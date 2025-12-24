Hindustan Hindi News
This winter style these 6 budget friendly long sweaters

इस बार विंटर में स्टाइल करें लॉन्ग स्वेटर्स, यहां खरीदें इनकी वैरायटी

संक्षेप:

अमेजॉन पर लॉन्ग स्वेटर्स के अलग-अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप बजट फ्रेंडली स्वेटर्स की तलाश में हैं, तो यहां इन्हें आधे से कम दाम पर ऑर्डर कर सकती हैं।

Dec 24, 2025 12:56 pm IST Anjali Kumari
ठंड में लॉन्ग स्वेटर्स काफी ट्रेंड में होते हैं। महिलाएं इन्हें वेस्टर्न और इंडियन दोनों तरह के आउटफिट्स के साथ स्टाइल कर सकती हैं। खासकर वर्किंग महिलाओं के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। सर्दी में अक्सर महिलाएं अपनी आउटफिट को लेकर कन्फ्यूज रहती हैं, खासकर जिन्हें रोजाना बाहर जाना होता है। ऐसे में लॉन्ग स्वेटर आपकी मदद कर सकते हैं। यहां इनके कुछ बेहतरीन ऑप्शंस उपलब्ध हैं, जिन पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

डबल कॉलर स्टाइल लॉन्ग स्वेटर कार्डिगन का डिजाइन काफी यूनिक है। ये विंटर कार्डिगन हल्के और मुलायम हैं, जिन्हें आप आराम से किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकती हैं। साथ ही इसकी फैब्रिक बेहद गर्म है, जो शरीर को पूरी तरह रिलैक्स्ड रखती है। इसमें दोनों ओर साइड पॉकेट मिल जाएंगे, साथ ही इसके कई अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। तो अपने पसंद अनुसार इन्हें 83% के आकर्षण डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर करें।

वूलन राउंड नेक विंटर कार्डिगन रोजाना इस्तेमाल के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। ये काफी लॉन्ग है, जो एक अट्रैक्टिव लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। इसका यूनीक कलर महिलाओं को बेहद पसंद आएगा। ऑफिस और कॉलेज वियर के तौर पर इसे आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इसमें कई कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर करें।

सर्दियों में महिलाओं के पास काले रंग का एक लॉन्ग स्वेटर कार्डिगन तो जरूर होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग स्वेटर में कुछ स्टाइलिश ढूंढ रही हैं, तो ये कोट कार्डिगन ट्राई कर सकती हैं। इसे महिलाओं से लेकर लड़कियां हर कोई कैरी कर सकता है। खासकर वर्किंग महिलाओं के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इसका बंद गला स्टाइल बॉडी को पूरी तरह वार्म रखता है और बाहरी ठंड को झेलने में मदद करता है।

कॉलर नेक कार्डिगन महिलाओं को पसंद आता है, खासकर वर्किंग महिलाएं इसे बेहद पसंद करती हैं। ठंड में गर्माहट और स्टाइल दोनों चाहिए तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इसकी फैब्रिक हल्की और गर्म है, जो बॉडी को लंबे समय तक कंफर्टेबल रखती है। अगर आपको भी ये ऑप्शन पसंद आया है, तो इसमें कई अलग-अलग कलर और पैटर्न ऑप्शंस उपलब्ध हैं। अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 69% के ऑफ पर आर्डर कर सकती हैं।

अगर आप ठंड में कुछ स्टाइलिश ढूंढ रही हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। इस लॉन्ग स्वेटर पर बने टेक्सचर आप सभी को बेहद पसंद आएंगे। साथ ही इसका बंद गला स्टाइल सर्दियों में इसे एक बेस्ट विकल्प बनाता है, क्योंकि इसमें हवा का प्रवेश रुक जाता है और बॉडी पूरी तरह गर्म रहती है। इसकी फैब्रिक मुलायम और कंफर्टेबल है, ये आपको रिलेक्स्ड रखेगी। ऑफिस जाना हो या कॉलेज आप इसे आराम से कैरी कर सकती हैं।

ये राउंड नेक वूलन कार्डिगन एक परफेक्ट आउटफिट है, जो सर्दी में शरीर को गर्माहट देने के साथ-साथ एक स्टाइलिश लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। अगर आप सलवार सूट, कुर्ती और साड़ी के साथ स्टाइल करने के लिए स्वेटर की तलाश में हैं, तो ये लॉन्ग स्वेटर एक परफेक्ट ऑप्शन है। साथ ही इस समय ये कार्डिगन 71% के ऑफ पर केवल 799 में उपलब्ध है।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
