Amazon से डिस्काउंटेड प्राइस पर मंगवाएं प्रीमियम क्वालिटी की गर्म बेडशीट्स
संक्षेप: क्यों न ठंड में गर्म बेडशीट्स बिछाई जाए। ऐसे तो बहुत से लोगों के घर में ठंड के लिए गर्म बेडशीट होगी, पर अगर आपके पास नहीं है, या कोई ऐसा है जो नई गर्म बेडशीट की तलाश में है, तो अमेजॉन के ये ऑप्शंस जरूर ट्राई करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
ठंड में चाहें कितनी भी मोटी रजाई ओढ लो नीचे बिछी बेडशीट हमेशा ठंडी रहती है, और उन्हें गर्म होने में समय लगता है। ऐसे में क्यों न ठंड में गर्म बेडशीट्स बिछाई जाए। ऐसे तो बहुत से लोगों के घर में ठंड के लिए गर्म बेडशीट होगी, पर अगर आपके पास नहीं है, या कोई ऐसा है जो नई गर्म बेडशीट की तलाश में है, तो अमेजॉन के ये ऑप्शंस जरूर ट्राई करें। यहां आपको सिंगल से लेकर डबल बेडशीट्स के कई विकल्प उपलब्ध मिल जाएंगे, जिन्हें आप आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं।
यह सुपर सॉफ्ट वॉर्म डबल बेड बेडशीट इलास्टिक फिट के साथ आएगी, जो आपके बेड पर पूरी तरह एडजस्ट हो जाएंगे। वहीं इनमें आसानी से रिंकल्स नहीं आते। इन बेडशीट्स के साथ दो पिलो कवर मिल जाएगा। गर्म और आरामदायक होने के साथ ही साथ इन पर बने प्रिंट भी अट्रैक्टिव हैं, जो आपके कमरे की लुक में चार चांद लगा देंगे। हालांकि, इनमें अन्य कई अलग-अलग प्रिंट के विकल्प उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 60% के ऑफ पर आर्डर कर सकते हैं।
मैरून रंग की इस वॉर्म बेडशीट पर सफेद रंग के फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो देखने में बेहद अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इसकी फैब्रिक गर्म और आरामदायक है, जो ठंड में शरीर को कंफर्टेबल रखेगी। साथ ही इसमें इलास्टिक फिट आएगा जिससे ये बेड पर आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। वहीं दो पिलो कवर्स भी मिल जाएंगे। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, आप चाहें तो उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।
310 थ्रेडकाउंट से बनी इस बेडशीट का मटेरियल ड्यूरेबल है। साथ ही इसमें इलास्टिक फिट आएगा जो आपके बेड को रिंकल फ्री रहने में मदद करेगा। साथ ही साथ इसकी फैब्रिक गर्म और मुलायम है, जो शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होती है। वहीं आपको दो बड़े साइज के पिलो कवर्स मिल जाएंगे। इसमें अलग-अलग साइज और पैटर्न के ऑप्शंस उपलब्ध हैं, आप चाहे तो किसी अन्य विकल्प को भी मंगवा सकते हैं।
इस बेडशीट की गर्म फैब्रिक शरीर पर आरामदायक महसूस होती है। वहीं बेडशीट पर बने प्रिंट और पैटर्न भी काफी अट्रैक्टिव हैं। साथ ही साथ इसमें दो पिलो कवर्स मिल जाते हैं। अगर आपको भी सर्दी में आरामदायक नींद चाहिए, तो ये बेडशीट को जरूर ऑर्डर करें। इस समय ये 51% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगी।
Cloth Fusion की 190 थ्रेड काउंट वाली ये वॉर्म विंटर बेडशीट गर्म और आरामदायक विकल्प है। इस बेडशीट पर बने फ्लोरल प्रिंट देखने में बेहद अट्रैक्टिव हैं, साथ ही इसमें आपको दो पिलो कवर्स भी मिल जाएंगे। इसमें अन्य पैटर्न और कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, आप चाहे तो उनमें से भी कोई सा विकल्प ऑर्डर कर सकती हैं।
VOMZER का इलास्टिक फिटेड वॉर्म बेडशीट का कलर कांबिनेशन कमाल का है। डार्क कलर की ये बेडशीट जल्दी गांधी नहीं होगी। इसका वेलवेट मेटेरियल शरीर पर आरामदायक महसूस होता है और उन्हें गर्म रखता है। इसके साथ दो पिलो कवर भी आयेंगे। अगर आपको भी यह बेडशीट पसंद आई है, तो 47% के डिस्काउंट पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
Cloth Fusion की वार्म बेडशीट पर बने प्रिंट और पैटर्न काफी अट्रैक्टिव हैं। साथ ही इसकी फैब्रिक ड्यूरेबल है, जो जल्दी खराब नहीं होगी। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न भी आकर्षक लग रहे हैं। अगर आप भी अपने कमरे के लिए गर्म बेडशीट की तलाश में हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ दो पिलो कवर्स भी आएंगे।
250 थ्रेड काउंट वाली इस बेडशीट का फैब्रिक मैटेरियल मुलायम और आरामदायक होने के साथ ही साथ ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। किंग साइज बेडशीट को आप विंटर में आराम से इस्तेमाल करें, यह बॉडी पर बेहद आरामदायक महसूस होगी। इसमें अन्य कई कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, आप चाहे तो किसी भी विकल्प को 63% के ऑफ पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।