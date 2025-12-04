Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़This winter try these comfortable full sleeves t-shirts

इस विंटर ऑर्डर करें फुल स्लीव्स टी-शर्ट्स, कंफर्ट और स्टाइल दोनों की गारंटी

संक्षेप:

जिम जाना हो या आउटिंग पर चाहे कॉलेज जाना हो, ये फुल स्लीव्स के टी शर्ट्स आपके काम आएंगे। सर्दी में बॉडी को कवर रखने में मदद करेंगे जिससे ठंड का प्रभाव कम हो जाएगा।

Thu, 4 Dec 2025 12:19 PMAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
ठंड में अक्सर हम सभी अपनी आउटफिट्स को लेकर बेहद कन्फ्यूज़ रहते हैं। जिम जाना हो या आउटिंग पर चाहे कॉलेज जाना हो, ये फुल स्लीव्स के टी शर्ट्स आपके काम आएंगे। सर्दी में बॉडी को कवर रखने में मदद करेंगे जिससे ठंड का प्रभाव कम हो जाएगा। वहीं ये देखने में भी स्टाइलिश हैं, यानी जींस या ट्राउजर के साथ पेयर करने पर कमाल का लुक देंगे। तो अगर आप भी लॉन्ग स्लीव्स के टी शर्ट्स की तलाश में हैं, तो आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Ap'pulse ब्रांड की ये लॉन्ग स्लीव्स टी शर्ट हाई नेक स्टाइल में आएगी, जिसमें जिप लगे हैं। आप इन्हें हाई नेक स्टाइल के साथ ही कैजुअल कॉलर स्टाइल में भी कैरी कर सकती हैं। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, और सभी 100% कॉटन फैब्रिक में आएंगे। वहीं ये शरीर पर पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होते हैं। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और 70% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।

Fabricorn स्टाइलिश टर्टल नेक कॉटन टी शर्ट्स सर्द और गर्म दोनों मौसम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। टर्टल नेक गर्दन को कवर रखता है, जिससे हवा शरीर में नहीं लगती। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार 73% के ऑफ पर किसी भी विकल्प को ऑर्डर कर सकते हैं। इसे जींस और ट्राउजर के साथ स्टाइल करें और ऊपर से जैकेट के साथ पेयर करें।

अगर लंबे समय से फुल स्लीव्स टी-शर्ट लेने का सोच रही हैं, तो Ap'pulse का ये ऑप्शन ट्राई करें। आप इन्हें हाई नेक स्टाइल के साथ ही कैजुअल कॉलर स्टाइल में भी कैरी कर सकती हैं। इसकी 100% कॉटन फैब्रिक बॉडी पर पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होती है। जिम जाने के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। ठंड में अन्य शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना हो तो भी इसे कैरी कर सकती हैं।

Adar की कंफर्टेबल लॉन्ग स्लीव्स टी-शर्ट को महिलाओं ने बेहद पसंद किया है। ठंड के मौसम में जैकेट और पुलओवर के नीचे कैरी करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। क्योंकि अंदर से बॉडी को वार्म और कंफर्टेबल रखते हैं। इनकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है, जो बॉडी को इरिटेट नहीं करती। तो क्यों न 56% के ऑफर पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

कॉटन फैब्रिक से तैयार मरून और ब्लैक कलर कांबिनेशन वाले फुल स्लीव्स के ये टी शर्ट देखने में जितने अट्रैक्टिव हैं, उतने ही कंफर्टेबल भी हैं। जिम जाने के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। ठंड में अन्य शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना हो तो भी इसे कैरी कर सकती हैं। आउटिंग पर जाना हो या हाइकिंग पर, इन्हें जैकेट के साथ पेयर कर अपना स्टाइल फ्लांट कर सकती हैं।

London Hills की कॉटन फैब्रिक से तैयार ये रेगुलर फिट ज़िपर टी शर्ट आप सभी को बेहद पसंद आएगी। विशेष रूप से इस पर 78% का ऑफ उपलब्ध है, केवल 283 रुपए में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा। ये टी शर्ट बॉडी पर पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होती है, जिसे आप सर्दी हो या गर्मी किसी भी मौसम में कैरी कर सकती हैं। विशेष रूप से जिम जाने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है।

अगर आपको भी काले रंग की टी शर्ट्स पसंद है, तो ये कैजुअल V नेक लॉन्ग स्लीव्स टी-शर्ट जरूर ट्राई करें। खासकर ठंड के मौसम में जैकेट के साथ पेयर करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इनकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, आप इन्हें ठंड के अलावा गर्मियों में भी कैरी कर सकती हैं। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे।

SIGHTBOMB SKIMS की क्लोज रिम अल्ट्रा स्लिम राउंड नेक ट-शर्ट लॉन्ग स्लीव्स के साथ आएगी, जिसे सर्दियों में जैकेट आदि के साथ पेयर कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक बेहद मुलायम है और यह बॉडी पर पूरी तरह फिट बैठती है, इसका लुक काफी मॉडर्न है। तो ज्यादा न सोचें 62% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
