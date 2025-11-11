Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़This winter style these comfortable Kashmiri Kurtas

इस बार ठंड में स्टाइल करें कश्मीरी कुर्ता, क्वालिटी और कंफर्ट की गारंटी

संक्षेप: कश्मीरी कुर्तों को इसकी फैब्रिक और एंब्रॉयडरी के लिए जाना जाता है। ये देखने में बेहद आकर्षक हैं, और एक सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में मदद करते हैं।

Tue, 11 Nov 2025 02:51 PMAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

अगर मेरी तरह आप भी कॉटन के स्ट्रेट, अनारकली स्टाइल और चिकनकारी का कुर्ता पहनकर बोर हो गई हैं, और कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं, तो कश्मीरी कुर्ता सेट्स पर एक नजर जरूर डालें। खासकर ठंड के मौसम में यह अधिक ट्रेडिंग हो जाते हैं, और महिलाएं इन्हें बेहद पसंद करती हैं। कश्मीरी कुर्तों को इसकी फैब्रिक और एंब्रॉयडरी के लिए जाना जाता है। ये देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं, और एक सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करते हैं। अगर आपने अभी तक इन्हें ट्राई नहीं किया है, तो यहां इनके कुछ खूबसूरत और बजट फ्रेंडली विकल्प दिए गए हैं। आप इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
इस बार ठंड में स्टाइल करें कश्मीरी कुर्ता, क्वालिटी और कंफर्ट की गारंटी
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

QAZMI ब्रांड का यह ब्लू रंग का कॉटन कुर्ता सेट पर गुलाबी रंग के कंट्रास्ट धागों से एंब्रॉयडरी की गई है, जो इस कुर्ते के लुक में चार चांद लगा रही है। इनकी फैब्रिक भी बेहद हल्की और मुलायम है, आप इन्हें किसी भी तरह से स्टाइल कर सकती हैं। विशेष रूप से बैगी जींस और प्लाजो के साथ यह अधिक अट्रैक्टिव लगेगा।

Loading Suggestions...

अगर आप लंबे समय से कश्मीरी कुर्ती खरीदने पर विचार कर रही हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। ये ए लाइन फ्लेयर्ड शॉर्ट कुर्ती का लुक काफी अट्रैक्टिव है। इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है। वहीं इस पर बेहद खूबसूरती से एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसके लुक में चार चांद लगा रही है। साथ ही साथ इस पर 68% का ऑफ भी मिल रहा है, ऐसी बजट फ्रेंडली कुर्ती आपको बार-बार नहीं मिलेगी।

Loading Suggestions...

CRAFTBAZAR की खूबसूरत कश्मीरी कुर्ती का लुक बेहद अट्रैक्टिव है। इस पूरे कुर्ते पर की गई एंब्रॉयडरी की डिटेलिंग बिल्कुल क्लियर है और ये हैंडलूम को दर्शाता है। इस फुल स्लीव्स की कुर्ती का वूलन फैब्रिक आपकी बॉडी को गर्म रखता है, जिससे आप ठंड के मौसम में भी इन्हें आराम से स्टाइल कर सकती हैं। जींस, प्लाजो या पैंट किसी भी बॉटम वियर के साथ इसे आराम से स्टाइल किया जा सकता है।

Loading Suggestions...

सिंपल, एलिगेंट और ट्रेडिशनल लुक के लिए CRAFTBAZAR का ये खूबसूरत कश्मीरी कुर्ता ट्राई कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है, साथ ही साथ सर्दी में आपकी बॉडी को गर्माहट भी देती है। यानी अब ठंड में आउटिंग पर जाना हो तो स्टाइल के साथ कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें बेहद खूबसूरती के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे।

Loading Suggestions...

CRAFTBAZAR का ये कश्मीरी काफ्तान कुर्ता बेहद स्टाइलिश है। अगर आप साधारण कुर्ते से हटकर कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो ये कप्तान कुर्ता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। खासकर सर्दियों के मौसम में ये शरीर को गर्म और आरामदायक महसूस करने में मदद करता है। जिससे आप इन्हें बेफिक्र होकर कैरी कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक बेहद मुलायम और लाइटवेट है, साथ ही साथ इस पर की गई एंब्रॉयडरी की डिटेलिंग भी अट्रैक्टिव है। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

सर्दी के लिए गर्म कुर्ते की तलाश है, परंतु कुछ हटकर ट्राई करना चाहती हैं, तो ये कश्मीरी कुर्ता आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस पर बेहद खूबसूरती के साथ कश्मीरी एंब्रायडरी की गई है, जो आपको खूब पसंद आएगी। इसकी गर्म फैब्रिक सर्दी में शरीर को कंफर्टेबल रखती है, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी न हो। इस समय इस पर 43% का ऑफ मिल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस का फायदा उठाते हुए इसे आज ही ऑर्डर करें।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।