पर बने रहते हैं। अगर आपको भी लिप बाम खरीदना है, तो इसे एक बार जरूर ट्राई करें।

Mamaearth का ये लिप बाम आप सभी को बेहद पसंद आएगा इसमें बीटरूट टिंट है, जो होठों को लंबे समय तक पिगमेंटेड रखता है। इस 100% नेचुरल लिप बाम में बीटरूट और Beeswax है, जो होठों को 12 घंटों तक मॉइश्चराइज रखते हैं। ड्राइनेस कम करने के साथ ही ये पिगमेंटेड और डार्क लिप्स से परेशान लोगों के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। इसमें किसी तरह के टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। आप बेफिक्र होकर इसे अपने होठों पर अप्लाई कर सकती हैं। हाइड्रेशन और मॉइश्चर प्रदान करने के साथ ही ये फटे होठों को रिपेयर करता है, और डैमेज स्किन सेल्स को हटाता है।

Dot & Key बैरियर रिपेयर टिंटेड लिप बाम होठों को लंबे घंटे तक मॉइश्चराइज रखने के साथ ही डैमेज स्किन को रिपेयर करता है। इस मॉइश्चराइजिंग लिप बाम में SPF 50+ है, जो होठों को सूरज की हानिकारक किरणों से प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें 4 फ्रूटी फ्लावर्स है, जो आपके होठों पर आराम से ब्लेंड हो जाते हैं और उन्हें एक खूबसूरत पिगमेंट देते हैं। इसमें किसी तरह के हानिकारक केमिकल जैसे सल्फेट, पैराबीन और अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसे बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकती हैं।

HYPHEN टिंटेड लिप बाम में 1% विटामिन E, 2% स्क्वालेन और पेप्टाइड्स हैं। ये सभी पोषक तत्वों का कॉन्बिनेशन होठों को 24 घंटों तक मॉइश्चर एवं हाइड्रेशन प्रदान करता है और फटे होठों से छुटकारा पाने में मदद करता है। साथ ही पिगमेंटेशन भी कम करता है। इन्हें अप्लाई करने के बाद लिपस्टिक लगाने की आवश्यकता नहीं होती। वहीं इनके नियमित इस्तेमाल से होठों की रंगत और टेक्सचर दोनों में सुधार होता है। इनमें अन्य पिगमेंटेड रंग उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं।

