हल्दी के लिए आउटफिट की तलाश है, तो ट्राई करें ये 8 खूबसूरत ऑप्शंस

एक शादी में कई अलग-अलग फंक्शंस होते हैं, अब हर फंक्शन के आउटफिट पर हजारों रुपए खर्च करना तो मुमकिन नहीं होता। हल्दी के लिए लोग अक्सर एक्साइटेड होते हैं, और इस दिन पीले आउटफिट का ट्रेंड है, जो सालों से चला आ रहा। अगर आपके घर में या दोस्तों में किसी की शादी है और हल्दी आउटफिट डिसाइड नहीं हो पा रहा, तो यहां दिए गए ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। अमेजॉन पर हल्दी आउटफिट्स के खूबसूरत कलेक्शन उपलब्ध हैं, वो भी बेहद सस्ते दामों पर। आपको 500 से 1500 के अंदर कई खूबसूरत हल्दी आउटफिट मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और बेस्ट डील्स पाएं।

Wedani की ये खूबसूरत जॉर्जेट अनारकली कुर्ता सेट पीले, सफेद और गुलाबी के कंट्रास्ट कलर कॉन्बिनेशन में आएगी। जो देखने में बेहद आकर्षक लग रही है और हल्दी फंक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। अगर आप हल्दी आउटफिट पर अधिक खर्च नहीं करना चाहती हैं, तो केवल 975 में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Janasya का polysilk फैब्रिक की तैयार कुर्ता सेट हल्दी पर कैरी करने के लिए खूबसूरत ऑप्शन है। पीले रंग के इस कुर्ता सेट के साथ गजरी लाल रंग का दुपट्टा आएगा, यह कंट्रास्ट कलर कांबिनेशन एक बेहद अट्रैक्टिव ऑप्शन है। इसे हल्दी सेरिमनी में कैरी करने के अलावा आप गिफ्टिंग के लिए भी ऑर्डर कर सकती हैं। इस पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है, यानी केवल 1217 रुपए में ये आपके पास होगा।

Amazon Brand के इस खूबसूरत अनारकली कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट पर की गई एंब्रॉयडरी इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। इसके साथ आपको ऑर्गेंजा दुपट्टा मिल जाता है, जिस पर छोटे-छोटे फ्लोरल प्रिंट बने हुए हैं। इसे बड़े-बड़े झुमको के साथ हल्दी सेरिमनी पर स्टाइल करें, ये आपको एलिगेंट लुक देगा। यह कुर्ता सेट प्लस साइड में भी उपलब्ध है।

GoSriKi का सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार स्ट्रेट कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट का गहरा पीला रंग इसे एक परफेक्ट हल्दी आउटफिट बना रहा। इसके गले पर की गई एंब्रॉयडरी काफी खूबसूरत है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही है। अगर आपको हल्दी पर सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए तो ये कुर्ता सेट जरूर ट्राई करें। इस पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध मिल जाएगा, इसे बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं।

SHOPPING QUEEN का ये जॉर्जेट स्ट्रेट कुर्ता शरारा सेट एक परफेक्ट वेडिंग वियर आउटफिट है। विशेष रूप से हल्दी सेरिमनी पर ये आपके लुक में चार चांद लगा देगा। इसके कुर्ते पर की गई डिटेलिंग एंब्रॉयडरी का लुक एलिगेंट है, जो महिलाओं को बेहद पसंद आएगा। इस खूबसूरत आउटफिट पर 80% का ऑफ उपलब्ध है, तो ज्यादा न सोचें इसे आज ही ऑर्डर करें।

Rangnavi अनारकली कुर्ता पैंट और दुपट्टा सेट पर एंब्रॉयडरी के साथ-साथ खूबसूरत से प्रिंट बने हुए हैं, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। अगर आपको एक सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए, साथ ही साथ आप कंफर्ट को भी प्राथमिकता देती हैं, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। इसे आराम से हल्दी सेरिमनी में कैरी करें। इस पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध है, इसे बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं।

Janasya का सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार कुर्ता सेट सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। इसकी फैब्रिक और इसका लुक दोनों ही कमाल के हैं। खासकर हल्दी सेरिमनी पर कैरी करने के लिए यह बेस्ट ऑप्शन है। इसे कंट्रास्ट रंग के इयररिंग्स और बैंगल्स के साथ स्टाइल करें, ये आपके लुक में चार चांद लगा देगा।

