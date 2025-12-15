Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़This winter these walking shoes will keep you relaxed and comfortable

सर्दी में पैरों को रखें गर्म और रिलैक्स्ड, ऑर्डर करें विंटर फ्रेंडली जूते

संक्षेप:

यहां महिलाओं के लिए कुछ खास तरह के विंटर फ्रेंडली जूते उपलब्ध हैं, जो पैरों को गर्म और रिलैक्ड रहने में मदद करेंगे। इन्हें शारीरिक गतिविधियों के दौरान कैरी करने के साथ ही ऑफिस और कॉलेज वियर के तौर पर भी कैरी कर सकती हैं।

Dec 15, 2025 01:14 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
प्रोडक्ट्स के सुझाव

ठंड में पैर ठंडे हो तो बॉडी में सर्दी का एहसास बना रहता है, खासकर अगर कहीं बाहर जाना हो, तो फुटवियर का अधिक ध्यान रखें। यहां महिलाओं के लिए कुछ खास तरह के विंटर फ्रेंडली जूते उपलब्ध हैं, जो पैरों को गर्म और रिलैक्ड रहने में मदद करेंगे। इन्हें शारीरिक गतिविधियों के दौरान कैरी करने के साथ ही ऑफिस और कॉलेज वियर के तौर पर भी कैरी कर सकती हैं। खासकर लंबी दूरी तय करनी हो तो इन्हें जरूर कैरी करें। इस समय इनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध मिल जाएगा। तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
Bata का ये स्नीकर रोजाना कैरी करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। जिम जाने से लेकर फिजिकल गतिविधियों के दौरान पहन सकती हैं। वहीं ऑफिस और कॉलेज में कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी इन्हें स्टाइल कर सकती हैं। इसका कलर कांबिनेशन काफी अट्रैक्टिव है, और इसकी फैब्रिक भी ड्यूरेबल है। लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी ये जल्दी खराब नहीं होगी। साथ ही ठंड में पैरों को कवर रखती है, और आपको रिलैक्स्ड रहने में मदद करती है।

Campus के इस वॉकिंग शू को एक्सरसाइज के दौरान कैरी करें, ये वर्कआउट प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे। रनिंग, जॉगिंग के साथ ही कैजुअल आउटफिट्स के साथ स्टाइल करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इसका सोल गद्देदार है, जो पैरों को सपोर्ट करता है, वहीं इसकी फ्री मूविंग फैब्रिक पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाती है। 49% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Doctor Extra Soft फ्लैक्सिबल मेमोरी फोम जूता उन लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, जिनके पैरों में दर्द रहता है। अगर आप भी दर्द से परेशान रहते हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। ठंड में वॉकिंग और जॉगिंग के दौरान इसे कैरी करें, साथ में कैजुअल आउटफिट के साथ भी इसे स्टाइल कर सकती हैं। इस जूते की फैब्रिक ड्यूरेबल और कंफर्टेबल है, जिसे लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी किसी तरह की परेशानी नहीं होती।

कम दाम में कंफर्टेबल जूते की तलाश है, तो Bata का ये जूता ट्राई करें। इस ब्रांड के प्रोडक्ट बजट फ्रेंडली और ड्यूरेबल होते हैं। इनकी फैब्रिक ड्यूरेबल और फ्लैक्सिबल है, जो पैरों को रिलैक्स्ड रखती है। वर्कआउट से लेकर रनिंग तक आप इन्हें आराम से कैरी कर सकती हैं। इनका सोल गद्देदार है, जो टखनों को रिलैक्स्ड रखता है। तो 29% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

SPARX WOMEN का ये जूता लाइटवेट और आरामदायक है, जिससे लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी आपके पैर ड्राई और फ्रेश रहते हैं। खासकर ठंड के मौसम में ये पैरों को कवर रखते हैं, जिससे रनिंग और जॉगिंग के दौरान आपके पैर रिलैक्स्ड रहते हैं। अगर आप भी जूतों की तलाश में हैं, तो 32% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

SPARX का ये जूता देखने में जितना आकर्षक है, पहनने पर उतना ही आरामदायक महसूस होता है। सर्दियों में कैरी करने के लिए ये एक बेस्ट विकल्प है। वहीं इसका गद्देगर सोल, खासकर शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैरों को रिलैक्स्ड रखता है। आप इसे कैजुअल आउटफिट्स के साथ भी स्टाइल कर सकती हैं। ऑफिस जाना हो या कॉलेज, इसे अपने अनुसार स्टाइल करें।

CAMPUS ANNIE WALKING SHOES ठंड में महिलाओं की फर्स्ट चॉइस है। इसकी फैब्रिक क्वालिटी से लेकर फ्लैक्सिबिलिटी तक, बेहद कमाल की है। सर्दी में ये पैरों को पूरी तरह कवर रखती है। वर्कआउट से लेकर रनिंग तक आप इन्हें आराम से कैरी कर सकती हैं। इनका सोल गद्देदार है, जो टखनों को रिलैक्स्ड रखता है।

सर्दी में आरामदायक जूते की तलाश है, तो Campus का ये विकल्प जरूर ट्राई करें। ये वॉकिंग जूता महिलाओं को बेहद पसंद आएगा। इसका फ्लैक्सिबल डिजाइन पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाता है और आपके पैर रिलैक्स्ड रहते हैं। रनिंग, जॉगिंग के साथ ही कैजुअल आउटफिट्स के साथ स्टाइल करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इस जूते की फैब्रिक ड्यूरेबल और कंफर्टेबल है, जिसे लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी किसी तरह की परेशानी नहीं होती।

