कश्मीरी फिरन में मिलेगी स्टाइल और कंफर्ट की गारंटी, यहां करें इनकी शॉपिंग
महिलाओं में फिरन का एक अलग क्रेज है, ये सर्दियों का ट्रेडिंग आउटफिट बन चुका है। यहां इनके कुछ बेस्ट ऑप्शंस हैं, जिन्हें आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
वूलन फिरन आजकल काफी ट्रेडिंग है, महिलाओं में इसका अलग क्रेज है। अगर आपको भी फिरन पसंद है पर समझ नहीं आ रहा कहां से खरीदें, तो यहां सुझाए गए ये विकल्प जरूर एक्सप्लोर करें। यहां हम वूलन फिरन के कुछ बेस्ट ऑप्शंस लाएं हैं, जो बॉडी को गर्म रखने के साथ ही स्टाइलिश लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेंगे। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
प्रीमियम क्वालिटी का यह खूबसूरत फिरन कुर्ता महिलाओं को बेहद पसंद आएगा। इसपर की गई आरी एंब्रॉयडरी, इस कुर्ते के लुक में चार चांद लगा रही है। इसकी वूलन फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, जो शरीर को गर्म रखने के साथ ही साथ बॉडी पर बिल्कुल लाइटवेट महसूस होती है। इसे बैगी जींस और प्लाजो के साथ स्टाइल करें।
ये कश्मीरी एंब्रायडरी फिरन मेरा पर्सनल फेवरेट है। सिंपल और एलिगेंट स्टाइल का ये फिरन आप सभी के ऊपर खूब जाचेगा। इसे हाई नेक और बड़े झुमको के साथ स्टाइल करें, जो आपके सिंपल ट्रेडिशनल लुक में चार चांद लगा देंगे। इसकी गर्म और मुलायम फैब्रिक ठंड में बॉडी को रिलैक्स रखती है और गर्माहट भी देती है।
लंबे समय से फिरन लेने का सोच रही हैं, परंतु समझ नहीं आ रहा क्या खरीदें, तो ये स्टाइलिश ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। गर्म और आरामदायक होने के साथ ही साथ इसमें डिफरेंट लुक क्रिएट कर सकती हैं। काले रंग पर की फैब्रिक पर की गई गुलाबी लाल, रंग के धागों की एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही है। इसे हाई नेक के साथ स्टाइल करें, सर्दियों में ये बॉडी को रिलैक्स रखेगा और आप कंफर में अपना स्टाइल प्लांट कर सकती हैं।
Kashmiri Box की वूलन फिरन पर की गई हैंड एंब्रायडरी आपके लुक में चार चांद लगा देंगी। ये ट्रेडिशनल आउटफिट का लुक कमाल का है। इसका कलर काफी यूनिक है, जो ज्यादातर महिलाओं को बेहद पसंद आएगा। वहीं इसकी फैब्रिक गर्म और मुलायम है, सर्दी में बेफिक्र होकर इसे स्टाइल करें। जींस, प्लाजो या पैंट किसी भी बॉटम वियर के साथ इसे आराम से स्टाइल किया जा सकता है। ऑफिस जाना हो या आउटिंग पर, इसे किसी भी मौके पर कैरी कर सकती हैं।
काले रंग पर की गई खूबसूरत एंब्रॉयडरी (आरी वर्क) के साथ ये फिरन आपके लुक में चार चांद लगा देगी। इस पूरे कुर्ते पर की गई एंब्रॉयडरी की डिटेलिंग बिल्कुल क्लियर है, जो हैंडलूम को दर्शा रही है। गर्म और आरामदायक होने के साथ ही साथ इसमें यूनीक लुक क्रिएट कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है, जो शरीर पर रिलैक्स महसूस होगी।
वूलन फैब्रिक से तैयार ये गर्म फिरन आप सभी को पसंद आएगी। सिंपल, एलिगेंट और ट्रेडिशनल लुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस कुर्ते पर की गई आरी वर्क इसके आकर्षण में चार चांद लगा देगी। ये एक ट्रेडिशनल एंब्रॉयडरी है जिसे आरी वर्क कहा जाता है, ये कश्मीर में की जाती है। अगर आपको भी ट्रेडिशनल लुक पसंद है, तो सर्दियों में इसे हाई नेक के साथ स्टाइल करें और कानों में बड़े झुमके पहने।
