इस वेडिंग सीजन ब्लाउज फिटिंग की चिंता छोड़ें, खरीदें रेडीमेड ब्लाउज के बेस्ट ऑप्शंस
संक्षेप: Amazon पर रेडीमेड ब्लाउज के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, सिल्क से लेकर कॉटन और स्ट्रेचेबल ब्लाउज के विकल्प मिल जाएंगे। अपनी साड़ी के अनुसार आप सही विकल्प का चयन करें, और उन्हें घर बैठे ऑर्डर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या आपको भी ब्लाउज फिटिंग करवाने के लिए बार बार भाग दौड़ करना पड़ता है? यदि ऐसा है, तो टेलर के चक्कर काटने से बेहतर है, अपनी सही फिटिंग की रेडीमेड ब्लाउज ट्राई करें। खासकर शादी सीजन में लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा होती है, कि टेलर अक्सर आखिरी दिन तक दौड़ाते हैं। Amazon पर रेडीमेड ब्लाउज के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, सिल्क से लेकर कॉटन और स्ट्रेचेबल ब्लाउज के विकल्प मिल जाएंगे। अपनी साड़ी के अनुसार आप सही विकल्प का चयन करें, और उन्हें घर बैठे ऑर्डर करें। वेडिंग फंक्शंस में इन्हें साड़ी के अलावा प्लाजो, स्कर्ट या लहंगे के साथ भी पहना जा सकता है। ये न केवल देखने में अट्रैक्टिव हैं, बल्कि पहनने के बाद आपकी बॉडी पर कंफर्टेबल महसूस होते हैं। तो आइए यहां एक्सप्लोर करते हैं, रेडीमेड ब्लाउज के ये बेस्ट विकल्प।
सीक्वेंस एंब्रॉयडरी के साथ सिल्वर रंग की यह खूबसूरत ब्लाउज किसी भी साड़ी के साथ परफेक्टली मैच बैठेगी। खासकर पार्टी वियर साड़ियों के साथ यह बेहद खूबसूरत लगेगी। आप चाहे तो इन्हें लहंगे के साथ भी पेयर कर सकती हैं। ये खूबसूरत V नेक ब्लाउज में एल्बो लेंथ स्लीव्स मिल जाएंगे, जो इसका लुक इन्हैंस कर रहे हैं। इसमें 32 से लेकर 50 तक साइज उपलब्ध मिल जाएंगे, साथ ही कई खूबसूरत कलर ऑप्शन भी उपलब्ध हैं। तो ज्यादा न सोचे मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए यह खूबसूरत रेडिमेड ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसके गले पर लेस डिजाइन दिया गया है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहा। V नेक ब्लाउज एल्बो लेंथ स्लीव्स के साथ आएगी, ये ब्लाउज देखने में बेहद आकर्षक है। ब्लाउज को साड़ी के साथ ही स्कर्ट और प्लाजो के साथ भी पेयर किया जा सकता है। इसमें पीछे की ओर हुक दिया गया है, जिससे ये बॉडी पर परफेक्टली फिट बैठती है। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। अपने साड़ी के रंग अनुसार सही विकल्प को घर बैठे ऑर्डर करें।
Thevasa की ये V नेक प्रिंटेड ब्लाउज सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी। इसे किसी भी पार्टी वियर साड़ी के साथ स्टाइल किया जा सकता है। खासकर सिल्क और बनारसी साड़ियों के साथ यह बेहद खूबसूरत लगेगी। ये कई अन्य रंगों में भी उपलब्ध है, यहां अपनी साड़ी के रंग अनुसार सही ब्लाउज का चयन कर सकती हैं। यह देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, पहनने पर उतनी ही आरामदायक महसूस होगी। तो इंतजार कैसा! भगदड़ से बचाना है तो इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Pujia Mills ब्रांड की हॉल्टर नेक स्लीवलेस ब्लाउज डिजाइनर लुक क्रिएट करने में मदद करेगी। इसका डिजाइन काफी हटकर है, ज्यादातर तैयार आपको ऐसी फिनिशिंग नहीं दे पाएंगे। यह फैंसी ब्लाउज एक परफेक्ट पार्टी वियर ब्लाउज है, जिसे आप साड़ियों के अलावा स्कर्ट प्लाजो के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इसमें चार कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, अपने साड़ी के रंग अनुसार सही विकल्प का चयन करें। साथ ही इसपर 79% का ऑफ मिल रहा है, इस मौके को हाथ से न जाने दें।
इस रेडीमेड चिकनकारी वर्क ब्लाउज को आप अपने अनुसार साड़ी या स्कर्ट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। यह पार्टी वियर ब्लाउज सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी। इसे किसी भी फैंसी साड़ी के साथ आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इसमें बोट नेक और एल्बो लेंथ स्लीव्स मिल जाएंगे। इस वेडिंग सीजन ब्लाउज सिलवाने की चिंता छोड़े और Amazon से डिस्काउंटेड प्राइस पर रेडिमेड ब्लाउज ऑर्डर करें।
सिल्क फैब्रिक से तैयार डीप V कट ब्लाउज एक खूबसूरत पार्टी वियर ऑप्शन है, जिसे आप अपनी फैंसी साड़ियों के साथ आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इस पर खूबसूरती से एंब्रॉयडरी की गई है, जो आपके लुक में चार चांद लगा देगी। यहां आपको इसके अन्य कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, अपनी साड़ी के रंग अनुसार सही विकल्प का चयन करें और उन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर करें।
प्रिंटेड ब्लाउज हर रंग की साड़ी के साथ खूबसूरत लगेगी। वहीं इनमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, आप चाहे तो कोई और विकल्प भी ऑर्डर कर सकती हैं। बोट नेक और एल्बो लेंथ स्लीव्स के साथ ये ब्लाउज आपके लुक में चार चांद लगा देगी। साथ ही साथ आपको टेलर के चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं होगी। सही साइज का चयन करें और अपना लुक फ्लॉन्ट करें।
रेडीमेड V नेक फैंसी ब्लाउज का लुक काफी अट्रैक्टिव है। इसे अपने अनुसार साड़ी या स्कर्ट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इस पर किया गया सीक्वेंस का वर्क पार्टी वियर साड़ियों के साथ परफेक्टली फिट बैठेगा। साथ ही इसका बैक डिजाइन भी काफी अट्रैक्टिव है। इसमें अलग अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, जिन्हें आप किसी भी रंग की साड़ी के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इस बार त्योहार पर इसे जरूर ट्राई करें, ये आकर्षक लुक देगी।
