सर्दी में एस्थेटिक लुक के लिए ट्राई करें ओवर साइज्ड हुडी, यहां हैं कुछ बेस्ट ऑप्शंस

संक्षेप:

Myntra पर ओवर साइज्ड हुडी की वैरायटी उपलब्ध है, जिन्हें आप आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं।

Mon, 24 Nov 2025 01:01 PMAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
ठंड के मौसम में लोग अपने स्टाइल को लेकर काफी ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि इस मौसम ठंडे कपड़ों में स्टाइल मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में एसथेटिक लुक क्रिएट करने में ओवर साइज्ड हुडी आपकी मदद करेंगे। Myntra पर ओवर साइज्ड हुडी की वैरायटी उपलब्ध है, जिन्हें आप आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं। ऑफिस से लेकर कॉलेज वियर के तौर पर कैरी करने के लिए ये बेस्ट रहेंगे। इतना ही नहीं आउटिंग हो या शॉपिंग, इन्हें अपने अनुसार कभी भी स्टाइल कर सकती हैं।

Roadster की ओवरसाइज स्वेटशर्ट का लुक कमाल का है। इस पर बने प्रिंट इसे एस्थेटिक बना रहे हैं। ये longline हुडी पुलओवर स्टाइल में आएगी, जिसे आप किसी भी बॉटम वियर के साथ स्टाइल कर सकती हैं। ऑफिस जाना हो या कॉलेज या फिर कहीं आउटिंग पर जाना हो, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी।

अगर आपको भी सर्दियों में एसथेटिक लुक क्रिएट करना हैज़ तो ओलिव ग्रीन रंग की ये हुडेड पुलओवर स्वेटशर्ट ट्राई कर सकती हैं। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न आप सभी को काफी पसंद आएंगे। इसकी फैब्रिक भी गर्म और आरामदायक है, जो बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स रखती है। इसे 52% कॉटन और 48% पॉलिएस्टर मटेरियल से तैयार किया गया है। अगर आपको भी ये स्वेटशर्ट पसंद है, तो आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Roadster की ये अट्रैक्टिव प्रिंटेड ओवरसाइज हुडी का कलर कांबिनेशन कमाल का है। साथ ही इसका लुक भी काफी एसथेटिक है। ये कॉलेज गर्ल्स को बेहद पसंद आएगा। वहीं आप इसे मार्केटिंग और शॉपिंग के दौरान भी कैरी कर सकती हैं। खासकर जो लोग ट्रिप प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बेहद स्टाइलिश ऑप्शन है। इसे 65% के डिस्काउंट पर आज ही ऑर्डर करें।

ये ओवरसाइज हुडी मेरी पर्सनल फेवरेट है, इसका डिजाइन, पैटर्न और प्रिंट एसथेटिक लुक क्रिएट करने में मदद करेंगे। वहीं इसकी फैब्रिक भी कमाल की है। ठंड में कैरी करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसे किसी भी बॉटम वियर के साथ स्टाइल किया जा सकता है। तो ज्यादा न सोचे, 68% के अट्रैक्टिव डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

अगर आप भी लंबे समय से काले रंग की हुडी की तलाश में हैं, तो ये ओवरसाइज हुडी स्वेटशर्ट एक बेस्ट विकल्प साबित होगी। इसका स्टाइल काफी अट्रैक्टिव है, जिसे महिलाओं ने बेहद पसंद किया है खासकर कॉलेज गर्ल्स को ये बेहद पसंद आएगी। इस समय इस पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है। इस मौके का लाभ उठाएं और इसे बेहद सस्ते में ऑर्डर करें।

Glitchez की ये ओवरसाइज हुडी का लुक काफी अट्रैक्टिव है। ये सिंपल और एलिगेंट होडी वर्किंग महिलाओं के लिए परफेक्ट रहेगी। साथ ही आप इसे आउटिंग और शॉपिंग के दौरान भी कैरी कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक गर्म और मुलायम है, जो बॉडी को रिलैक्स रखती है। साथ ही इसमें एक अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध है। इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर करें।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
