इस बार ठंड में स्टाइल करें कश्मीरी कुर्ता, क्वालिटी और कंफर्ट की गारंटी
संक्षेप: कश्मीरी कुर्तों को इसकी फैब्रिक और एंब्रॉयडरी के लिए जाना जाता है। ये देखने में बेहद आकर्षक हैं, और एक सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में मदद करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर मेरी तरह आप भी कॉटन के स्ट्रेट, अनारकली स्टाइल और चिकनकारी का कुर्ता पहनकर बोर हो गई हैं, और कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं, तो कश्मीरी कुर्ता सेट्स पर एक नजर जरूर डालें। खासकर ठंड के मौसम में यह अधिक ट्रेडिंग हो जाते हैं, और महिलाएं इन्हें बेहद पसंद करती हैं। कश्मीरी कुर्तों को इसकी फैब्रिक और एंब्रॉयडरी के लिए जाना जाता है। ये देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं, और एक सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करते हैं। अगर आपने अभी तक इन्हें ट्राई नहीं किया है, तो यहां इनके कुछ खूबसूरत और बजट फ्रेंडली विकल्प दिए गए हैं। आप इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
QAZMI ब्रांड का यह ब्लू रंग का कॉटन कुर्ता सेट पर गुलाबी रंग के कंट्रास्ट धागों से एंब्रॉयडरी की गई है, जो इस कुर्ते के लुक में चार चांद लगा रही है। इनकी फैब्रिक भी बेहद हल्की और मुलायम है, आप इन्हें किसी भी तरह से स्टाइल कर सकती हैं। विशेष रूप से बैगी जींस और प्लाजो के साथ यह अधिक अट्रैक्टिव लगेगा।
अगर आप लंबे समय से कश्मीरी कुर्ती खरीदने पर विचार कर रही हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। ये ए लाइन फ्लेयर्ड शॉर्ट कुर्ती का लुक काफी अट्रैक्टिव है। इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है। वहीं इस पर बेहद खूबसूरती से एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसके लुक में चार चांद लगा रही है। साथ ही साथ इस पर 68% का ऑफ भी मिल रहा है, ऐसी बजट फ्रेंडली कुर्ती आपको बार-बार नहीं मिलेगी।
CRAFTBAZAR की खूबसूरत कश्मीरी कुर्ती का लुक बेहद अट्रैक्टिव है। इस पूरे कुर्ते पर की गई एंब्रॉयडरी की डिटेलिंग बिल्कुल क्लियर है और ये हैंडलूम को दर्शाता है। इस फुल स्लीव्स की कुर्ती का वूलन फैब्रिक आपकी बॉडी को गर्म रखता है, जिससे आप ठंड के मौसम में भी इन्हें आराम से स्टाइल कर सकती हैं। जींस, प्लाजो या पैंट किसी भी बॉटम वियर के साथ इसे आराम से स्टाइल किया जा सकता है।
सिंपल, एलिगेंट और ट्रेडिशनल लुक के लिए CRAFTBAZAR का ये खूबसूरत कश्मीरी कुर्ता ट्राई कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है, साथ ही साथ सर्दी में आपकी बॉडी को गर्माहट भी देती है। यानी अब ठंड में आउटिंग पर जाना हो तो स्टाइल के साथ कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें बेहद खूबसूरती के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे।
CRAFTBAZAR का ये कश्मीरी काफ्तान कुर्ता बेहद स्टाइलिश है। अगर आप साधारण कुर्ते से हटकर कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो ये कप्तान कुर्ता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। खासकर सर्दियों के मौसम में ये शरीर को गर्म और आरामदायक महसूस करने में मदद करता है। जिससे आप इन्हें बेफिक्र होकर कैरी कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक बेहद मुलायम और लाइटवेट है, साथ ही साथ इस पर की गई एंब्रॉयडरी की डिटेलिंग भी अट्रैक्टिव है। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
सर्दी के लिए गर्म कुर्ते की तलाश है, परंतु कुछ हटकर ट्राई करना चाहती हैं, तो ये कश्मीरी कुर्ता आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस पर बेहद खूबसूरती के साथ कश्मीरी एंब्रायडरी की गई है, जो आपको खूब पसंद आएगी। इसकी गर्म फैब्रिक सर्दी में शरीर को कंफर्टेबल रखती है, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी न हो। इस समय इस पर 43% का ऑफ मिल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस का फायदा उठाते हुए इसे आज ही ऑर्डर करें।
Anjali Kumari
