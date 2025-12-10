Myntra से अट्रैक्टिव डिस्काउंटेड प्राइस पर करें हाई नेक स्वेटशर्ट की शॉपिंग

संक्षेप: MYNTRA पर चल रहे SALE में इस समय हाई नेक स्वेटर्स पर 50 से 80% तक ऑफ मिल जाएगा, यानी इन्हें आधे से कम दाम में ऑर्डर कर सकती हैं।

ठंड बढ़ गई है और ऐसे में हाई नेक स्वेटर्स बहुत काम आते हैं। ऑफिस जाना हो या कॉलेज चाहें आउटिंग पर जाना हो, हाई नेक स्वेटशर्ट शरीर पर पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होते हैं। ये न केवल कंफर्टेबल हैं, बल्कि देखने में भी काफी स्टाइलिश होते हैं। इन्हें ओवरकोट या डेनिम जैकेट्स के साथ लेयर कर सकती हैं। ये गर्दन को कवर रखते हैं और बॉडी में हवा का बहाव रोकते हैं, जिससे ठंड से पूरी तरह बचा जा सकता है। MYNTRA पर चल रहे SALE में इस समय हाई नेक स्वेटर्स पर 50 से 80% तक ऑफ मिल जाएगा, यानी इन्हें आधे से कम दाम में ऑर्डर कर सकती हैं।

ROADSTER की इस हाई नेक स्वेटर का लुक एस्थेटिक और अट्रैक्टिव है। इस पर बने पैटर्न आप सभी को बेहद पसंद आएंगे। साथ ही इसकी फैब्रिक भी लाइटवेट है, परंतु बॉडी को पूरी तरह वार्म रखती है। आप इसे बैगी जींस या पैंट किसी भी चीज के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इस समय इस पर 62% का ऑफ मिल रहा है।

अगर आपको भी कलर्स पसंद हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। इस हाई नेक स्ट्राइप्ड पुलओवर का लुक एसथेटिक है, जो आप सभी को पसंद आएगा। इसे ओवरकोट के साथ भी स्टाइल कर सकती हैं। खासकर वर्किंग महिलाएं और कॉलेज गर्ल्स के लिए यह एक बेस्ट ऑप्शन है। तो क्यों न 61% के ऑफ के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।

Glitchez का ग्रे हाई नेक स्वेटर मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसमें पिंक कलर का पॉकेट दिया गया है, जो इसे अधिक अट्रैक्टिव बना रहा। इस हाई नेक स्वेटर को ठंड में आप जैकेट और ओवरकोट्स के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, जो परंतु बॉडी को पूरी तरह गर्म रखती है। इस समय इस पर अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो ज्यादा न सोचें इसे आज ही ऑर्डर करें।

DressBerry का हाई नेक पुलओवर इस ठंड में आपका बेस्ट फ्रेंड साबित होगा। इसका डिजाइन काफी अट्रैक्टिव है, जो महिलाओं को बेहद पसंद आ रहा है। साथ ही इसकी फैब्रिक भी लाइटवेट और मुलायम है, जो शरीर को वार्म रखती है। इसे बैगी जींस, पैंट या शॉट्स के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे।

Mast & Harbour का फ्लोरल सेल्फ डिजाइन हाई नेक स्वेटर परफेक्ट विंटर वियर आउटफिट है, जो न केवल कंफर्टेबल बल्कि स्टाइलिश भी है। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, जो बॉडी को पूरी तरह वार्म रखती है। साथ ही ये हाई नेक स्टाइल में आएगा, यानी आपके गर्दन को भी ठंड से बचाता है। तो ज्यादा न सोचें इसे 64% के ऑफ के साथ आज ही ऑर्डर करें। इसमें एक अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध मिल जाएगा।

DressBerry का हाई नेक पुलओवर इस ठंड में आपका बेस्ट फ्रेंड साबित होगा। इसका डुअल कंट्रास्ट कलर मुझे काफी पसंद है, जो यूनीक और एस्थेटिक है। अगर आप भी कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो यह हाई नेक स्वेटर जरूर ऑर्डर करें। जींस के साथ पेयर करें, साथ ही ओवरकोट और जैकेट के साथ भी स्टाइल कर सकती हैं।

